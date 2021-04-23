93 українські воїна загинули на фронті за час "перемир'я" Зеленського

Від моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 і до 20 квітня 2021 року в районі проведення операції Об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули 93 українські воїна.

Про це повідомило Управління у зв'язках з громадськістю Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

З цієї кількості 33 військові загинули "під час бойової обстановки", уточнили в ЗСУ.

Збройні сили надали додатково такі дані про втрати станом на 20 квітня:

у квітні 2021 року загинули (померли) 17 військовослужбовців, із цієї кількості під час бойової обстановки – 9 осіб;

у березні 2021 року загинули (померли) – 13 військовослужбовців, із цієї кількості під час бойової обстановки – 9 осіб;

протягом 2021 року загинули (померли) – 49 військовослужбовців, із цієї кількості під час бойової обстановки – 29 осіб.

У Збройних Силах не уточнили, які причини загибелі (смерті) відносять до "бойової обстановки", а які – ні. Радіо Свобода готує додатковий запит, щоб з’ясувати деталі.

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Наведені ЗСУ дані обмежуються періодом до 20 квітня, тож не включають ще одного загиблого, про смерть якого штаб операції Об’єднаних сил повідомив 22 квітня. Цей військовий зазнав осколкового поранення, не сумісного з життям, внаслідок обстрілу українських позицій поблизу населеного пункту Шуми. Таким чином, фактична кількість повідомлених втрат станом на сьогодні – 94 військовослужбовці.

Разом з тим, зазначимо, що за повідомленнями пресцентру ООС, пресслужб оперативно-тактичних угруповань і бригад ЗСУ на Донбасі з початку місяця по 20 квітня зафіксовано не 9, а 10 смертей українських воїнів "за бойової обстановки":

1. Сергій Сулима. Загинув 3 квітня. Підрив.

2. Владислав Мороз. Загинув 5 квітня. Кульове.

3. Віктор Гелебрант. Загинув 5 квітня. Кульове.

4. Максим Стеблянко. Загинув 6 квітня. Підрив.

5. Володимир Шпак. Загинув 6 квітня. Осколкове.

6. Денис Юшко. Загинув 8 квітня. Кульове.

7. Андрій Теперик. Загинув 10 квітня. Кульове.

8. Ярослав Карлійчук. Загинув 12 квітня. Кульове.

9. Олексій Мамчій. Загинув 13 квітня. Осколкове.

10. Давід Шартава. Загинув 18 квітня. Осколкове.

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.