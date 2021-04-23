93 украинских воина погибли на фронте за время "перемирия" Зеленского

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 и до 20 апреля 2021 в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей погибли 93 украинских воина.

Об этом сообщило Управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины в ответ на запрос Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Из этого количества 33 военнослужащих погибли "при боевой обстановке", уточнили в ВСУ.

Вооруженные силы предоставили дополнительно такие данные о потерях по состоянию на 20 апреля:

- в апреле 2021 погибших (умерших) 17 военнослужащих, из этого количества при боевой обстановке - 9 человек;

- в марте 2021 погибших (умерших) - 13 военнослужащих, из этого количества при боевой обстановке - 9 человек;

- в течение 2021 погибших (умерших) - 49 военнослужащих, из этого количества при боевой обстановке - 29 человек.

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В Вооруженных Силах не уточнили, какие причины гибели (смерти) относят к "боевой обстановке", а какие - нет. Радио Свобода готовит дополнительный запрос, чтобы выяснить детали.

Приведенные ВСУ данные ограничиваются периодом до 20 апреля, поэтому не включают еще одного погибшего, о смерти которого штаб операции Объединенных сил сообщил 22 апреля. Этот военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью, в результате обстрела украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы. Таким образом, фактическое количество сообщенных потерь на сегодня - 94 воина.

Вместе с тем, отметим, что по сообщениям пресс-центра ООС, пресс-служб оперативно-тактических группировок и бригад ВСУ на Донбассе с начала месяца по 20 апреля зафиксированы не 9, а 10 смертей украинских воинов "при боевой обстановке":

1. Сергей Сулыма. Погиб 3 апреля. Подрыв.

2. Владислав Мороз. Погиб 5 апреля. Пулевое.

3. Виктор Гелебрант. Погиб 5 апреля. Пулевое.

4. Максим Стеблянко. Погиб 6 апреля. Подрыв.

5. Владимир Шпак. Погиб 6 апреля. Осколочное.

6. Денис Юшко. Погиб 8 апреля. Пулевое.

7. Андрей Теперик. Погиб 10 апреля. Пулевое.

8. Ярослав Карлийчук. Погиб 12 апреля. Пулевое.

9. Алексей Мамчий. Погиб 13 апреля. Осколочное.

10. Давид Шартава. Погиб 18 апреля. Осколочное.

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По данным ООН, с апреля 2014 года до 31 января 2021 года в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 13 100 до 13 300 человек.