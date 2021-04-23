93 украинских воина погибли на фронте за время "перемирия" Зеленского
С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 и до 20 апреля 2021 в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей погибли 93 украинских воина.
Об этом сообщило Управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины в ответ на запрос Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Из этого количества 33 военнослужащих погибли "при боевой обстановке", уточнили в ВСУ.
Вооруженные силы предоставили дополнительно такие данные о потерях по состоянию на 20 апреля:
- в апреле 2021 погибших (умерших) 17 военнослужащих, из этого количества при боевой обстановке - 9 человек;
- в марте 2021 погибших (умерших) - 13 военнослужащих, из этого количества при боевой обстановке - 9 человек;
- в течение 2021 погибших (умерших) - 49 военнослужащих, из этого количества при боевой обстановке - 29 человек.
В Вооруженных Силах не уточнили, какие причины гибели (смерти) относят к "боевой обстановке", а какие - нет. Радио Свобода готовит дополнительный запрос, чтобы выяснить детали.
Приведенные ВСУ данные ограничиваются периодом до 20 апреля, поэтому не включают еще одного погибшего, о смерти которого штаб операции Объединенных сил сообщил 22 апреля. Этот военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью, в результате обстрела украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы. Таким образом, фактическое количество сообщенных потерь на сегодня - 94 воина.
Вместе с тем, отметим, что по сообщениям пресс-центра ООС, пресс-служб оперативно-тактических группировок и бригад ВСУ на Донбассе с начала месяца по 20 апреля зафиксированы не 9, а 10 смертей украинских воинов "при боевой обстановке":
1. Сергей Сулыма. Погиб 3 апреля. Подрыв.
2. Владислав Мороз. Погиб 5 апреля. Пулевое.
3. Виктор Гелебрант. Погиб 5 апреля. Пулевое.
4. Максим Стеблянко. Погиб 6 апреля. Подрыв.
5. Владимир Шпак. Погиб 6 апреля. Осколочное.
6. Денис Юшко. Погиб 8 апреля. Пулевое.
7. Андрей Теперик. Погиб 10 апреля. Пулевое.
8. Ярослав Карлийчук. Погиб 12 апреля. Пулевое.
9. Алексей Мамчий. Погиб 13 апреля. Осколочное.
10. Давид Шартава. Погиб 18 апреля. Осколочное.
По данным ООН, с апреля 2014 года до 31 января 2021 года в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 13 100 до 13 300 человек.
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Яцина Євген Вікторович- кіборг.
" По всей видимости, до своего 26-го дня рождения 25 января Евгений так и не дожил."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD Ігор Гофман - кіборг.
Недавно вмер від тяжкої хвороби.
https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/06/140627_ceasefire_victims_vc
За 1 тиждень:
20 червня президент України Петро Порошенко оголосив про одностороннє припинення вогню на тиждень до 22 години 27 червня.
Загалом за час перемир'я за офіційними даними загинули 23 українські військовослужбовці й відбулося 63 атаки бойовиків на позиці сил антитерористичної операції.
Крім того, за власним досвідом можу сказати, що у 2014-2015 році досить часто були накази на кшталт "не відповідати на провокуючий вогонь".
Тут ще послухайте: https://www.youtube.com/watch?v=OQhrrtr98IY
Треба казати правду, а не лише те, що подобається і гарно лягає у Вашу картину світу.
ОДНЕ ПИТАННЯ
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Російські танки будуть розміщені біля Кракова та Варшави. Ваше НАТО забруднить штани та купуватиме памперси», - сказав він.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Коломойський заявив, що Україна https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-proponuye-vidvernutisya-vid-zahodu-i-znovu-druzhiti-z-rosiyeyu повинна відвернутися від Заходу і знову дружити з Росією.
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Дайте 5, 10 років, і кров буде забута», - сказав Коломойський.
Як зазначає видання, така зміна позиції олігарха може бути пов'язана з незадоволенням позицією західних дипломатів та Міжнародного валютного фонду, які вимагають від України не повертати Коломойському ПриватБанк і домагатися судового стягнення з нього виведених з банку коштів, а саме https://hromadske.ua/posts/shodnya-borg-kolomojskogo-pered-privatbankom-zrostaye-na-dollar500-tisyach 1,9 мільярда доларів плюс відсотки .
2014 - 1761 загиблий,
2015 - 1172,
2016 - 565,
2017 - 356,
2018 - 226,
2019 - 170,
2020 - 104,
І досі з 2014-2015 неопізнаними залишаються на Краснопільському 66 і на Кушугумському 63 похованих українських захисника.
В 16-8 годах наступали и занимали стратегические высоты (под Светлодарском,Крымским,Водяним,Белой каменкой, Докучаевском) и поселки (Новозвановка, катериновка, травневое, гладосово, авдеевская промка) при этом потеряв меньше людей чем во время перемирия от ЗЕ.
Сепары с 16 года во время так называемой горячец фазы боялись перднуть в нашу сторону чтоб не получить ответку.
А сейчас во время перемирия потери больше чем во время ползучего наступления.
Позиции укрепленные заставили отступииь и туда зашли сепары. Из снайпера собирают ежедневную дань, их дрг минируют в нашем тылу дороги. А нам нельзя запускать дроны, группы разведки, минировать подходы, отведены контрснайпера, отвечать на огонь нельзя.
А чего добились ЗЕ в итоге? - Получили и позор и войну, как и говорил Черчилль.
И это еще москали не наступают как в 14-15 году...
всё таки вдвое меньше.
всё равно на позициях стоят уже много лет.
перемирие работает.
Царствие Небесное погибшим и вечная память! Пуйлу и всем подпуйловникам - гореть в Огне...