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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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"В Украине выгодней быть предателем, чем патриотом" - Казанский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинские суды назначают одинаковую меру пресечения за государственную измену и файеры под Офисом Президента.

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет журналист Денис Казанский, комментируя домашний арест подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука, передает Цензор.НЕТ.

"То есть за госизмену та же мера пресечения, что и за файеры во Офисом Президента и разбитое стекло?

Давно говорю, что в Украине намного выгоднее быть предателем чем патриотом. Вот, например, те, кто в 2014 году поддержали в Донецке и Луганске Украину, в итоге потеряли все, стали беженцами и почти не получили от государства помощи. Зато различные организаторы "референдумов", которые откровенно поддерживали боевиков, сейчас спокойно работают мэрами, становятся нардепами и занимают высокие должности", - отметил Казанский.

По его мнению, сегодняшний суд по делу Медведчука является еще одним подтверждением этого правила.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отсидеть 505 дней без доказательств или домашний арест по подозрению в госизмене, - Антоненко про Медведчука

"Откровенный агент Кремля получает домашний арест после того, как тот же Антоненко полтора года вообще просидел в СИЗО без доказательств", - написал журналист.

Как сообщалось,13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Ранее прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Украине выгодней быть предателем, чем патриотом - Казанский 01

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+33
1000% Вы правы королевство кривых зеркал и абсурда здравого ума
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13.05.2021 23:14
+20
"В Украине выгодней быть предателем, чем патриотом" - Казанский
_Такое может быть лишь если что? Лишь если Украина во власти антиукраинских сил.
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13.05.2021 23:27
+14
73% голосуют за того кто Украину продажной шлюхой называет.....чья жена призывала под танки ВСУ ложиться .....и ожидать другого странно даже.Куйло же просило абы не Порох.....зепредатели ответили есть.
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13.05.2021 23:41
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1000% Вы правы королевство кривых зеркал и абсурда здравого ума
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13.05.2021 23:14 Ответить
До чого тут королєвство та абсурд. Все значно простіше: у нас при владі ЗРАДНИКИ. Можна було б і помітити на другому році їхнього правління.
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14.05.2021 07:36 Ответить
Да тут все просто. Задача мобилизировать вату для того, что бы на следующих выборах, во втором туре с вазеленским был прокацапский кандидат, а не Порох, у которого вазеленский очень просто выиграет
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13.05.2021 23:17 Ответить
Помиляєтесь, відсоток ввти завжди стабільний - 13-20% , збільшити кількість ідіотів чи зрадників навряд вийде.
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14.05.2021 01:56 Ответить
ето врядли: у ваты реально не хватит % голосов,чтоб выйти во 2 тур президенских выборов (весь лохтарат ваты остался в Крыму и Лугандоне)
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14.05.2021 02:00 Ответить


