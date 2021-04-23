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Новости Агрессия России против Украины
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93 украинских воина погибли на фронте за время "перемирия" Зеленского

93 украинских воина погибли на фронте за время

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 и до 20 апреля 2021 в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей погибли 93 украинских воина.

Об этом сообщило Управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины в ответ на запрос Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Из этого количества 33 военнослужащих погибли "при боевой обстановке", уточнили в ВСУ.

Вооруженные силы предоставили дополнительно такие данные о потерях по состоянию на 20 апреля:

- в апреле 2021 погибших (умерших) 17 военнослужащих, из этого количества при боевой обстановке - 9 человек;
- в марте 2021 погибших (умерших) - 13 военнослужащих, из этого количества при боевой обстановке - 9 человек;
- в течение 2021 погибших (умерших) - 49 военнослужащих, из этого количества при боевой обстановке - 29 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки наемники РФ 17 раз срывали "тишину", - штаб ОС

В Вооруженных Силах не уточнили, какие причины гибели (смерти) относят к "боевой обстановке", а какие - нет. Радио Свобода готовит дополнительный запрос, чтобы выяснить детали.

Приведенные ВСУ данные ограничиваются периодом до 20 апреля, поэтому не включают еще одного погибшего, о смерти которого штаб операции Объединенных сил сообщил 22 апреля. Этот военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью, в результате обстрела украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы. Таким образом, фактическое количество сообщенных потерь на сегодня - 94 воина.

Вместе с тем, отметим, что по сообщениям пресс-центра ООС, пресс-служб оперативно-тактических группировок и бригад ВСУ на Донбассе с начала месяца по 20 апреля зафиксированы не 9, а 10 смертей украинских воинов "при боевой обстановке":

1. Сергей Сулыма. Погиб 3 апреля. Подрыв.
2. Владислав Мороз. Погиб 5 апреля. Пулевое.
3. Виктор Гелебрант. Погиб 5 апреля. Пулевое.
4. Максим Стеблянко. Погиб 6 апреля. Подрыв.
5. Владимир Шпак. Погиб 6 апреля. Осколочное.
6. Денис Юшко. Погиб 8 апреля. Пулевое.
7. Андрей Теперик. Погиб 10 апреля. Пулевое.
8. Ярослав Карлийчук. Погиб 12 апреля. Пулевое.
9. Алексей Мамчий. Погиб 13 апреля. Осколочное.
10. Давид Шартава. Погиб 18 апреля. Осколочное.

Также читайте: ОБСЕ фиксирует усиление и расширение боевых действий вдоль линии соприкосновения на Донбассе, – Чевик

По данным ООН, с апреля 2014 года до 31 января 2021 года в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 13 100 до 13 300 человек.

смерть (9259) Донбасс (26958) потери (4464) Ян Осока (1501) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+30
Главнокомандующее г-но
С начала перемирия до 20 апреля на Донбассе погибли 93 украинских воина, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4055
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23.04.2021 12:15 Ответить
+22
Чому говнокомандуючий мовчить скільки днів вже не стріляють?
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23.04.2021 12:14 Ответить
+20
По суті загинула рота. Ні за що. Не звільнивши ні метра української землі. І зебіли тут пишуть про Іловайськ?
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23.04.2021 12:16 Ответить
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Чому говнокомандуючий мовчить скільки днів вже не стріляють?
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23.04.2021 12:14 Ответить
Оно сидит и думает куда же еще очередной раз слетать. А то в стране офис расписывают, ковид бушует, на фронте стреляют, яйцам в кулаке коломойши слишком больно.
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23.04.2021 12:19 Ответить
оно не молчит, оно заявило на гибель бойцов ВСУ что "это провокация".. и судя по его тону - именно со сторони ВСУ.
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23.04.2021 17:37 Ответить
Так, добре, що ще вибачення за це у пуйла не просить...
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24.04.2021 09:32 Ответить
Цілковито звична поведінка як для боягуза.
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24.04.2021 07:22 Ответить
Главнокомандующее г-но
С начала перемирия до 20 апреля на Донбассе погибли 93 украинских воина, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4055
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23.04.2021 12:15 Ответить
Зелений презерватив.
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23.04.2021 12:18 Ответить
Воно і правда. Рішення п ймають інші. Він лише "осв'ячує" своїм підписом. Хоча можливо, як у Полихаєва з "Золотого теляти" у нього заготовлені ґумові штампи на всі випадки життя:"Не забороняю", "Одобряю", "До виконання", "Під особистий контроль" і т.п. І всі ці штампи у Єрмака.
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23.04.2021 12:21 Ответить
Від початку перемир'я до 20 квітня на Донбасі загинули 93 українські воїна, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9814
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23.04.2021 12:29 Ответить
По суті загинула рота. Ні за що. Не звільнивши ні метра української землі. І зебіли тут пишуть про Іловайськ?
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23.04.2021 12:16 Ответить
Р.S. Уікаао подивитись на співвідношення втрат. У Іловайську воно було на нашу користь.
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23.04.2021 12:27 Ответить
Скоріше - у Дебалцеве..
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24.04.2021 09:33 Ответить
А скільке ще покалічених на все життя...
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24.04.2021 09:34 Ответить
Ти уважно читаєш? Я пост-скриптум для тебе написав. У Іловайську наші хоч і загинули, але взяли з собою на той світ кацапні не менше. А у нинішніх умовах гинуть даремно. Так зрозуміло, чи далі будеш дурня клеїти?
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24.04.2021 10:54 Ответить
Вічна пам'ять полеглим за Батьківщину Героям....

