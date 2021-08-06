Справа Шишова може бути політизована: намагаємося якнайменше втягуватися в геополітику, - Венедіктова
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявляє про передчасність оприлюднення деталей розслідування справи про загибель білоруського опозиційного активіста, керівника "Білоруського Дому в Україні" Віталія Шишова в Києві і запевняє, що не допустить втягування України в геополітичні аспекти під час розслідування.
За її словами, розслідування цієї справи перебуває на її контролі. "Ми заслуховуємо справу щодня. Чому не з'являється інформація? Тому що ще занадто рано говорити про це", - сказала Генпрокурор журналістам у п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ця справа може бути політизована. Я намагаюся якомога менше втягуватися навіть у можливості геополітики", - додала Венедіктова.
Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.
3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.
Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіціі заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.
В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.
За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.
Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.
Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.
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Завтра вийдуть із СІЗО двоє підозрюваних у справі Вербицького та Луценка.
Один переховувався сім років і мав фальшивий паспорт.
Запобіжний їм не продовжили, бо судді у відпустці, а повторний авторозподіл не провели.
Понятно почему она экзамен не смогла сдать в свое время - полная проф.непригодность!
Ты права, *****. Политизированным также не будет дело по расследованию твоего повешения.
Сразу установят что ты самоповесилась
1. Після неї хоч потоп - якщо за місяць таки на дємбєль.
2. Дуже сподівається в такий спосіб дємбєля уникнути.