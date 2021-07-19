Головні новини 19 липня: Зеленський у Грузії, потоп у Києві
Президент просуває євроінтеграцію на Батумському саміті, ДБР відкриває через Тупицького справу про перевищення влади суддями Верховного Суду, Київ іде під воду - головні новини 19 липня.
Зеленський у Грузії
Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Грузії (до його приїзду там звільнили двох українських яхтсменів), бере участь у Батумській конференції разом з лідерами Грузії, Молдови та главою Євроради. Український лідер побував на лінії зіткнення з окупованою Абхазією, підписав декларацію з президентами Грузії та Молдови, запропонував президенту Шарлю Мішелю винести питання членства України в ЄС на розгляд Європейської Ради.
Опитування про вступ в ЄС, НАТО і Митний союз
Згідно з опитуванням КМІС, українці схиляються до вступу в Євросоюз ("за" на референдумі готові проголосувати 52%) і в НАТО (48%). Але є і ті, хто на восьмому році війни з Росією не проти приєднатися до Митного союзу РФ, Білорусі і Казахстану - таких 22%. При цьому кількість прихильників ЄС і НАТО з кожним роком зростає, а прихильників МС - зменшується.
МЗС: Україна не буде розвертатися із Заходу на Схід
Таким чином у Міністерстві закордонних справ відреагували на слова Арестовича про те, що Україна може "розвернутися" із Заходу на Схід. "Україна не має наміру переглядати свій геополітичний вектор. Стратегічний курс нашої держави закріплений на рівні вибору українського народу і Конституції України. Це - набуття членства в ЄС та НАТО. Питання про те, Захід або Схід в парадигмі української зовнішньої політики не стоїть", - зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.
ДБР відкрило справу через те, що Верховний Суд визнав відсторонення Тупицького незаконним
Справу відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків). "Почалася істерика, до якої вирішили залучити ще й ДБР. Який дикий сором", - прокоментував журналіст Данило Мокрик.
СБУшникам загрожує до 15 років за напад на прикордонників
Напад відбувся в ніч з 17 на 18 липня, а сьогодні підозрюваних затримали, і з'ясувалося, що це співробітники СБУ. За версією слідства, вони побили прикордонників, відібрали у них автомати і поїхали. Тепер СБУшникам загрожує до 15 років в'язниці.
Україна може ввести самоізоляцію для приїжджих
З такою ініціативою виступає Міністерство охорони здоров'я. Осіб, які в'їжджають в країну, хочуть відправляти на самоізоляцію або на 2 тижні, або на тиждень, але тоді після закінчення цього терміну потрібно буде зробити ПЛР-тест.
Тим часом для українців відкрився в'їзд до Латвії, Литви та Естонії.
Потоп у Києві
За пів години в столиці випала майже тижнева норма опадів. Місто затопило. Кілька станцій метро закрилися, наземний транспорт вибився з розкладу. Після зливи столицю паралізували затори.
Зате ось зворушливе відео: чоловік рятує травмованого песика, посадивши на невеликій пліт.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Для тех, кто не понял…
05 сентября 2019 г. судьи Апелляционного суда города Киева озвучили свое решение относительно продления содержания под стражей Владимира Цемаху - отпустить его под личное обязательство.
На каком основании человека обвиняемого в международном терроризме отпускают домой на не подконтрольную Украине территорию - это будет еще расследовать другая тройка судей, при том возможно не украинских. Но это решение процессуальное и оно есть.
Почему генеральная прокуратура решение не обжаловала - это Рябошапка будет объяснять другому прокурору. Вопрос в другом.
Решение принято, решение не обжаловано. Цемах свободен и должен вернуться в родное Снежное.
Но его задерживают и оставляют под стражей органы МВД. Кто отдал приказ вновь переназначенному Зеленским министру Авакову - вопрос риторический. После этого Владимир Цемах решением президента Украины Зеленским официально включается в списки обмена с Россией.
У Зеленкого даже не хватило ума, не включать его в списки, не показывать официально, договорившись с Россией. Но кто то очень хотел чтобы Зеленский попал именно в эту, аккуратно выкопанную яму. Умные люди его предупреждали, но глупые умных не слушают…
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-14-07-21.html
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-14-07-21.html Читайте также: Хроника президента: 14.07.21.
