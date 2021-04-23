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Новини Агресія Росії проти України
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93 українські воїна загинули на фронті за час "перемир'я" Зеленського

93 українські воїна загинули на фронті за час

Від моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 і до 20 квітня 2021 року в районі проведення операції Об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули 93 українські воїна.

Про це повідомило Управління у зв'язках з громадськістю Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

З цієї кількості 33 військові загинули "під час бойової обстановки", уточнили в ЗСУ.

Збройні сили надали додатково такі дані про втрати станом на 20 квітня:

  • у квітні 2021 року загинули (померли) 17 військовослужбовців, із цієї кількості під час бойової обстановки – 9 осіб;
  • у березні 2021 року загинули (померли) – 13 військовослужбовців, із цієї кількості під час бойової обстановки – 9 осіб;
  • протягом 2021 року загинули (померли) – 49 військовослужбовців, із цієї кількості під час бойової обстановки – 29 осіб.

У Збройних Силах не уточнили, які причини загибелі (смерті) відносять до "бойової обстановки", а які – ні. Радіо Свобода готує додатковий запит, щоб з’ясувати деталі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТКГ планує запровадити механізм верифікації порушень "тиші" на Донбасі, - Арестович

Наведені ЗСУ дані обмежуються періодом до 20 квітня, тож не включають ще одного загиблого, про смерть якого штаб операції Об’єднаних сил повідомив 22 квітня. Цей військовий зазнав осколкового поранення, не сумісного з життям, внаслідок обстрілу українських позицій поблизу населеного пункту Шуми. Таким чином, фактична кількість повідомлених втрат станом на сьогодні – 94 військовослужбовці.

Разом з тим, зазначимо, що за повідомленнями пресцентру ООС, пресслужб оперативно-тактичних угруповань і бригад ЗСУ на Донбасі з початку місяця по 20 квітня зафіксовано не 9, а 10 смертей українських воїнів "за бойової обстановки":

1. Сергій Сулима. Загинув 3 квітня. Підрив.
2. Владислав Мороз. Загинув 5 квітня. Кульове.
3. Віктор Гелебрант. Загинув 5 квітня. Кульове.
4. Максим Стеблянко. Загинув 6 квітня. Підрив.
5. Володимир Шпак. Загинув 6 квітня. Осколкове.
6. Денис Юшко. Загинув 8 квітня. Кульове.
7. Андрій Теперик. Загинув 10 квітня. Кульове.
8. Ярослав Карлійчук. Загинув 12 квітня. Кульове.
9. Олексій Мамчій. Загинув 13 квітня. Осколкове.
10. Давід Шартава. Загинув 18 квітня. Осколкове. 

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

Автор: 

смерть (6788) Донбас (22358) втрати (4479) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+30
Главнокомандующее г-но
С начала перемирия до 20 апреля на Донбассе погибли 93 украинских воина, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4055
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23.04.2021 12:15 Відповісти
+22
Чому говнокомандуючий мовчить скільки днів вже не стріляють?
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23.04.2021 12:14 Відповісти
+20
По суті загинула рота. Ні за що. Не звільнивши ні метра української землі. І зебіли тут пишуть про Іловайськ?
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23.04.2021 12:16 Відповісти
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Чому говнокомандуючий мовчить скільки днів вже не стріляють?
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23.04.2021 12:14 Відповісти
Оно сидит и думает куда же еще очередной раз слетать. А то в стране офис расписывают, ковид бушует, на фронте стреляют, яйцам в кулаке коломойши слишком больно.
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23.04.2021 12:19 Відповісти
оно не молчит, оно заявило на гибель бойцов ВСУ что "это провокация".. и судя по его тону - именно со сторони ВСУ.
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23.04.2021 17:37 Відповісти
Так, добре, що ще вибачення за це у пуйла не просить...
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24.04.2021 09:32 Відповісти
Цілковито звична поведінка як для боягуза.
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24.04.2021 07:22 Відповісти
Главнокомандующее г-но
С начала перемирия до 20 апреля на Донбассе погибли 93 украинских воина, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4055
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23.04.2021 12:15 Відповісти
Зелений презерватив.
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23.04.2021 12:18 Відповісти
Воно і правда. Рішення п ймають інші. Він лише "осв'ячує" своїм підписом. Хоча можливо, як у Полихаєва з "Золотого теляти" у нього заготовлені ґумові штампи на всі випадки життя:"Не забороняю", "Одобряю", "До виконання", "Під особистий контроль" і т.п. І всі ці штампи у Єрмака.
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23.04.2021 12:21 Відповісти
Від початку перемир'я до 20 квітня на Донбасі загинули 93 українські воїна, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9814
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23.04.2021 12:29 Відповісти
По суті загинула рота. Ні за що. Не звільнивши ні метра української землі. І зебіли тут пишуть про Іловайськ?
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23.04.2021 12:16 Відповісти
Р.S. Уікаао подивитись на співвідношення втрат. У Іловайську воно було на нашу користь.
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23.04.2021 12:27 Відповісти
Скоріше - у Дебалцеве..
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24.04.2021 09:33 Відповісти
А скільке ще покалічених на все життя...
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24.04.2021 09:34 Відповісти
Ти уважно читаєш? Я пост-скриптум для тебе написав. У Іловайську наші хоч і загинули, але взяли з собою на той світ кацапні не менше. А у нинішніх умовах гинуть даремно. Так зрозуміло, чи далі будеш дурня клеїти?
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24.04.2021 10:54 Відповісти
Вічна пам'ять полеглим за Батьківщину Героям....

