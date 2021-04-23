93 українські воїна загинули на фронті за час "перемир'я" Зеленського
Від моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 і до 20 квітня 2021 року в районі проведення операції Об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули 93 українські воїна.
Про це повідомило Управління у зв'язках з громадськістю Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
З цієї кількості 33 військові загинули "під час бойової обстановки", уточнили в ЗСУ.
Збройні сили надали додатково такі дані про втрати станом на 20 квітня:
- у квітні 2021 року загинули (померли) 17 військовослужбовців, із цієї кількості під час бойової обстановки – 9 осіб;
- у березні 2021 року загинули (померли) – 13 військовослужбовців, із цієї кількості під час бойової обстановки – 9 осіб;
- протягом 2021 року загинули (померли) – 49 військовослужбовців, із цієї кількості під час бойової обстановки – 29 осіб.
У Збройних Силах не уточнили, які причини загибелі (смерті) відносять до "бойової обстановки", а які – ні. Радіо Свобода готує додатковий запит, щоб з’ясувати деталі.
Наведені ЗСУ дані обмежуються періодом до 20 квітня, тож не включають ще одного загиблого, про смерть якого штаб операції Об’єднаних сил повідомив 22 квітня. Цей військовий зазнав осколкового поранення, не сумісного з життям, внаслідок обстрілу українських позицій поблизу населеного пункту Шуми. Таким чином, фактична кількість повідомлених втрат станом на сьогодні – 94 військовослужбовці.
Разом з тим, зазначимо, що за повідомленнями пресцентру ООС, пресслужб оперативно-тактичних угруповань і бригад ЗСУ на Донбасі з початку місяця по 20 квітня зафіксовано не 9, а 10 смертей українських воїнів "за бойової обстановки":
1. Сергій Сулима. Загинув 3 квітня. Підрив.
2. Владислав Мороз. Загинув 5 квітня. Кульове.
3. Віктор Гелебрант. Загинув 5 квітня. Кульове.
4. Максим Стеблянко. Загинув 6 квітня. Підрив.
5. Володимир Шпак. Загинув 6 квітня. Осколкове.
6. Денис Юшко. Загинув 8 квітня. Кульове.
7. Андрій Теперик. Загинув 10 квітня. Кульове.
8. Ярослав Карлійчук. Загинув 12 квітня. Кульове.
9. Олексій Мамчій. Загинув 13 квітня. Осколкове.
10. Давід Шартава. Загинув 18 квітня. Осколкове.
За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.
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Яцина Євген Вікторович- кіборг.
" По всей видимости, до своего 26-го дня рождения 25 января Евгений так и не дожил."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD Ігор Гофман - кіборг.
Недавно вмер від тяжкої хвороби.
https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/06/140627_ceasefire_victims_vc
За 1 тиждень:
20 червня президент України Петро Порошенко оголосив про одностороннє припинення вогню на тиждень до 22 години 27 червня.
Загалом за час перемир'я за офіційними даними загинули 23 українські військовослужбовці й відбулося 63 атаки бойовиків на позиці сил антитерористичної операції.
Крім того, за власним досвідом можу сказати, що у 2014-2015 році досить часто були накази на кшталт "не відповідати на провокуючий вогонь".
Тут ще послухайте: https://www.youtube.com/watch?v=OQhrrtr98IY
Треба казати правду, а не лише те, що подобається і гарно лягає у Вашу картину світу.
ОДНЕ ПИТАННЯ
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Російські танки будуть розміщені біля Кракова та Варшави. Ваше НАТО забруднить штани та купуватиме памперси», - сказав він.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Коломойський заявив, що Україна https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-proponuye-vidvernutisya-vid-zahodu-i-znovu-druzhiti-z-rosiyeyu повинна відвернутися від Заходу і знову дружити з Росією.
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Дайте 5, 10 років, і кров буде забута», - сказав Коломойський.
Як зазначає видання, така зміна позиції олігарха може бути пов'язана з незадоволенням позицією західних дипломатів та Міжнародного валютного фонду, які вимагають від України не повертати Коломойському ПриватБанк і домагатися судового стягнення з нього виведених з банку коштів, а саме https://hromadske.ua/posts/shodnya-borg-kolomojskogo-pered-privatbankom-zrostaye-na-dollar500-tisyach 1,9 мільярда доларів плюс відсотки .
2014 - 1761 загиблий,
2015 - 1172,
2016 - 565,
2017 - 356,
2018 - 226,
2019 - 170,
2020 - 104,
І досі з 2014-2015 неопізнаними залишаються на Краснопільському 66 і на Кушугумському 63 похованих українських захисника.
В 16-8 годах наступали и занимали стратегические высоты (под Светлодарском,Крымским,Водяним,Белой каменкой, Докучаевском) и поселки (Новозвановка, катериновка, травневое, гладосово, авдеевская промка) при этом потеряв меньше людей чем во время перемирия от ЗЕ.
Сепары с 16 года во время так называемой горячец фазы боялись перднуть в нашу сторону чтоб не получить ответку.
А сейчас во время перемирия потери больше чем во время ползучего наступления.
Позиции укрепленные заставили отступииь и туда зашли сепары. Из снайпера собирают ежедневную дань, их дрг минируют в нашем тылу дороги. А нам нельзя запускать дроны, группы разведки, минировать подходы, отведены контрснайпера, отвечать на огонь нельзя.
А чего добились ЗЕ в итоге? - Получили и позор и войну, как и говорил Черчилль.
И это еще москали не наступают как в 14-15 году...
всё таки вдвое меньше.
всё равно на позициях стоят уже много лет.
перемирие работает.
Царствие Небесное погибшим и вечная память! Пуйлу и всем подпуйловникам - гореть в Огне...