Яна Супоровська@YanaSuporovska 1 ч

Мертві бджоли укрпошти, які несподівано воскресли та загули - якийсь глибокий сакральний символ всього, що тут з нами в країні коїться
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13.05.2021 23:22 Ответить
Колись Сергій Жадан дав такий пролог книжеЦЦі своїх віршів, яку видав самотужки у Харкові , здається, 1993 року: "Все на світі хєрня. От тільки бджоли - вєщь. Але якщо вдуматися, то й бджоли - хєрня" - мій дід Петро, пасічник.
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14.05.2021 07:40 Ответить
"В Украине выгодней быть предателем, чем патриотом" - Казанский
_Такое может быть лишь если что? Лишь если Украина во власти антиукраинских сил.
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13.05.2021 23:27 Ответить
при подонке-зеЛе конечно же.придет время и зелЯ и его бандой за все будут отвечать
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13.05.2021 23:28 Ответить
Та мрази...Отключили медведчуку каналы,арестовали дизельпровод.Будут отвечать.
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14.05.2021 00:23 Ответить
Только глупый это не заметил, после 19 года, все стало с ног на голову 😁😁😁😁
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13.05.2021 23:34 Ответить
Да ладно. А с 2014 по 2019 все было по-другому?
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13.05.2021 23:38 Ответить
совсем совсем по другому.... минимум - тогда медведчук не был депутатом ВР...
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14.05.2021 01:12 Ответить
Бо він був представником України у Мінську.
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14.05.2021 07:22 Ответить
не, шура, это на бесплатных общественных началах, шура, не путайте личное с государственным! или - рассказать разницу?
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16.05.2021 23:08 Ответить
только не на голову а не понятно ****** на что
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14.05.2021 11:13 Ответить
73% голосуют за того кто Украину продажной шлюхой называет.....чья жена призывала под танки ВСУ ложиться .....и ожидать другого странно даже.Куйло же просило абы не Порох.....зепредатели ответили есть.
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13.05.2021 23:41 Ответить
100% білорусів голосують за Бацьку,та живуть щасливо))А в Україні таких тільки 25%,тому у нас нема "Бацькі".
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14.05.2021 07:24 Ответить
ти тупое животное, хоть Зе и говно тупое, вы с ним содного говна сделаны
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14.05.2021 11:12 Ответить
Давно говорю, что в Украине намного выгоднее быть предателем чем патриотом. Вот, например, те, кто в 2014 году поддержали в Донецке и Луганске Украину, в итоге потеряли все, стали беженцами и почти не получили от государства помощи. Зато различные организаторы "референдумов", которые откровенно поддерживали боевиков, сейчас спокойно работают мэрами, становятся нардепами и занимают высокие должности", - отметил Казанский. Источник: https://censor.net/ru/n3265164

