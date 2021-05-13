"В Украине выгодней быть предателем, чем патриотом" - Казанский
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Украинские суды назначают одинаковую меру пресечения за государственную измену и файеры под Офисом Президента.
Об этом на своей странице в Фейсбук пишет журналист Денис Казанский, комментируя домашний арест подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука, передает Цензор.НЕТ.
"То есть за госизмену та же мера пресечения, что и за файеры во Офисом Президента и разбитое стекло?
Давно говорю, что в Украине намного выгоднее быть предателем чем патриотом. Вот, например, те, кто в 2014 году поддержали в Донецке и Луганске Украину, в итоге потеряли все, стали беженцами и почти не получили от государства помощи. Зато различные организаторы "референдумов", которые откровенно поддерживали боевиков, сейчас спокойно работают мэрами, становятся нардепами и занимают высокие должности", - отметил Казанский.
По его мнению, сегодняшний суд по делу Медведчука является еще одним подтверждением этого правила.
"Откровенный агент Кремля получает домашний арест после того, как тот же Антоненко полтора года вообще просидел в СИЗО без доказательств", - написал журналист.
Как сообщалось,13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.
Ранее прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Яна Супоровська@YanaSuporovska 1 ч
Мертві бджоли укрпошти, які несподівано воскресли та загули - якийсь глибокий сакральний символ всього, що тут з нами в країні коїться
_Такое может быть лишь если что? Лишь если Украина во власти антиукраинских сил.
СЄПАРИ МОЛІТЬСЯ ЩОБ В КРАЇНІ ДО ВЛАДИ НЕ ПРИЙШЛА СПРАЖНЯ ХУНТА,
А НЕ ТІ ХТО ФІНАНСУЄТЬСЯ КРЕМЛЯНДІЄЙ
АЕРОПОРТИ БУДУТЬ ПЕРЕКРИТІ, НІХТО НЕ ВТЕЧЕ У паРАШУ, СПРАВИ І ВИРОКИ
ЗА ДЕРЖЗРАДУ БУДУТЬ ТИСЯЧАМИ ПРОХОДИТИ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ, КОНФІСКАЦІЇ
МАЙНА І СТРОКИ ЗА СЄПАРАТИЗМ ПО 10 РОКІВ СТАНУТЬ НОРМОЮ
ЯКА ГАРНА МРІЯ - ЗАРАДИ ЦЬОГО ВАРТО ЖИТИ.
Так уже было и с УНР а потом был Геноцид 1918-1933. А все потому что Украинский Народ находится в смертельном летаргическом сне.
Закон и Суд - который остался после сбежавшего в паРашу продажного кремлёвского холуя матёрого ЗЭКА, Иуды - янука, он что дышло, куда его повернешь, туда и вышло. В сраку загнать таким судьям - оборотням то дышло чтобы оно через их ненасытное горло вышло. Преступные судьи почти все были поставлены ещё сбежавшем в паРашу продажным московским прихвостнем кровавым ЗЭКом Иудой они все те же, да они выродки остались и сейчас. И все они поголовно взяточники, сепаратисты, коррупционеры, бандиты -оборотни скрывающие свою преступную личину под мантиями. Просто их почему то не сильно трогал Порошенко.. а теперь они вообще очень подходят и уже новой нашей очень нехорошей продажной антиукраинской власти ЗЕбилов в основном из капитулянтов, украинофобов, коррупционеров и про-сепаратистов.
Теперь при этих ЗЕбилах суды уже откровенно полностью превратились в проклятое антиукраинское логово лютых врагов Украины, логово прокремлевских бандитов -сепаратистов, коллаборационистов и воров- коррупционеров .
- Два украинца - партизанский отряд !
- А три украинца - партизанский отряд с предателем !
Предают потому, что предавать выгодно!
Почему, в наше время, терпят, а некоторые даже боготворят предателей?
якщо ти чесна людина, то в лапи печерному правосуддю краще не попадатися