С начала перемирия до 20 апреля на Донбассе погибли 93 украинских воина, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7676
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23.04.2021 12:19 Ответить
А ти хочеш?
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23.04.2021 12:27 Ответить
Тикай рогом собі у тухіс
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23.04.2021 12:32 Ответить
За Україну воюють і віддають життя євреї. А ті пацюки. по владним, кабінетам сидять.
Яцина Євген Вікторович- кіборг.
" По всей видимости, до своего 26-го дня рождения 25 января Евгений так и не дожил."

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD Ігор Гофман - кіборг.

Недавно вмер від тяжкої хвороби.
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23.04.2021 17:27 Ответить
Так то євреї.
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23.04.2021 17:59 Ответить
А Гофман иудей а не немец?
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24.04.2021 01:30 Ответить
А ты,паскуда, приедь на передовую и удостоверьсят!
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23.04.2021 18:45 Ответить
Миша забийся у нору
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23.04.2021 18:55 Ответить
А причем тут жиды на донбасе кацап мутит?
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23.04.2021 18:46 Ответить
А в Киеве и Днепре жид мутит, а ты между, всё правильно,нах тебе президент Украины украинец.
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24.04.2021 01:35 Ответить
І це називається перемир*я?!
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23.04.2021 12:27 Ответить
Шол хохол, насрал на стол, шол кацап - зубами цап.
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24.04.2021 01:37 Ответить
93 українські воїна загинули на фронті за час "перемир'я" Зеленського - Цензор.НЕТ 712
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23.04.2021 16:42 Ответить
при порохе такого не было!
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23.04.2021 17:16 Ответить
ты быдло хоть 5 грн по смс отослал на помощь армии в 2014?
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23.04.2021 18:47 Ответить
Чума, что ты мелешь, никогда одностороннего перемирия не было. Такое мог придумать только идиот на подобие тебя. В прямую кишку тебе заезжать никто не собирается - слишком ты вонючий !
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23.04.2021 18:56 Ответить
ну як же не було одностороннього? Було, і не раз. Наприклад:
https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/06/140627_ceasefire_victims_vc
За 1 тиждень:
20 червня президент України Петро Порошенко оголосив про одностороннє припинення вогню на тиждень до 22 години 27 червня.
Загалом за час перемир'я за офіційними даними загинули 23 українські військовослужбовці й відбулося 63 атаки бойовиків на позиці сил антитерористичної операції.

Крім того, за власним досвідом можу сказати, що у 2014-2015 році досить часто були накази на кшталт "не відповідати на провокуючий вогонь".

Тут ще послухайте: https://www.youtube.com/watch?v=OQhrrtr98IY
Треба казати правду, а не лише те, що подобається і гарно лягає у Вашу картину світу.
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23.04.2021 22:47 Ответить
15.02.2015 року Порошенко оголосив одностороннє припинення вогню, через 3 дні було здано Дебальцеве... І шмон бандитами захисників ДАПу під час ротації теж здійснювався під час чергового оголошеного Порошенком припинення вогню. В порівнянні з цим про різного роду "хлібні", "новорічні", "учнівські", "великодні" припинення вогню годі й казати.
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24.04.2021 00:10 Ответить
У мене дуже добра память. А мізки працюють ще краще. Було багато чого при Порошенко. Більше було кращого, ніж зради. Те, що зараз робиться ні в яки рамки не влазить. Куди не плюнь - малорос, дебіл, дегенерат, анал, орал, сосна, минет, вода в Крим, Лукашенко найкращий і т.п. Одним словом керують державою "какаяразніца". Тому, Порошенко в порівнянні з Бубочкою дійсно гетьман та бандерівець.
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24.04.2021 01:18 Ответить
Я щиро радий за виняткову роботу Вашого мозку. Але те, що Ви написали у відповідь на мій пост, я не заперечував. Ніколай Фоменко написав: "Чума, что ты мелешь, никогда одностороннего перемирия не было. Такое мог придумать только идиот на подобие тебя... " Я йому заперечив, бо було [припинення вогню], у т. ч. одностороннє. І все. Я надаю перевагу аналізу фактів, а не філософським роздумам.
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11.05.2021 19:49 Ответить
В списке погибших только один с еврейской фамилией, а вот в руководстве страны каждый второй или первый еврей. Хотелось бы чтоб все было наоборот.
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23.04.2021 18:01 Ответить
Национальностей нет, только у криминала и коммуняк... -- а интернациональные лохи общие! *)
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23.04.2021 18:44 Ответить
Та ладно, полно реально участвовавших разных национальностей, но то шо у кормушки с рулём так это да.
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24.04.2021 01:45 Ответить
А може порівнювати кількість загиблих до звільнених територій? За що зараз гинуть бійці?
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23.04.2021 19:16 Ответить
Когда твою сраку по кускам твоей вомен привезут с передка, тогда и подсчитаем по правильному как ты и предлагал.
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24.04.2021 01:42 Ответить
Ух ты , да кто бы мог подумать , что если просто перестать стрелять и увидить мир в глазах ***** , то война не хрена не кончиться. Ааа я понял , просто теперь брыга Осел наживается на этой войне.
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23.04.2021 19:03 Ответить
Гундявый клоун превратил армию в тир с живыми мишенями. Перемирие приносит мир, а не сирот и вдов. Сколько воинов еще должно погибнуть до конца президентского срока гундявого ублюдка
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23.04.2021 19:16 Ответить
С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 и до 20 апреля 2021 в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей погибли 93 украинских воина. Источник: https://censor.net/ru/n3261584