СЄПАРИ МОЛІТЬСЯ ЩОБ В КРАЇНІ ДО ВЛАДИ НЕ ПРИЙШЛА СПРАЖНЯ ХУНТА,
А НЕ ТІ ХТО ФІНАНСУЄТЬСЯ КРЕМЛЯНДІЄЙ "В Украине выгодней быть предателем, чем патриотом" - Казанский - Цензор.НЕТ 1889
АЕРОПОРТИ БУДУТЬ ПЕРЕКРИТІ, НІХТО НЕ ВТЕЧЕ У паРАШУ, СПРАВИ І ВИРОКИ
ЗА ДЕРЖЗРАДУ БУДУТЬ ТИСЯЧАМИ ПРОХОДИТИ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ, КОНФІСКАЦІЇ
МАЙНА І СТРОКИ ЗА СЄПАРАТИЗМ ПО 10 РОКІВ СТАНУТЬ НОРМОЮ "В Украине выгодней быть предателем, чем патриотом" - Казанский - Цензор.НЕТ 5902
ЯКА ГАРНА МРІЯ - ЗАРАДИ ЦЬОГО ВАРТО ЖИТИ.
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13.05.2021 23:44 Ответить
Ты как то непринужденно смешал в одну кучу "порохоботов" и "непримеримого борца с Порошенкой"-пана Тягнибока... Диссонанс однако.
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14.05.2021 00:05 Ответить
позор ЗЕленой мрази!!! патриотов садят, а предателей выпускают
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13.05.2021 23:56 Ответить
Простейший вопрос-нокаут:какого предателя посадили при сивочолом?(вся сепарня ржёт,бондаренки,штепы,медведчуки,вилкулы,ефремовы и далее по всему списку оппоблока(партия регионов)...список бесконечен...янык с азаровом в 15-ом наверняка думали:какого хрена убегали?!)
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14.05.2021 00:37 Ответить
А ефремов когда вышел? Год , дату подскажи. Кто был президентом?
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14.05.2021 01:14 Ответить
Откуда вышел?Из тюрьмы?Нет.Из Сизо.Простая подсказка:Нельзя годами имитировать покарание и не судить.С 14-го по 19-ый суд так и не состоялся...
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14.05.2021 01:23 Ответить
"В Україні вигідніше бути зрадником, ніж патріотом", - Казанський - Цензор.НЕТ 4354
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14.05.2021 05:00 Ответить
Немного не так было. сам знаещь. Но, ну, молодца, малой, малодца! Дослужишся до ефрейтора точняк! Нах мне надо удотов раздупливать на шару, ? гуляй - учись, может бросишь свою работу что из тебя человека вымывает)))) а нет - так нет, одним говном меньше - одним говном больше, какая разница)))
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16.05.2021 23:16 Ответить
Порох до таких вот унизительных "флешмобов" не опускался, когда зеленые реально садят на 2 года участников боевых действий без единого доказательства, а за измену дают куму ху@ла домашний арест... это плевок в лицо всем, кто имеет мозги и совесть, а не зеленые опилки... если не можете реально посадить, то какого черта устраиваете очередной цирк??? И да, при Порохе Ефремов, Штепа и сепары помельче реально сидели в тюряге или зеленые мозги уже подзабыли про это?? Весь этот балаган только для поднятия рейтинга как Мертвечука, так и зеленого недоумка... Теперь это очевидно...
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14.05.2021 08:18 Ответить
Это все потому, что у самого первого лица и его ближайшего окружения отсутствует какая-либо идеология. Он же сам расписывался-"Какая разница на какой улице ты живешь-Геббельса или Сталина, если улица освещена... Им интересна только власть и денежные знаки из под этой власти. А все остальное- декорации сцены для лохторату.
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14.05.2021 00:02 Ответить
По факту у нашего и нынешнего и прошлого окружения первых лиц (особ, приближённых к императору) только одна идеология, если это так можно назвать - страсть к быстрому обогащению. Причём стараясь прилагать для этого минимум затрат и усилий. По простому называемое нуворишеством.
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14.05.2021 00:41 Ответить
Какая может быть идеология у сексота? шпиона? диверсанта? Он действует как слизень. Он играет роль. Роль может быть значительная или нет. Он прикрывает собою или замещает, занимает место. Путин без всякой идеологии, стал диктатором, путем манипуляций со взрывчаткой ( снес всего несколько домов) и его сразу же полюбила вся эрэфия. Зеленский стал зиц-президентом, подменив настоящего лидера нации; к тому же клоун, и мы стали участвовать в его репризе, цирк каждый день, арлекины арестовывают сами себя и едут по домам, - шоу закончилось. Остальным - визжать в телешоу от восторга, делиться впечатлениями.
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14.05.2021 05:28 Ответить
Жити на вулиці сталіна значно ганебніше, аніж на вулиці Геббельса - до речі.
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14.05.2021 07:48 Ответить
Эта система деления на простых и непростых построилась во времёна кучмы.Вот с тех пор системные(непростые) игроки её строго придерживаются.Сейчас возникла некоторая турбулентность,и это рабовладельцев дико раздражает.Сейчас будет острая фаза:оптовая покупка депутатов,"журналистов",ботов в инете.Всё это уже наблюдается:Кошмар!Хаос!Зрада!Верните нам привычное существование!
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14.05.2021 00:20 Ответить
"В Украине выгодней быть предателем, чем патриотом" - это самое основное доказательство того что Украина захвачена россией, российской агентурой. Независимость лишь формальность которую устранят как только создадут условия.

