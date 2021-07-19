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Новости
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Главные новости 19 июля: Зеленский в Грузии, потоп в Киеве

Главные новости 19 июля: Зеленский в Грузии, потоп в Киеве

Президент продвигает евроинтеграцию на Батумском саммите, ГБР открывает из-за Тупицкого дело о превышении власти судьями Верховного Суда, Киев уходит под воду - главные новости 19 июля.

Зеленский в Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Грузии (к его приезду там освободили двух украинских яхтсменов), принимает участие в Батумской конференции вместе с лидерами Грузии, Молдовы и главой Евросовета. Украинский лидер побывал на линии соприкосновения с оккупированной Абхазией, подписал декларацию с президентами Грузии и Молдовы, предложил президенту Шарлю Мишелю вынести вопрос членства Украины в ЕС на рассмотрение Евросовета.

Опрос о вступлении в ЕС, НАТО и Таможенный союз

Согласно опросу КМИС, украинцы склоняются ко вступлению в Евросоюз ("за" на референдуме готовы проголосовать 52%) и в НАТО (48%). Но есть и те, кто на восьмом году войны с Россией не прочь присоединиться к Таможенному союзу РФ, Беларуси и Казахстана - таких 22%. При этом число сторонников ЕС и НАТО с каждым годом растет, а число сторонников ТС - уменьшается.

МИД: Украина не будет разворачиваться с Запада на Восток

Таким образом в Министерстве иностранных дел отреагировали на слова Арестовича о том, что Украина может "развернуться" с Запада на Восток. "Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор. Стратегический курс нашего государства закреплен на уровне выбора украинского народа и Конституции Украины. Это - приобретение членства в ЕС и НАТО. Вопрос о том, Запад или Восток в парадигме украинской внешней политики не стоит", - отметил спикер МИД Олег Николенко.

ГБР открыло дело из-за того, что Верховный Суд признал отстранение Тупицкого незаконным

Дело открыто по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (Злоупотребление властью или служебным положением, приведшее к тяжким последствиям). "Началась истерика, к которой решили включить еще и ГБР. Какой дикий стыд", - прокомментировал журналист Даниил Мокрик.

СБУшникам грозит до 15 лет за нападение на пограничников

Нападение произошло в ночь с 17 на 18 июля, а сегодня подозреваемых задержали, и выяснилось, что это сотрудники СБУ. По версии следствия, они избили пограничников, отобрали у них автоматы и уехали. Теперь СБУшникам грозит до 15 лет тюрьмы.

Украина может ввести самоизоляцию для приезжих

С такой инициативой выступает Министерство здравоохранения. Въезжающих в страну хотят отправлять на самоизоляцию или на 2 недели, или на неделю, но тогда по истечении этого срока нужно будет сделать ПЦР-тест.

Тем временем для украинцев открылся въезд в Латвию, Литву и Эстонию.

Потоп в Киеве

За полчаса в столице выпала почти недельная норма осадков. Город затопило. Несколько станций метро закрылись, наземный транспорт выбился из расписания. После ливня столицу парализовали пробки.

Зато вот трогательное видео: мужчина спасает травмированную собачку, посадив ее на небольшой плот.

Автор: 

Грузия (4504) Зеленский Владимир (20826) непогода (817) потоп (336) СБУ (20014) Евросоюз (17265) Тупицкий Александр (234) ГБР (3040) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+6
Главные новости 19 июля: Зеленский в Грузии, потоп в Киеве - Цензор.НЕТ 788
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19.07.2021 22:21 Ответить
+3
Вызвал потоп и улетел в Джорджию
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19.07.2021 22:51 Ответить
+2
Я бы на месте грузинов хорошенько подумал бы, прежде чем бедосю в свою страну пускать.
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19.07.2021 22:19 Ответить
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Я бы на месте грузинов хорошенько подумал бы, прежде чем бедосю в свою страну пускать.
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19.07.2021 22:19 Ответить
Главные новости 19 июля: Зеленский в Грузии, потоп в Киеве - Цензор.НЕТ 788
показать весь комментарий
19.07.2021 22:21 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-19-07-21.html Хроника президента 19.07.21
Для тех, кто не понял…
05 сентября 2019 г. судьи Апелляционного суда города Киева озвучили свое решение относительно продления содержания под стражей Владимира Цемаху - отпустить его под личное обязательство.
На каком основании человека обвиняемого в международном терроризме отпускают домой на не подконтрольную Украине территорию - это будет еще расследовать другая тройка судей, при том возможно не украинских. Но это решение процессуальное и оно есть.
Почему генеральная прокуратура решение не обжаловала - это Рябошапка будет объяснять другому прокурору. Вопрос в другом.
Решение принято, решение не обжаловано. Цемах свободен и должен вернуться в родное Снежное.
Но его задерживают и оставляют под стражей органы МВД. Кто отдал приказ вновь переназначенному Зеленским министру Авакову - вопрос риторический. После этого Владимир Цемах решением президента Украины Зеленским официально включается в списки обмена с Россией.
У Зеленкого даже не хватило ума, не включать его в списки, не показывать официально, договорившись с Россией. Но кто то очень хотел чтобы Зеленский попал именно в эту, аккуратно выкопанную яму. Умные люди его предупреждали, но глупые умных не слушают…
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-14-07-21.html
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-14-07-21.html Читайте также: Хроника президента: 14.07.21.

