"В Україні вигідніше бути зрадником, ніж патріотом", - Казанський
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Українські суди призначають однаковий запобіжний захід за державну зраду і фаєри під Офісом президента.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці пише журналіст Денис Казанський, коментуючи домашній арешт підозрюваного у зраді Віктора Медведчука, передає Цензор.НЕТ.
"Тобто за держзраду такий самий запобіжний захід, що і за фаєри під Офісом арезидента і розбите скло?
Давно кажу, що в Україні набагато вигідніше бути зрадником ніж патріотом. Ось, наприклад, ті, хто в 2014 році підтримали в Донецьку і Луганську Україну, у результаті втратили все, стали біженцями і майже не отримали від держави допомоги. Зате різні організатори "референдумів", які відверто підтримували бойовиків, зараз спокійно працюють мерами, стають нардепами та обіймають високі посади", - зазначив Казанський.
На його думку, нинішній суд у справі Медведчука є ще одним підтвердженням цього правила.
"Відвертий агент Кремля отримує домашній арешт після того, як той же Антоненко півтора року взагалі просидів у СІЗО без доказів", - написав журналіст.
Як повідомлялося, 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.
Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
Яна Супоровська@YanaSuporovska 1 ч
Мертві бджоли укрпошти, які несподівано воскресли та загули - якийсь глибокий сакральний символ всього, що тут з нами в країні коїться
_Такое может быть лишь если что? Лишь если Украина во власти антиукраинских сил.
СЄПАРИ МОЛІТЬСЯ ЩОБ В КРАЇНІ ДО ВЛАДИ НЕ ПРИЙШЛА СПРАЖНЯ ХУНТА,
А НЕ ТІ ХТО ФІНАНСУЄТЬСЯ КРЕМЛЯНДІЄЙ
АЕРОПОРТИ БУДУТЬ ПЕРЕКРИТІ, НІХТО НЕ ВТЕЧЕ У паРАШУ, СПРАВИ І ВИРОКИ
ЗА ДЕРЖЗРАДУ БУДУТЬ ТИСЯЧАМИ ПРОХОДИТИ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ, КОНФІСКАЦІЇ
МАЙНА І СТРОКИ ЗА СЄПАРАТИЗМ ПО 10 РОКІВ СТАНУТЬ НОРМОЮ
ЯКА ГАРНА МРІЯ - ЗАРАДИ ЦЬОГО ВАРТО ЖИТИ.
Так уже было и с УНР а потом был Геноцид 1918-1933. А все потому что Украинский Народ находится в смертельном летаргическом сне.
Закон и Суд - который остался после сбежавшего в паРашу продажного кремлёвского холуя матёрого ЗЭКА, Иуды - янука, он что дышло, куда его повернешь, туда и вышло. В сраку загнать таким судьям - оборотням то дышло чтобы оно через их ненасытное горло вышло. Преступные судьи почти все были поставлены ещё сбежавшем в паРашу продажным московским прихвостнем кровавым ЗЭКом Иудой они все те же, да они выродки остались и сейчас. И все они поголовно взяточники, сепаратисты, коррупционеры, бандиты -оборотни скрывающие свою преступную личину под мантиями. Просто их почему то не сильно трогал Порошенко.. а теперь они вообще очень подходят и уже новой нашей очень нехорошей продажной антиукраинской власти ЗЕбилов в основном из капитулянтов, украинофобов, коррупционеров и про-сепаратистов.
Теперь при этих ЗЕбилах суды уже откровенно полностью превратились в проклятое антиукраинское логово лютых врагов Украины, логово прокремлевских бандитов -сепаратистов, коллаборационистов и воров- коррупционеров .
- Два украинца - партизанский отряд !
- А три украинца - партизанский отряд с предателем !
Предают потому, что предавать выгодно!
Почему, в наше время, терпят, а некоторые даже боготворят предателей?
якщо ти чесна людина, то в лапи печерному правосуддю краще не попадатися