Юридически - это похищение человека с целью личной выгоды.
Каков был характер выгоды Владимира Зеленского и Арсена Авакова - политическое влияние или коррупционная составляющая - это вопрос для будущего следствия. Возможно - международного.
Судебная группа Нидерландов, расследующая обстоятельства рейса МН17 официально приняла к рассмотрению и дальнейшему расследованию вопрос о коррупционной составляющей в действиях пока не установленных должностных лиц, оказавших содействие в сокрытии фактов и свидетелей обвинения , выделив его в отдельную тему расследования.
Нарушение Зеленским в своих действиях требования статьи 25 Конституции Украины гласящей
» Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.»
Это прекрасно дополняет радужные криминальные перспективы Зеленского.
У него большинство в парламент, всенародная поддержка, он легитимный президент?
В истории бывало всякое. Между всенародной любовью и расстрелом - всего неделя. Никогда не говорите никогда…
Санду: Точка в истории с Чаусом еще не поставлена.
Вовочка в Грузии посмотрел в бинокль и сразу поныл, что «В Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан». Лучше бы под свое Золотое-4 съездил там как раз сейчас из минометов гасят.
Пока Вовочка в Грузии, от Санду подальше, уехал аж на границу с Абхазией, оставшийся без присмотра Данилюк вдруг рассказал, какими методами СНБО заставляет работать лентяя Зеленского.https://www.ponomaroleg.com/wp-content/uploads/2021/07/18-2.jpg
«Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, https://www.ponomaroleg.com/zlonamerennye-dejstvija-rossii-strana-izgoj.html мы развернемся на Восток , - Арестович.
Скажите кто нибудь этому «стратегу» что Россия тоже на Востоке .
И возьмете китайские кредиты, на которые китайские компании привезут китайских рабочих для работ в Украине. (как в Пакистане) Клоун, что ж вы дерибанить будете.
Министерство здравоохранения Украины, в нарушение существующих норм, не проводило биохимический анализ поступившей вакцины mRNA-1273 производства Moderna Inc. Согласно существующим правилам ВСЕ серии биологических препаратов подлежат выборочной проверке по комплексу биохимических характеристик. То же касается ВСЕХ вакцин от COVID-19, ввезенных в Украину в период 2020-2021 г.
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-11-07-21.html
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-11-07-21.html Читайте также: Хроника президента: 11.07.21.
Общая площадь лесных пожаров в РФ на 17.07.2021 составляла 823 182 га.
После начала расследования США по поводу возможного воздействия на посольство США в Вене низкочастотным излучением, резко активизировались суды Австрии назначившие сразу два заседания по делу Фирташа на июль-август 2021.
Следом за этим ЕС подписала с Украиной меморандум намерений на переориентацию поставок лития и титанового концентрата в ЕС.
Вообще, судя по характеру документа, Украина собирается конфисковать предприятия Фирташа в сфере добычи титана. США этот вопрос не интересует, но лишить РФ и Китай ресурсов - дело святое.
17-я Батумская международная конференция - «Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона».
Ну как же без Вовы, обойдется такое глобальное мероприятие … Любимые занятия - летать - болтать. Вова, близко к Санду не подходи …
Нападение представителей спецслужб (СБУ) на пограничный наряд и завладение табельным оружием, квалифицируется пресс-службой СБУ как «************ напад «.
18.07.2021 Зеленский не появляся в общественной информационной сфере.
Папа Франциск сегодня читал «Ангелус» из окна своей ватиканской резиденции.
Когда ж он сбежал из больницы ?
«Это невероятно пугающая ситуация», - Меркель о наводнении в Германии.
Дура старая, тебя за неделю предупреждали, но вы кроме СП-2 ничего не видите !
Первые признаки надвигающейся экологической катастрофы в Германии были обнаружены за девять дней спутником Sentinel-2A. системы космического мониторинга Земли Copernicus.
В течение следующих нескольких дней группа ученых отправила немецким властям серию прогнозов, что Рейнская область вот-вот подвергнется сильному »наводнению.
Фактически предупреждения были игнорированы.
Если действительно на пограничников напали сбэушники, то тут все логично 🙂 Одну структуру возглавляет феномен поступивший в 17 лет в академию, вторую «лейтенант шутя(