С начала перемирия до 20 апреля на Донбассе погибли 93 украинских воина, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7676
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23.04.2021 12:19 Відповісти
А ти хочеш?
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23.04.2021 12:27 Відповісти
Тикай рогом собі у тухіс
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23.04.2021 12:32 Відповісти
За Україну воюють і віддають життя євреї. А ті пацюки. по владним, кабінетам сидять.
Яцина Євген Вікторович- кіборг.
" По всей видимости, до своего 26-го дня рождения 25 января Евгений так и не дожил."

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD Ігор Гофман - кіборг.

Недавно вмер від тяжкої хвороби.
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23.04.2021 17:27 Відповісти
Так то євреї.
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23.04.2021 17:59 Відповісти
А Гофман иудей а не немец?
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24.04.2021 01:30 Відповісти
А ты,паскуда, приедь на передовую и удостоверьсят!
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23.04.2021 18:45 Відповісти
Миша забийся у нору
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23.04.2021 18:55 Відповісти
А причем тут жиды на донбасе кацап мутит?
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23.04.2021 18:46 Відповісти
А в Киеве и Днепре жид мутит, а ты между, всё правильно,нах тебе президент Украины украинец.
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24.04.2021 01:35 Відповісти
І це називається перемир*я?!
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23.04.2021 12:27 Відповісти
Шол хохол, насрал на стол, шол кацап - зубами цап.
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24.04.2021 01:37 Відповісти
93 українські воїна загинули на фронті за час "перемир'я" Зеленського - Цензор.НЕТ 712
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23.04.2021 16:42 Відповісти
при порохе такого не было!
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23.04.2021 17:16 Відповісти
ты быдло хоть 5 грн по смс отослал на помощь армии в 2014?
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23.04.2021 18:47 Відповісти
Чума, что ты мелешь, никогда одностороннего перемирия не было. Такое мог придумать только идиот на подобие тебя. В прямую кишку тебе заезжать никто не собирается - слишком ты вонючий !
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23.04.2021 18:56 Відповісти
ну як же не було одностороннього? Було, і не раз. Наприклад:
https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/06/140627_ceasefire_victims_vc
За 1 тиждень:
20 червня президент України Петро Порошенко оголосив про одностороннє припинення вогню на тиждень до 22 години 27 червня.
Загалом за час перемир'я за офіційними даними загинули 23 українські військовослужбовці й відбулося 63 атаки бойовиків на позиці сил антитерористичної операції.

Крім того, за власним досвідом можу сказати, що у 2014-2015 році досить часто були накази на кшталт "не відповідати на провокуючий вогонь".

Тут ще послухайте: https://www.youtube.com/watch?v=OQhrrtr98IY
Треба казати правду, а не лише те, що подобається і гарно лягає у Вашу картину світу.
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23.04.2021 22:47 Відповісти
15.02.2015 року Порошенко оголосив одностороннє припинення вогню, через 3 дні було здано Дебальцеве... І шмон бандитами захисників ДАПу під час ротації теж здійснювався під час чергового оголошеного Порошенком припинення вогню. В порівнянні з цим про різного роду "хлібні", "новорічні", "учнівські", "великодні" припинення вогню годі й казати.
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24.04.2021 00:10 Відповісти
У мене дуже добра память. А мізки працюють ще краще. Було багато чого при Порошенко. Більше було кращого, ніж зради. Те, що зараз робиться ні в яки рамки не влазить. Куди не плюнь - малорос, дебіл, дегенерат, анал, орал, сосна, минет, вода в Крим, Лукашенко найкращий і т.п. Одним словом керують державою "какаяразніца". Тому, Порошенко в порівнянні з Бубочкою дійсно гетьман та бандерівець.
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24.04.2021 01:18 Відповісти
Я щиро радий за виняткову роботу Вашого мозку. Але те, що Ви написали у відповідь на мій пост, я не заперечував. Ніколай Фоменко написав: "Чума, что ты мелешь, никогда одностороннего перемирия не было. Такое мог придумать только идиот на подобие тебя... " Я йому заперечив, бо було [припинення вогню], у т. ч. одностороннє. І все. Я надаю перевагу аналізу фактів, а не філософським роздумам.
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11.05.2021 19:49 Відповісти
В списке погибших только один с еврейской фамилией, а вот в руководстве страны каждый второй или первый еврей. Хотелось бы чтоб все было наоборот.
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23.04.2021 18:01 Відповісти
Национальностей нет, только у криминала и коммуняк... -- а интернациональные лохи общие! *)
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23.04.2021 18:44 Відповісти
Та ладно, полно реально участвовавших разных национальностей, но то шо у кормушки с рулём так это да.
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24.04.2021 01:45 Відповісти
А може порівнювати кількість загиблих до звільнених територій? За що зараз гинуть бійці?
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23.04.2021 19:16 Відповісти
Когда твою сраку по кускам твоей вомен привезут с передка, тогда и подсчитаем по правильному как ты и предлагал.
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24.04.2021 01:42 Відповісти
Ух ты , да кто бы мог подумать , что если просто перестать стрелять и увидить мир в глазах ***** , то война не хрена не кончиться. Ааа я понял , просто теперь брыга Осел наживается на этой войне.
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23.04.2021 19:03 Відповісти
Гундявый клоун превратил армию в тир с живыми мишенями. Перемирие приносит мир, а не сирот и вдов. Сколько воинов еще должно погибнуть до конца президентского срока гундявого ублюдка
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23.04.2021 19:16 Відповісти
С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 и до 20 апреля 2021 в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей погибли 93 украинских воина. Источник: https://censor.net/ru/n3261584

