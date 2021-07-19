Главные новости 19 июля: Зеленский в Грузии, потоп в Киеве

Президент продвигает евроинтеграцию на Батумском саммите, ГБР открывает из-за Тупицкого дело о превышении власти судьями Верховного Суда, Киев уходит под воду - главные новости 19 июля.

Зеленский в Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Грузии (к его приезду там освободили двух украинских яхтсменов), принимает участие в Батумской конференции вместе с лидерами Грузии, Молдовы и главой Евросовета. Украинский лидер побывал на линии соприкосновения с оккупированной Абхазией, подписал декларацию с президентами Грузии и Молдовы, предложил президенту Шарлю Мишелю вынести вопрос членства Украины в ЕС на рассмотрение Евросовета.

Опрос о вступлении в ЕС, НАТО и Таможенный союз

Согласно опросу КМИС, украинцы склоняются ко вступлению в Евросоюз ("за" на референдуме готовы проголосовать 52%) и в НАТО (48%). Но есть и те, кто на восьмом году войны с Россией не прочь присоединиться к Таможенному союзу РФ, Беларуси и Казахстана - таких 22%. При этом число сторонников ЕС и НАТО с каждым годом растет, а число сторонников ТС - уменьшается.

МИД: Украина не будет разворачиваться с Запада на Восток

Таким образом в Министерстве иностранных дел отреагировали на слова Арестовича о том, что Украина может "развернуться" с Запада на Восток. "Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор. Стратегический курс нашего государства закреплен на уровне выбора украинского народа и Конституции Украины. Это - приобретение членства в ЕС и НАТО. Вопрос о том, Запад или Восток в парадигме украинской внешней политики не стоит", - отметил спикер МИД Олег Николенко.

ГБР открыло дело из-за того, что Верховный Суд признал отстранение Тупицкого незаконным

Дело открыто по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (Злоупотребление властью или служебным положением, приведшее к тяжким последствиям). "Началась истерика, к которой решили включить еще и ГБР. Какой дикий стыд", - прокомментировал журналист Даниил Мокрик.

СБУшникам грозит до 15 лет за нападение на пограничников

Нападение произошло в ночь с 17 на 18 июля, а сегодня подозреваемых задержали, и выяснилось, что это сотрудники СБУ. По версии следствия, они избили пограничников, отобрали у них автоматы и уехали. Теперь СБУшникам грозит до 15 лет тюрьмы.

Украина может ввести самоизоляцию для приезжих

С такой инициативой выступает Министерство здравоохранения. Въезжающих в страну хотят отправлять на самоизоляцию или на 2 недели, или на неделю, но тогда по истечении этого срока нужно будет сделать ПЦР-тест.

Тем временем для украинцев открылся въезд в Латвию, Литву и Эстонию.

Потоп в Киеве

За полчаса в столице выпала почти недельная норма осадков. Город затопило. Несколько станций метро закрылись, наземный транспорт выбился из расписания. После ливня столицу парализовали пробки.

Зато вот трогательное видео: мужчина спасает травмированную собачку, посадив ее на небольшой плот.