Юридически - это похищение человека с целью личной выгоды.
Каков был характер выгоды Владимира Зеленского и Арсена Авакова - политическое влияние или коррупционная составляющая - это вопрос для будущего следствия. Возможно - международного.
Судебная группа Нидерландов, расследующая обстоятельства рейса МН17 официально приняла к рассмотрению и дальнейшему расследованию вопрос о коррупционной составляющей в действиях пока не установленных должностных лиц, оказавших содействие в сокрытии фактов и свидетелей обвинения , выделив его в отдельную тему расследования.
Нарушение Зеленским в своих действиях требования статьи 25 Конституции Украины гласящей
» Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.»
Это прекрасно дополняет радужные криминальные перспективы Зеленского.
У него большинство в парламент, всенародная поддержка, он легитимный президент?
В истории бывало всякое. Между всенародной любовью и расстрелом - всего неделя. Никогда не говорите никогда…
Санду: Точка в истории с Чаусом еще не поставлена.
Вовочка в Грузии посмотрел в бинокль и сразу поныл, что «В Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан». Лучше бы под свое Золотое-4 съездил там как раз сейчас из минометов гасят.
Пока Вовочка в Грузии, от Санду подальше, уехал аж на границу с Абхазией, оставшийся без присмотра Данилюк вдруг рассказал, какими методами СНБО заставляет работать лентяя Зеленского.https://www.ponomaroleg.com/wp-content/uploads/2021/07/18-2.jpg
«Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, https://www.ponomaroleg.com/zlonamerennye-dejstvija-rossii-strana-izgoj.html мы развернемся на Восток , - Арестович.
Скажите кто нибудь этому «стратегу» что Россия тоже на Востоке .
И возьмете китайские кредиты, на которые китайские компании привезут китайских рабочих для работ в Украине. (как в Пакистане) Клоун, что ж вы дерибанить будете.

Министерство здравоохранения Украины, в нарушение существующих норм, не проводило биохимический анализ поступившей вакцины mRNA-1273 производства Moderna Inc. Согласно существующим правилам ВСЕ серии биологических препаратов подлежат выборочной проверке по комплексу биохимических характеристик. То же касается ВСЕХ вакцин от COVID-19, ввезенных в Украину в период 2020-2021 г.
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-11-07-21.html
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-11-07-21.html Читайте также: Хроника президента: 11.07.21.

Общая площадь лесных пожаров в РФ на 17.07.2021 составляла 823 182 га.
После начала расследования США по поводу возможного воздействия на посольство США в Вене низкочастотным излучением, резко активизировались суды Австрии назначившие сразу два заседания по делу Фирташа на июль-август 2021.
Следом за этим ЕС подписала с Украиной меморандум намерений на переориентацию поставок лития и титанового концентрата в ЕС.
Вообще, судя по характеру документа, Украина собирается конфисковать предприятия Фирташа в сфере добычи титана. США этот вопрос не интересует, но лишить РФ и Китай ресурсов - дело святое.
17-я Батумская международная конференция - «Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона».
Ну как же без Вовы, обойдется такое глобальное мероприятие … Любимые занятия - летать - болтать. Вова, близко к Санду не подходи …
Нападение представителей спецслужб (СБУ) на пограничный наряд и завладение табельным оружием, квалифицируется пресс-службой СБУ как «************ напад «.
18.07.2021 Зеленский не появляся в общественной информационной сфере.
Папа Франциск сегодня читал «Ангелус» из окна своей ватиканской резиденции.
Когда ж он сбежал из больницы ?
«Это невероятно пугающая ситуация», - Меркель о наводнении в Германии.
Дура старая, тебя за неделю предупреждали, но вы кроме СП-2 ничего не видите !
Первые признаки надвигающейся экологической катастрофы в Германии были обнаружены за девять дней спутником Sentinel-2A. системы космического мониторинга Земли Copernicus.
В течение следующих нескольких дней группа ученых отправила немецким властям серию прогнозов, что Рейнская область вот-вот подвергнется сильному »наводнению.
Фактически предупреждения были игнорированы.
Если действительно на пограничников напали сбэушники, то тут все логично 🙂 Одну структуру возглавляет феномен поступивший в 17 лет в академию, вторую «лейтенант шутя(
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19.07.2021 22:24 Ответить
Вызвал потоп и улетел в Джорджию
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19.07.2021 22:51 Ответить
Срочно перекинуть потоп в Якутию...там горит 2 млн гектаров ЛЕСА
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19.07.2021 22:55 Ответить
Хай горить сколєновстан!!
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19.07.2021 23:02 Ответить
Мы же одиннарод с Мавзолейными БЫДЛОМ? Зеля спасай ЯКУТИЮ....
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19.07.2021 22:56 Ответить
Що згорить то не згниє
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19.07.2021 23:03 Ответить
Я не виноват в грехах РАБссии,первым начал издеваться над этими БАРАНАМИ украинский философ Михаил Афанасьевич Булгаков...СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ он написал шутя любя нарошно почти 100 лет назад....
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19.07.2021 23:07 Ответить
Даже как-то странно...
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20.07.2021 01:02 Ответить
 
 