УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13971 відвідувач онлайн
Новини Політика України Справа Медведчука
10 320 61
Медведчук (1324) Казанський Денис (303)

"В Україні вигідніше бути зрадником, ніж патріотом", - Казанський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Українські суди призначають однаковий запобіжний захід за державну зраду і фаєри під Офісом президента.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці пише журналіст Денис Казанський, коментуючи домашній арешт підозрюваного у зраді Віктора Медведчука, передає Цензор.НЕТ.

"Тобто за держзраду такий самий запобіжний захід, що і за фаєри під Офісом арезидента і розбите скло?

Давно кажу, що в Україні набагато вигідніше бути зрадником ніж патріотом. Ось, наприклад, ті, хто в 2014 році підтримали в Донецьку і Луганську Україну, у результаті втратили все, стали біженцями і майже не отримали від держави допомоги. Зате різні організатори "референдумів", які відверто підтримували бойовиків, зараз спокійно працюють мерами, стають нардепами та обіймають високі посади", - зазначив Казанський.

Також читайте: Агент НАБУ Шевченко: Я небезпечний для національної безпеки, а Медведчук несе українцям мир і благополуччя

На його думку, нинішній суд у справі Медведчука є ще одним підтвердженням цього правила.

"Відвертий агент Кремля отримує домашній арешт після того, як той же Антоненко півтора року взагалі просидів у СІЗО без доказів", - написав журналіст.

Як повідомлялося, 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.

Читайте також: Підривна діяльність Медведчука могла привести до зміни політичного курсу України в інтересах Кремля, - прокурор у суді

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

Також читайте: Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому"

12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: Гармаш про підозру Медведчуку: Путін зараз не може відповісти так, як би йому хотілося

В Україні вигідніше бути зрадником, ніж патріотом, - Казанський 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+33
1000% Вы правы королевство кривых зеркал и абсурда здравого ума
показати весь коментар
13.05.2021 23:14
+20
"В Украине выгодней быть предателем, чем патриотом" - Казанский
_Такое может быть лишь если что? Лишь если Украина во власти антиукраинских сил.
показати весь коментар
13.05.2021 23:27
+14
73% голосуют за того кто Украину продажной шлюхой называет.....чья жена призывала под танки ВСУ ложиться .....и ожидать другого странно даже.Куйло же просило абы не Порох.....зепредатели ответили есть.
показати весь коментар
13.05.2021 23:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
1000% Вы правы королевство кривых зеркал и абсурда здравого ума
показати весь коментар
13.05.2021 23:14 Відповісти
До чого тут королєвство та абсурд. Все значно простіше: у нас при владі ЗРАДНИКИ. Можна було б і помітити на другому році їхнього правління.
показати весь коментар
14.05.2021 07:36 Відповісти
Да тут все просто. Задача мобилизировать вату для того, что бы на следующих выборах, во втором туре с вазеленским был прокацапский кандидат, а не Порох, у которого вазеленский очень просто выиграет
показати весь коментар
13.05.2021 23:17 Відповісти
Помиляєтесь, відсоток ввти завжди стабільний - 13-20% , збільшити кількість ідіотів чи зрадників навряд вийде.
показати весь коментар
14.05.2021 01:56 Відповісти
ето врядли: у ваты реально не хватит % голосов,чтоб выйти во 2 тур президенских выборов (весь лохтарат ваты остался в Крыму и Лугандоне)
показати весь коментар
14.05.2021 02:00 Відповісти


