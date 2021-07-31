Чауса нет ни в отделениях, ни в госпитале СБУ, - адвокат Кравец

Адвокат бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса Ростислав Кравец не смог встретиться со своим подзащитным - в Службе безопасности Украины заявляют, что его у них в отделениях нет.

Об этом юрист заявил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

В правоохранительном ведомстве адвокату сообщили, что Чауса нет в здании по улице Владимирской, как и в изоляторе временного содержания в Аскольдовом переулке в Киеве, как и в здании СБУ по Киеву и Киевской области.

Позже Кравец отметил, что "в госпитале СБУ Николая Чауса тоже нет и не было".

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"Поиски Николая Чауса сегодня закончены. СБУ, НАБУ, ВАКС, Шевченковский, Печерский суды и Центр бесплатной правовой помощи уведомлены о наличии договора с нашим адвокатским объединением. Если к Николаю Чаусу так и не предоставят доступ, с понедельника будем требовать в ситуацию вмешаться еще и ГБР", - отметил Кравец после восьми часов вечера.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

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Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.

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Адвокату семьи Чауса Роману Кравцу в СБУ сообщили, что официально экс-судья не находится на территории управления спецслужбы.