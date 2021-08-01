Чауса немає ні у відділеннях, ні в госпіталі СБУ, - адвокат Кравець

Адвокат колишнього судді Дніпровського районного суду міста Києва Миколи Чауса Ростислав Кравець не зміг зустрітися зі своїм підзахисним - в Службі безпеки України запевняють, що його у їхніх відділеннях немає.

Про це юрист заявив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

У правоохоронному відомстві адвокату повідомили, що Чауса немає ні в будівлі на вулиці Володимирській, ні в ізоляторі тимчасового утримання в Аскольдовому провулку в Києві, ні в будівлі СБУ по Києву і Київській області.

Пізніше Кравець зазначив, що "в госпіталі СБУ Миколи Чауса теж немає і не було".

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"Пошуки Миколи Чауса сьогодні закінчені. СБУ, НАБУ, ВАКС, Шевченківський, Печерський суди і Центр безкоштовної правової допомоги повідомлені про наявність договору з нашим адвокатським об'єднанням. Якщо до Миколи Чауса так і не нададуть доступ, з понеділка будемо вимагати в ситуацію втрутитися ще й ДБР", - зазначив Кравець після восьмої години вечора.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають.

Адвокату сім'ї Чауса Роману Кравцю в СБУ повідомили, що офіційно екссуддя не перебуває на території управління спецслужби.