Яна Супоровська@YanaSuporovska 1 ч

Мертві бджоли укрпошти, які несподівано воскресли та загули - якийсь глибокий сакральний символ всього, що тут з нами в країні коїться
показати весь коментар
13.05.2021 23:22 Відповісти
Колись Сергій Жадан дав такий пролог книжеЦЦі своїх віршів, яку видав самотужки у Харкові , здається, 1993 року: "Все на світі хєрня. От тільки бджоли - вєщь. Але якщо вдуматися, то й бджоли - хєрня" - мій дід Петро, пасічник.
показати весь коментар
14.05.2021 07:40 Відповісти
"В Украине выгодней быть предателем, чем патриотом" - Казанский
_Такое может быть лишь если что? Лишь если Украина во власти антиукраинских сил.
показати весь коментар
13.05.2021 23:27 Відповісти
при подонке-зеЛе конечно же.придет время и зелЯ и его бандой за все будут отвечать
показати весь коментар
13.05.2021 23:28 Відповісти
Та мрази...Отключили медведчуку каналы,арестовали дизельпровод.Будут отвечать.
показати весь коментар
14.05.2021 00:23 Відповісти
Только глупый это не заметил, после 19 года, все стало с ног на голову 😁😁😁😁
показати весь коментар
13.05.2021 23:34 Відповісти
Да ладно. А с 2014 по 2019 все было по-другому?
показати весь коментар
13.05.2021 23:38 Відповісти
совсем совсем по другому.... минимум - тогда медведчук не был депутатом ВР...
показати весь коментар
14.05.2021 01:12 Відповісти
Бо він був представником України у Мінську.
показати весь коментар
14.05.2021 07:22 Відповісти
не, шура, это на бесплатных общественных началах, шура, не путайте личное с государственным! или - рассказать разницу?
показати весь коментар
16.05.2021 23:08 Відповісти
только не на голову а не понятно ****** на что
показати весь коментар
14.05.2021 11:13 Відповісти
73% голосуют за того кто Украину продажной шлюхой называет.....чья жена призывала под танки ВСУ ложиться .....и ожидать другого странно даже.Куйло же просило абы не Порох.....зепредатели ответили есть.
показати весь коментар
13.05.2021 23:41 Відповісти
100% білорусів голосують за Бацьку,та живуть щасливо))А в Україні таких тільки 25%,тому у нас нема "Бацькі".
показати весь коментар
14.05.2021 07:24 Відповісти
ти тупое животное, хоть Зе и говно тупое, вы с ним содного говна сделаны
показати весь коментар
14.05.2021 11:12 Відповісти
Давно говорю, что в Украине намного выгоднее быть предателем чем патриотом. Вот, например, те, кто в 2014 году поддержали в Донецке и Луганске Украину, в итоге потеряли все, стали беженцами и почти не получили от государства помощи. Зато различные организаторы "референдумов", которые откровенно поддерживали боевиков, сейчас спокойно работают мэрами, становятся нардепами и занимают высокие должности", - отметил Казанский. Источник: https://censor.net/ru/n3265164

