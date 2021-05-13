"В Украине выгодней быть предателем, чем патриотом" - Казанский

Украинские суды назначают одинаковую меру пресечения за государственную измену и файеры под Офисом Президента.

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет журналист Денис Казанский, комментируя домашний арест подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука, передает Цензор.НЕТ.

"То есть за госизмену та же мера пресечения, что и за файеры во Офисом Президента и разбитое стекло?

Давно говорю, что в Украине намного выгоднее быть предателем чем патриотом. Вот, например, те, кто в 2014 году поддержали в Донецке и Луганске Украину, в итоге потеряли все, стали беженцами и почти не получили от государства помощи. Зато различные организаторы "референдумов", которые откровенно поддерживали боевиков, сейчас спокойно работают мэрами, становятся нардепами и занимают высокие должности", - отметил Казанский.

По его мнению, сегодняшний суд по делу Медведчука является еще одним подтверждением этого правила.

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"Откровенный агент Кремля получает домашний арест после того, как тот же Антоненко полтора года вообще просидел в СИЗО без доказательств", - написал журналист.

Как сообщалось,13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Ранее прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.