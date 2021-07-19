Головні новини 19 липня: Зеленський у Грузії, потоп у Києві

Президент просуває євроінтеграцію на Батумському саміті, ДБР відкриває через Тупицького справу про перевищення влади суддями Верховного Суду, Київ іде під воду - головні новини 19 липня.

Зеленський у Грузії

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Грузії (до його приїзду там звільнили двох українських яхтсменів), бере участь у Батумській конференції разом з лідерами Грузії, Молдови та главою Євроради. Український лідер побував на лінії зіткнення з окупованою Абхазією, підписав декларацію з президентами Грузії та Молдови, запропонував президенту Шарлю Мішелю винести питання членства України в ЄС на розгляд Європейської Ради.

Опитування про вступ в ЄС, НАТО і Митний союз

Згідно з опитуванням КМІС, українці схиляються до вступу в Євросоюз ("за" на референдумі готові проголосувати 52%) і в НАТО (48%). Але є і ті, хто на восьмому році війни з Росією не проти приєднатися до Митного союзу РФ, Білорусі і Казахстану - таких 22%. При цьому кількість прихильників ЄС і НАТО з кожним роком зростає, а прихильників МС - зменшується.

МЗС: Україна не буде розвертатися із Заходу на Схід

Таким чином у Міністерстві закордонних справ відреагували на слова Арестовича про те, що Україна може "розвернутися" із Заходу на Схід. "Україна не має наміру переглядати свій геополітичний вектор. Стратегічний курс нашої держави закріплений на рівні вибору українського народу і Конституції України. Це - набуття членства в ЄС та НАТО. Питання про те, Захід або Схід в парадигмі української зовнішньої політики не стоїть", - зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

ДБР відкрило справу через те, що Верховний Суд визнав відсторонення Тупицького незаконним

Справу відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків). "Почалася істерика, до якої вирішили залучити ще й ДБР. Який дикий сором", - прокоментував журналіст Данило Мокрик.

СБУшникам загрожує до 15 років за напад на прикордонників

Напад відбувся в ніч з 17 на 18 липня, а сьогодні підозрюваних затримали, і з'ясувалося, що це співробітники СБУ. За версією слідства, вони побили прикордонників, відібрали у них автомати і поїхали. Тепер СБУшникам загрожує до 15 років в'язниці.

Україна може ввести самоізоляцію для приїжджих

З такою ініціативою виступає Міністерство охорони здоров'я. Осіб, які в'їжджають в країну, хочуть відправляти на самоізоляцію або на 2 тижні, або на тиждень, але тоді після закінчення цього терміну потрібно буде зробити ПЛР-тест.

Тим часом для українців відкрився в'їзд до Латвії, Литви та Естонії.

Потоп у Києві

За пів години в столиці випала майже тижнева норма опадів. Місто затопило. Кілька станцій метро закрилися, наземний транспорт вибився з розкладу. Після зливи столицю паралізували затори.

Зате ось зворушливе відео: чоловік рятує травмованого песика, посадивши на невеликій пліт.