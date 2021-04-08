Главные новости 8 апреля: Зеленский на Донбассе, Меркель пытается урезонить Путина

Президент побывал на передовой, российские военные стали лагерем под Воронежем, Меркель пытается урезонить Путина, - главные новости 8 апреля.

Зеленский на Донбассе

Глава государства побывал на передовой, вручил военнослужащим награды и подарки и заявил, что чиновники должны регулярно бывать в зоне проведения ООС. В пресс-службе ОП сообщили, что Зеленский посетил в том числе позиции, расположенные в 80 метрах от расположения противника.

Военные РФ стали лагерем под Воронежем

Об этом пишет Conflict Intelligence Team - данные о перемещении российских войск журналистам-расследователям удалось собрать благодаря анализу записей местных жителей в соцсетях. Такого количества войск РФ там не было с 2015 года.

Кроме этого, Россия перебрасывает в Черное море корабли Каспийского флота.

Замглавы Администрации президента России и переговорщик на уровне политических советников Дмитрий Козак открыто угрожает Украине. "Я считаю, что начало боевых действий - это начало конца Украины. Это самострел - выстрел себе не в ногу, а в висок", - заявил он.

Меркель пытается урезонить Путина

Лидеры Германии и России по телефону обсудили ситуацию на Донбассе. Путин рассказал Меркель о том, что Украина якобы "целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения" и потребовал от нас наладить "прямой диалог с Донецком и Луганском", а также закрепить "особый статус Донбасса".

Меркель потребовала от Путина свернуть наращивание войск на границе с Украиной.

Обыски в "Укрзализныце"

Центральный офис государственной компании обыскали детективы ГБР.

Витренко опровергает слухи об отставке

Накануне СМИ сообщили, что Юрий Витренко написал заявление об отставке с должности и/о главы Минэнергоугля и даже вывез из министерства свои вещи. Он все опровергает: говорит, что эти слухи - манипуляция.

Боевик "ЛНР" устроился в МВД

Мужчина в 2015-2016 гг. был "оперативным сотрудником МГБ ЛНР" и вербовал граждан по обе стороны линии разграничения. А после переехал на свободную от оккупации территорию и устроился на работу в сервисный центр МВД. Теперь его разоблачило СБУ.

Датчанин отмыл окно в украинском поезде

Датский журналист Йоханнес Вамберг Андерсен купил швабру и отмыл грязное окно в поезде "Киев - Измаил". И рассказал об этом в Фейсбуке. Мужчина отметил, что грязь оказалась "древней и устойчивой", а окно не удалось отмыть как следует. "Убрать УЗ непросто, но это надо делать, правда?" - пишет он.