СЄПАРИ МОЛІТЬСЯ ЩОБ В КРАЇНІ ДО ВЛАДИ НЕ ПРИЙШЛА СПРАЖНЯ ХУНТА,
А НЕ ТІ ХТО ФІНАНСУЄТЬСЯ КРЕМЛЯНДІЄЙ "В Украине выгодней быть предателем, чем патриотом" - Казанский - Цензор.НЕТ 1889
АЕРОПОРТИ БУДУТЬ ПЕРЕКРИТІ, НІХТО НЕ ВТЕЧЕ У паРАШУ, СПРАВИ І ВИРОКИ
ЗА ДЕРЖЗРАДУ БУДУТЬ ТИСЯЧАМИ ПРОХОДИТИ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ, КОНФІСКАЦІЇ
МАЙНА І СТРОКИ ЗА СЄПАРАТИЗМ ПО 10 РОКІВ СТАНУТЬ НОРМОЮ "В Украине выгодней быть предателем, чем патриотом" - Казанский - Цензор.НЕТ 5902
ЯКА ГАРНА МРІЯ - ЗАРАДИ ЦЬОГО ВАРТО ЖИТИ.
показати весь коментар
13.05.2021 23:44 Відповісти
Ты как то непринужденно смешал в одну кучу "порохоботов" и "непримеримого борца с Порошенкой"-пана Тягнибока... Диссонанс однако.
показати весь коментар
14.05.2021 00:05 Відповісти
позор ЗЕленой мрази!!! патриотов садят, а предателей выпускают
показати весь коментар
13.05.2021 23:56 Відповісти
Простейший вопрос-нокаут:какого предателя посадили при сивочолом?(вся сепарня ржёт,бондаренки,штепы,медведчуки,вилкулы,ефремовы и далее по всему списку оппоблока(партия регионов)...список бесконечен...янык с азаровом в 15-ом наверняка думали:какого хрена убегали?!)
показати весь коментар
14.05.2021 00:37 Відповісти
А ефремов когда вышел? Год , дату подскажи. Кто был президентом?
показати весь коментар
14.05.2021 01:14 Відповісти
Откуда вышел?Из тюрьмы?Нет.Из Сизо.Простая подсказка:Нельзя годами имитировать покарание и не судить.С 14-го по 19-ый суд так и не состоялся...
показати весь коментар
14.05.2021 01:23 Відповісти
"В Україні вигідніше бути зрадником, ніж патріотом", - Казанський - Цензор.НЕТ 4354
показати весь коментар
14.05.2021 05:00 Відповісти
Немного не так было. сам знаещь. Но, ну, молодца, малой, малодца! Дослужишся до ефрейтора точняк! Нах мне надо удотов раздупливать на шару, ? гуляй - учись, может бросишь свою работу что из тебя человека вымывает)))) а нет - так нет, одним говном меньше - одним говном больше, какая разница)))
показати весь коментар
16.05.2021 23:16 Відповісти
Порох до таких вот унизительных "флешмобов" не опускался, когда зеленые реально садят на 2 года участников боевых действий без единого доказательства, а за измену дают куму ху@ла домашний арест... это плевок в лицо всем, кто имеет мозги и совесть, а не зеленые опилки... если не можете реально посадить, то какого черта устраиваете очередной цирк??? И да, при Порохе Ефремов, Штепа и сепары помельче реально сидели в тюряге или зеленые мозги уже подзабыли про это?? Весь этот балаган только для поднятия рейтинга как Мертвечука, так и зеленого недоумка... Теперь это очевидно...
показати весь коментар
14.05.2021 08:18 Відповісти
Это все потому, что у самого первого лица и его ближайшего окружения отсутствует какая-либо идеология. Он же сам расписывался-"Какая разница на какой улице ты живешь-Геббельса или Сталина, если улица освещена... Им интересна только власть и денежные знаки из под этой власти. А все остальное- декорации сцены для лохторату.
показати весь коментар
14.05.2021 00:02 Відповісти
По факту у нашего и нынешнего и прошлого окружения первых лиц (особ, приближённых к императору) только одна идеология, если это так можно назвать - страсть к быстрому обогащению. Причём стараясь прилагать для этого минимум затрат и усилий. По простому называемое нуворишеством.
показати весь коментар
14.05.2021 00:41 Відповісти
Какая может быть идеология у сексота? шпиона? диверсанта? Он действует как слизень. Он играет роль. Роль может быть значительная или нет. Он прикрывает собою или замещает, занимает место. Путин без всякой идеологии, стал диктатором, путем манипуляций со взрывчаткой ( снес всего несколько домов) и его сразу же полюбила вся эрэфия. Зеленский стал зиц-президентом, подменив настоящего лидера нации; к тому же клоун, и мы стали участвовать в его репризе, цирк каждый день, арлекины арестовывают сами себя и едут по домам, - шоу закончилось. Остальным - визжать в телешоу от восторга, делиться впечатлениями.
показати весь коментар
14.05.2021 05:28 Відповісти
Жити на вулиці сталіна значно ганебніше, аніж на вулиці Геббельса - до речі.
показати весь коментар
14.05.2021 07:48 Відповісти
Эта система деления на простых и непростых построилась во времёна кучмы.Вот с тех пор системные(непростые) игроки её строго придерживаются.Сейчас возникла некоторая турбулентность,и это рабовладельцев дико раздражает.Сейчас будет острая фаза:оптовая покупка депутатов,"журналистов",ботов в инете.Всё это уже наблюдается:Кошмар!Хаос!Зрада!Верните нам привычное существование!
показати весь коментар
14.05.2021 00:20 Відповісти
"В Украине выгодней быть предателем, чем патриотом" - это самое основное доказательство того что Украина захвачена россией, российской агентурой. Независимость лишь формальность которую устранят как только создадут условия.