ОДНЕ ПИТАННЯ


93 українські воїна загинули на фронті за час "перемир'я" Зеленського - Цензор.НЕТ 7181

93 українські воїна загинули на фронті за час "перемир'я" Зеленського - Цензор.НЕТ 5063
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23.04.2021 19:43 Ответить
Царство Небесне ... Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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23.04.2021 21:04 Ответить
"Нужна проста пєрєстать стрєлять!"
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23.04.2021 21:12 Ответить
КОЛОМОЙША КАЖЕ ЩО КРЕМЛЬ ЦЕ ДРУГ УКРАЇНИ :

https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Російські танки будуть розміщені біля Кракова та Варшави. Ваше НАТО забруднить штани та купуватиме памперси», - сказав він.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Коломойський заявив, що Україна https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-proponuye-vidvernutisya-vid-zahodu-i-znovu-druzhiti-z-rosiyeyu повинна відвернутися від Заходу і знову дружити з Росією.
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Дайте 5, 10 років, і кров буде забута», - сказав Коломойський.
Як зазначає видання, така зміна позиції олігарха може бути пов'язана з незадоволенням позицією західних дипломатів та Міжнародного валютного фонду, які вимагають від України не повертати Коломойському ПриватБанк і домагатися судового стягнення з нього виведених з банку коштів, а саме https://hromadske.ua/posts/shodnya-borg-kolomojskogo-pered-privatbankom-zrostaye-na-dollar500-tisyach 1,9 мільярда доларів плюс відсотки .
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23.04.2021 22:13 Ответить
Офіційні дані по загиблих:
2014 - 1761 загиблий,
2015 - 1172,
2016 - 565,
2017 - 356,
2018 - 226,
2019 - 170,
2020 - 104,
І досі з 2014-2015 неопізнаними залишаються на Краснопільському 66 і на Кушугумському 63 похованих українських захисника.
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24.04.2021 00:25 Ответить
При этом в 14-15 годах они воевали против агрессора
В 16-8 годах наступали и занимали стратегические высоты (под Светлодарском,Крымским,Водяним,Белой каменкой, Докучаевском) и поселки (Новозвановка, катериновка, травневое, гладосово, авдеевская промка) при этом потеряв меньше людей чем во время перемирия от ЗЕ.
Сепары с 16 года во время так называемой горячец фазы боялись перднуть в нашу сторону чтоб не получить ответку.
А сейчас во время перемирия потери больше чем во время ползучего наступления.
Позиции укрепленные заставили отступииь и туда зашли сепары. Из снайпера собирают ежедневную дань, их дрг минируют в нашем тылу дороги. А нам нельзя запускать дроны, группы разведки, минировать подходы, отведены контрснайпера, отвечать на огонь нельзя.
А чего добились ЗЕ в итоге? - Получили и позор и войну, как и говорил Черчилль.
И это еще москали не наступают как в 14-15 году...
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24.04.2021 07:27 Ответить
Если бы не было этого шаткого перемирия то погибло бы гораздо больше.........Не люблю Зесоплю, но его вины в этом нет, не он начинал эту войну
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24.04.2021 02:10 Ответить
Пле чомусь сопля винуватила у війні Порошенка. Вся сіль нині в тому, що воїни гинуть задарма і ганебно. Раніше вони бились, воювали і вигризали землю з лап окупантів.
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24.04.2021 07:24 Ответить
для сравнения, в 2017 - 191 погибший.
всё таки вдвое меньше.
всё равно на позициях стоят уже много лет.
перемирие работает.
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24.04.2021 06:53 Ответить
Почти рота погибших бойцов - на совести сами знаете кого...
Царствие Небесное погибшим и вечная память! Пуйлу и всем подпуйловникам - гореть в Огне...
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24.04.2021 09:31 Ответить
 
 