Так уже было и с УНР а потом был Геноцид 1918-1933. А все потому что Украинский Народ находится в смертельном летаргическом сне.
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14.05.2021 00:22 Ответить
Денис Казанский неудавшийся мэр Енакиево. В 2012-м его выдвигала партия "Удар".
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14.05.2021 01:38 Ответить
В Украине выгодней быть вором и мошенником , чем честным человеком!
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14.05.2021 01:02 Ответить
Й щоб це не змінилось кацапи й напали.
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14.05.2021 01:53 Ответить
"В Україні вигідніше бути зрадником, ніж патріотом", - Казанський - Цензор.НЕТ 6176
Закон и Суд - который остался после сбежавшего в паРашу продажного кремлёвского холуя матёрого ЗЭКА, Иуды - янука, он что дышло, куда его повернешь, туда и вышло. В сраку загнать таким судьям - оборотням то дышло чтобы оно через их ненасытное горло вышло. Преступные судьи почти все были поставлены ещё сбежавшем в паРашу продажным московским прихвостнем кровавым ЗЭКом Иудой они все те же, да они выродки остались и сейчас. И все они поголовно взяточники, сепаратисты, коррупционеры, бандиты -оборотни скрывающие свою преступную личину под мантиями. Просто их почему то не сильно трогал Порошенко.. а теперь они вообще очень подходят и уже новой нашей очень нехорошей продажной антиукраинской власти ЗЕбилов в основном из капитулянтов, украинофобов, коррупционеров и про-сепаратистов.
Теперь при этих ЗЕбилах суды уже откровенно полностью превратились в проклятое антиукраинское логово лютых врагов Украины, логово прокремлевских бандитов -сепаратистов, коллаборационистов и воров- коррупционеров .
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14.05.2021 04:57 Ответить
Підкацапські падлюки,сподіваються що Пуйло прийде їм на допомогу.
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14.05.2021 05:46 Ответить
- Один украинец - это партизан !
- Два украинца - партизанский отряд !
- А три украинца - партизанский отряд с предателем !
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14.05.2021 06:33 Ответить
Радійте дебіли! Ви зробили це РАЗОМ!
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14.05.2021 06:57 Ответить
А шо ви у Білорусії зробили разом?
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14.05.2021 07:10 Ответить
Пишайся й далі своїм вибором.
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14.05.2021 07:56 Ответить
Я пишаюсь,а ти пишаєся своїм Бацькой?
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14.05.2021 07:58 Ответить
По тобі помітно...
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14.05.2021 08:00 Ответить
Самий вигідний бізнес -продавати свою країну . В усі часи та в усіх народів знайдуться бажаючі купить. Впродовж останніх століть українці мали отрицательний генетичний відбір. а впродовж останнього століття то взагалі знищення, і гинули в першу чергу кращі.багато людей змушені покинуть рідну землю. Головним чином це наслідки відсутності своєї держави.Тому заробить на зрадництві та прислужувати зрадникам дуже багато бажаючих Ще й тупі бо думають,що в чужому дворі їхнім нащадкам буде краще ніж у своєму. ДО РЕЧІ:Прошу підтримати. Ваша думка https://petition.president.gov.ua/petition/115926
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14.05.2021 07:05 Ответить
Та не має судової влади. Є хитрожопі корупціонери, що накупляли посад і намагаються триматися балансуючи між отриманням хабарів та роботою на прокурорську банду.
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14.05.2021 07:06 Ответить
І це гарка правда. Проти зрадників тільки патріоти і одна елина партія "ЕС" і десь там декілька процентів НАБУ, а проти патріотів і АТОшників вся поліція, ДБР, СБУ, прокуратура, нацгвардія, всі суди і президент зі своїми "слугами", за ОПЗЖ мовчу і так зрозуміло. На їх боці різні Гондони, Найоми, Сірожи Лєщі та інша зрадницька потвора. Матьківщина і такі ж самі "патріоти" в засаді, вичікують - хто переможе і з яким прапором виходити.
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14.05.2021 08:14 Ответить
А вы непредвзято прочтите историю Украины. (и не только Украины)
Предают потому, что предавать выгодно!
Почему, в наше время, терпят, а некоторые даже боготворят предателей?
"В Україні вигідніше бути зрадником, ніж патріотом", - Казанський - Цензор.НЕТ 1364
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14.05.2021 08:27 Ответить
в Україні нема правосуддя..
якщо ти чесна людина, то в лапи печерному правосуддю краще не попадатися
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14.05.2021 08:43 Ответить
В Украине очень богатых не сажают - это единственный закон, действующий на все 100%!
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14.05.2021 15:36 Ответить
 
 