Верховний суд зажадав додаткові докази від СБУ і Нацради ТРМ у справі закриття каналів Медведчука

Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду продовжив розгляд справ про застосування санкцій до ТОВ "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ" і ТОВ "ТВ ВИБІР", під час якого виніс рішення про витребування додаткових доказів від СБУ і Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба ВС в телеграмі.

"В ході судових засідань колегія суддів задовольнила письмові клопотання представників позивача про приєднання до матеріалів справи документів, оцінку яким суд надасть на стадії вивчення доказів. Також колегія суддів винесла письмові рішення, згідно з якими зажадала додаткові докази від позивача, Служби безпеки України, а також Національного ради з питань телебачення і радіомовлення", - сказано в повідомленні.

У ВС нагадали, що в цих позовах від ТОВ "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ" і ТОВ "ТВ ВИБІР" оскаржено Указ президента від 2 лютого 2021 № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"", згідно з яким застосовано санкції до позивачів.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Наприкінці лютого стало відомо, що заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone та "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського "Першого незалежного". Колектив "Першого незалежного" виступив проти його продажу. Новий телеканал Медведчука розпочав мовлення 26 лютого, і через годину після початку мовлення його було відключено із супутника. Зараз він мовить тільки в YouTube.

24 квітня YouTube припинив трансляцію каналів ZIK, 112 Україна і NewsOne на території України.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення ситуації на Донбасі загинуло четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один українських воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.