ОДНЕ ПИТАННЯ


93 українські воїна загинули на фронті за час "перемир'я" Зеленського - Цензор.НЕТ 7181

93 українські воїна загинули на фронті за час "перемир'я" Зеленського - Цензор.НЕТ 5063
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23.04.2021 19:43 Відповісти
Царство Небесне ... Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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23.04.2021 21:04 Відповісти
"Нужна проста пєрєстать стрєлять!"
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23.04.2021 21:12 Відповісти
КОЛОМОЙША КАЖЕ ЩО КРЕМЛЬ ЦЕ ДРУГ УКРАЇНИ :

https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Російські танки будуть розміщені біля Кракова та Варшави. Ваше НАТО забруднить штани та купуватиме памперси», - сказав він.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Коломойський заявив, що Україна https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-proponuye-vidvernutisya-vid-zahodu-i-znovu-druzhiti-z-rosiyeyu повинна відвернутися від Заходу і знову дружити з Росією.
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Дайте 5, 10 років, і кров буде забута», - сказав Коломойський.
Як зазначає видання, така зміна позиції олігарха може бути пов'язана з незадоволенням позицією західних дипломатів та Міжнародного валютного фонду, які вимагають від України не повертати Коломойському ПриватБанк і домагатися судового стягнення з нього виведених з банку коштів, а саме https://hromadske.ua/posts/shodnya-borg-kolomojskogo-pered-privatbankom-zrostaye-na-dollar500-tisyach 1,9 мільярда доларів плюс відсотки .
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23.04.2021 22:13 Відповісти
Офіційні дані по загиблих:
2014 - 1761 загиблий,
2015 - 1172,
2016 - 565,
2017 - 356,
2018 - 226,
2019 - 170,
2020 - 104,
І досі з 2014-2015 неопізнаними залишаються на Краснопільському 66 і на Кушугумському 63 похованих українських захисника.
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24.04.2021 00:25 Відповісти
При этом в 14-15 годах они воевали против агрессора
В 16-8 годах наступали и занимали стратегические высоты (под Светлодарском,Крымским,Водяним,Белой каменкой, Докучаевском) и поселки (Новозвановка, катериновка, травневое, гладосово, авдеевская промка) при этом потеряв меньше людей чем во время перемирия от ЗЕ.
Сепары с 16 года во время так называемой горячец фазы боялись перднуть в нашу сторону чтоб не получить ответку.
А сейчас во время перемирия потери больше чем во время ползучего наступления.
Позиции укрепленные заставили отступииь и туда зашли сепары. Из снайпера собирают ежедневную дань, их дрг минируют в нашем тылу дороги. А нам нельзя запускать дроны, группы разведки, минировать подходы, отведены контрснайпера, отвечать на огонь нельзя.
А чего добились ЗЕ в итоге? - Получили и позор и войну, как и говорил Черчилль.
И это еще москали не наступают как в 14-15 году...
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24.04.2021 07:27 Відповісти
Если бы не было этого шаткого перемирия то погибло бы гораздо больше.........Не люблю Зесоплю, но его вины в этом нет, не он начинал эту войну
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24.04.2021 02:10 Відповісти
Пле чомусь сопля винуватила у війні Порошенка. Вся сіль нині в тому, що воїни гинуть задарма і ганебно. Раніше вони бились, воювали і вигризали землю з лап окупантів.
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24.04.2021 07:24 Відповісти
для сравнения, в 2017 - 191 погибший.
всё таки вдвое меньше.
всё равно на позициях стоят уже много лет.
перемирие работает.
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24.04.2021 06:53 Відповісти
Почти рота погибших бойцов - на совести сами знаете кого...
Царствие Небесное погибшим и вечная память! Пуйлу и всем подпуйловникам - гореть в Огне...
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24.04.2021 09:31 Відповісти
 
 