Так уже было и с УНР а потом был Геноцид 1918-1933. А все потому что Украинский Народ находится в смертельном летаргическом сне.
показати весь коментар
14.05.2021 00:22 Відповісти
Денис Казанский неудавшийся мэр Енакиево. В 2012-м его выдвигала партия "Удар".
показати весь коментар
14.05.2021 01:38 Відповісти
В Украине выгодней быть вором и мошенником , чем честным человеком!
показати весь коментар
14.05.2021 01:02 Відповісти
Й щоб це не змінилось кацапи й напали.
показати весь коментар
14.05.2021 01:53 Відповісти
"В Україні вигідніше бути зрадником, ніж патріотом", - Казанський - Цензор.НЕТ 6176
Закон и Суд - который остался после сбежавшего в паРашу продажного кремлёвского холуя матёрого ЗЭКА, Иуды - янука, он что дышло, куда его повернешь, туда и вышло. В сраку загнать таким судьям - оборотням то дышло чтобы оно через их ненасытное горло вышло. Преступные судьи почти все были поставлены ещё сбежавшем в паРашу продажным московским прихвостнем кровавым ЗЭКом Иудой они все те же, да они выродки остались и сейчас. И все они поголовно взяточники, сепаратисты, коррупционеры, бандиты -оборотни скрывающие свою преступную личину под мантиями. Просто их почему то не сильно трогал Порошенко.. а теперь они вообще очень подходят и уже новой нашей очень нехорошей продажной антиукраинской власти ЗЕбилов в основном из капитулянтов, украинофобов, коррупционеров и про-сепаратистов.
Теперь при этих ЗЕбилах суды уже откровенно полностью превратились в проклятое антиукраинское логово лютых врагов Украины, логово прокремлевских бандитов -сепаратистов, коллаборационистов и воров- коррупционеров .
показати весь коментар
14.05.2021 04:57 Відповісти
Підкацапські падлюки,сподіваються що Пуйло прийде їм на допомогу.
показати весь коментар
14.05.2021 05:46 Відповісти
- Один украинец - это партизан !
- Два украинца - партизанский отряд !
- А три украинца - партизанский отряд с предателем !
показати весь коментар
14.05.2021 06:33 Відповісти
Радійте дебіли! Ви зробили це РАЗОМ!
показати весь коментар
14.05.2021 06:57 Відповісти
А шо ви у Білорусії зробили разом?
показати весь коментар
14.05.2021 07:10 Відповісти
Пишайся й далі своїм вибором.
показати весь коментар
14.05.2021 07:56 Відповісти
Я пишаюсь,а ти пишаєся своїм Бацькой?
показати весь коментар
14.05.2021 07:58 Відповісти
По тобі помітно...
показати весь коментар
14.05.2021 08:00 Відповісти
Самий вигідний бізнес -продавати свою країну . В усі часи та в усіх народів знайдуться бажаючі купить. Впродовж останніх століть українці мали отрицательний генетичний відбір. а впродовж останнього століття то взагалі знищення, і гинули в першу чергу кращі.багато людей змушені покинуть рідну землю. Головним чином це наслідки відсутності своєї держави.Тому заробить на зрадництві та прислужувати зрадникам дуже багато бажаючих Ще й тупі бо думають,що в чужому дворі їхнім нащадкам буде краще ніж у своєму. ДО РЕЧІ:Прошу підтримати. Ваша думка https://petition.president.gov.ua/petition/115926
показати весь коментар
14.05.2021 07:05 Відповісти
Та не має судової влади. Є хитрожопі корупціонери, що накупляли посад і намагаються триматися балансуючи між отриманням хабарів та роботою на прокурорську банду.
показати весь коментар
14.05.2021 07:06 Відповісти
І це гарка правда. Проти зрадників тільки патріоти і одна елина партія "ЕС" і десь там декілька процентів НАБУ, а проти патріотів і АТОшників вся поліція, ДБР, СБУ, прокуратура, нацгвардія, всі суди і президент зі своїми "слугами", за ОПЗЖ мовчу і так зрозуміло. На їх боці різні Гондони, Найоми, Сірожи Лєщі та інша зрадницька потвора. Матьківщина і такі ж самі "патріоти" в засаді, вичікують - хто переможе і з яким прапором виходити.
показати весь коментар
14.05.2021 08:14 Відповісти
А вы непредвзято прочтите историю Украины. (и не только Украины)
Предают потому, что предавать выгодно!
Почему, в наше время, терпят, а некоторые даже боготворят предателей?
"В Україні вигідніше бути зрадником, ніж патріотом", - Казанський - Цензор.НЕТ 1364
показати весь коментар
14.05.2021 08:27 Відповісти
в Україні нема правосуддя..
якщо ти чесна людина, то в лапи печерному правосуддю краще не попадатися
показати весь коментар
14.05.2021 08:43 Відповісти
В Украине очень богатых не сажают - это единственный закон, действующий на все 100%!
показати весь коментар
14.05.2021 15:36 Відповісти
 
 