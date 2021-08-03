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Новини Закриття каналів Медведчука
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Верховний суд зажадав додаткові докази від СБУ і Нацради ТРМ у справі закриття каналів Медведчука

Верховний суд зажадав додаткові докази від СБУ і Нацради ТРМ у справі закриття каналів Медведчука

Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду продовжив розгляд справ про застосування санкцій до ТОВ "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ" і ТОВ "ТВ ВИБІР", під час якого виніс рішення про витребування додаткових доказів від СБУ і Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба ВС в телеграмі.

"В ході судових засідань колегія суддів задовольнила письмові клопотання представників позивача про приєднання до матеріалів справи документів, оцінку яким суд надасть на стадії вивчення доказів. Також колегія суддів винесла письмові рішення, згідно з якими зажадала додаткові докази від позивача, Служби безпеки України, а також Національного ради з питань телебачення і радіомовлення", - сказано в повідомленні.

У ВС нагадали, що в цих позовах від ТОВ "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ" і ТОВ "ТВ ВИБІР" оскаржено Указ президента від 2 лютого 2021 № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"", згідно з яким застосовано санкції до позивачів.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Наприкінці лютого стало відомо, що заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone та "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського "Першого незалежного". Колектив "Першого незалежного" виступив проти його продажу. Новий телеканал Медведчука розпочав мовлення 26 лютого, і через годину після початку мовлення його було відключено із супутника. Зараз він мовить тільки в YouTube.

24 квітня YouTube припинив трансляцію каналів ZIK, 112 Україна і NewsOne на території України.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення ситуації на Донбасі загинуло четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один українських воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Автор: 

Верховний Суд (1188) Медведчук Віктор (1706) Нацрада ТРМ (458) СБУ (12780) канал (115)


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Топ коментарі
+19
Какие доказательства? Подонок пиховшек должен высраться на украинский флаг в эфире?
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03.08.2021 17:21
+15
Запасаемся попкорном. Скоро будет очередное шоу для люмпена.
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03.08.2021 17:19
+11
у меня еще были надежды, что мы дождемся закрытия канала "НАШ", который работает на рашистскую пропаганду, а тут вон оно что..
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03.08.2021 17:26
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Запасаемся попкорном. Скоро будет очередное шоу для люмпена.
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03.08.2021 17:19 Відповісти
Какие доказательства? Подонок пиховшек должен высраться на украинский флаг в эфире?
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03.08.2021 17:21 Відповісти
у меня еще были надежды, что мы дождемся закрытия канала "НАШ", который работает на рашистскую пропаганду, а тут вон оно что..
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03.08.2021 17:26 Відповісти
Нужно принимать закон.все кацапское и ватное нах!
а не через РНБО!
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03.08.2021 17:28 Відповісти
Ух как "неожиданно"!
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03.08.2021 17:29 Відповісти
Доказательств по работе на кацапию выше крыши и выше крыши доказательст по воровству государственного имущества Украины.И по законам все обязано быть арестовано в пользу государства а сам Медведчук осужен за предательсво Родины и за подрывную деятельность в пользу *****.А имущество включает в себя и телеканалы или это не его имущество?
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03.08.2021 17:35 Відповісти
Погодь, телекомпании еще что то и украли?
Просвети!
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03.08.2021 17:38 Відповісти
доходить і до тебе, що навіть благу справу слід робити законими методами?
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03.08.2021 17:46 Відповісти
Что значит и до мене?
Я сразу сказал, что это будет громкий выброс метана в лужу.
За это вышивата обзывала меня кацапом.
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03.08.2021 17:53 Відповісти
А газовая труба,которая перешла к нему с нарушением всех законов А охотничьи угодия в заказниках Карпат...И это только капля в море, так можна продолжать и продолжать.
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03.08.2021 17:46 Відповісти
Пока вы с бубочкой будете путать мухи с котлетами, а не решать вопросы согласно законодательству, медведчук будет ложить на вас член и получать моральный ущерб от государства.
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03.08.2021 17:55 Відповісти
Їм нема коли такими дрібницями займатися, як збір доказів на сєпарів.
Бо про Семенченка треба щось бекати і мекати у суді.
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03.08.2021 17:36 Відповісти
от буде воні, коли встановлять, що, закривши ці анали, - клоун порушив законодавство....
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03.08.2021 17:43 Відповісти
Вполне предсказуемо, еще и компенсацию получит с госбюджета.
Зато была радость для дебилов, а это главное.
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03.08.2021 17:47 Відповісти
Жодній, поважаючий себе країні, не потрібні спец служби які діють в межах закону. Для того, щоб діяти в межах закону, достатньо звичайних ментів.
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03.08.2021 20:37 Відповісти
Где ваши доказательства? И действительно где ? Шош вы не смотрели, как славили ху и ло и опускали Украину? Покажите пожизненным и лопатогребущим нарезку роликов....вы же в этом преуспели.
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03.08.2021 17:54 Відповісти
Отлично. Надеюсь, скоро каналы опять заработают.
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03.08.2021 18:00 Відповісти
во радости то будет, дерьмецо сново польется прямо в мозг
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03.08.2021 18:04 Відповісти
Ти шо кац@п?
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03.08.2021 18:07 Відповісти
Егеш,прокацапський суд так вам і дозволе закрити прокацапські тв канали.
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03.08.2021 18:03 Відповісти
ВСУ на 3/4 рьігі і вата.
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03.08.2021 18:06 Відповісти
продам савецкие кеды...почти новые 42 размер не дорого
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03.08.2021 18:29 Відповісти
Баканов до сих пір їх не надав?
Загубив?
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03.08.2021 18:36 Відповісти
Да здрваствует Верховный Суд, единственный суд реформированный после судебной реформы величайшего гетьмана, дипломаты и кондитера видимой части вселенной!
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03.08.2021 19:38 Відповісти
Не вміємо ми розмовляти з ворогами потихому.Гниду мали би вже давно черви з'їсти.
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03.08.2021 19:51 Відповісти
Почалось...Де докази?...ихтамнет! ...Медведчуку -волю! Вовку - медаль! Геть руки від КСУ!...
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03.08.2021 21:04 Відповісти
Всё это можно было ожидать с самого начала "санкций". Это всё понты для жаждущего зрелищ народа. Санкции можно накладываь на иностранцев. А внутри страны всегда действуют внутри правового поля.
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03.08.2021 21:14 Відповісти
Что, стоит ждать скорого возобновления вещания по решению суда?))) Это будет шоу))
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03.08.2021 22:37 Відповісти
Вам цікаво ЩО БУДЕ?

А... буде те, що є!😁
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04.08.2021 09:40 Відповісти
 
 