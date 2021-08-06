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Новини
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Справа Шишова може бути політизована: намагаємося якнайменше втягуватися в геополітику, - Венедіктова

Справа Шишова може бути політизована: намагаємося якнайменше втягуватися в геополітику, - Венедіктова

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявляє про передчасність оприлюднення деталей розслідування справи про загибель білоруського опозиційного активіста, керівника "Білоруського Дому в Україні" Віталія Шишова в Києві і запевняє, що не допустить втягування України в геополітичні аспекти під час розслідування.

За її словами, розслідування цієї справи перебуває на її контролі. "Ми заслуховуємо справу щодня. Чому не з'являється інформація? Тому що ще занадто рано говорити про це", - сказала Генпрокурор журналістам у п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ця справа може бути політизована. Я намагаюся якомога менше втягуватися навіть у можливості геополітики", - додала Венедіктова.

Також читайте: СБУ заборонила в’їзд в Україну соратнику Шишова Батуліну. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіціі заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.

Автор: 

розслідування (2269) смерть (6743) вбивство (3083) Венедіктова Ірина (829) Шишов Віталій (40)


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Топ коментарі
+14
Дело Шишова ОБЯЗаТеЛьно должно быть политизированно, чтобы его не затолкали в самый дальнмй угол такие ставленики РФ как Венедиктова Ермак и т д
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06.08.2021 13:44
+7
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Завтра вийдуть із СІЗО двоє підозрюваних у справі Вербицького та Луценка.
Один переховувався сім років і мав фальшивий паспорт.
Запобіжний їм не продовжили, бо судді у відпустці, а повторний авторозподіл не провели.
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06.08.2021 13:43
+5
Венедиктова успокоила Лукашенко-мы тебя не тронем. Почему: Путин просил Лукашенко поддержать Зеленского "по-отечески" и Лукашенко это выполнил.
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06.08.2021 13:52
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https://mobile.twitter.com/t_bezruk https://mobile.twitter.com/t_bezruk



Завтра вийдуть із СІЗО двоє підозрюваних у справі Вербицького та Луценка.
Один переховувався сім років і мав фальшивий паспорт.
Запобіжний їм не продовжили, бо судді у відпустці, а повторний авторозподіл не провели.
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06.08.2021 13:43 Відповісти
Дело Шишова ОБЯЗаТеЛьно должно быть политизированно, чтобы его не затолкали в самый дальнмй угол такие ставленики РФ как Венедиктова Ермак и т д
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06.08.2021 13:44 Відповісти
Эта венедиктова сама непонятно шо. - Странные слова. Странные дела.
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06.08.2021 13:45 Відповісти
Она £ура, что ли? Она имеет в виду обычное бытовое повешание белорусского оппозиционера, что ли?
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06.08.2021 13:47 Відповісти
Она не дура. Она - враг.
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06.08.2021 14:19 Відповісти
Она думает, что мы дураки.
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06.08.2021 15:01 Відповісти
Венедиктова успокоила Лукашенко-мы тебя не тронем. Почему: Путин просил Лукашенко поддержать Зеленского "по-отечески" и Лукашенко это выполнил.
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06.08.2021 13:52 Відповісти
Какая к черту геополитика? Расследуйте дело как обычный криминал и все. А геополитика или нет, это уже решать президенту, который может виновных помиловать, если там есть или появятся какие-то геополитические интересы.
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06.08.2021 13:53 Відповісти
У тебя на территории безнаказанно орудуют террористические группы спецслужб соседних тоталитарных стран, а ты будешь "как можно меньше втягиваться в геополитику"?!
Понятно почему она экзамен не смогла сдать в свое время - полная проф.непригодность!
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06.08.2021 14:00 Відповісти
Она просто покрывает возможных убийц и может быть их даже знает.
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06.08.2021 15:06 Відповісти
Как и следовало ожидать от зе-упырей, что дело Шишова будет замято, чтобы не портить отношения с бульбофюррером. ведь бубочка совсем скоро будет соседом таракана в подмосковье
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06.08.2021 14:04 Відповісти
Он из-за этого бульбофюрера Семёнченко в тюрьму посадил, а тут вдруг из-за какого-то Шиишова будет неприятности досавлять?
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06.08.2021 15:08 Відповісти
Я пытаюсь как можно меньше втягиваться даже в возможности геополитики", - добавила Венедиктова. Источник: https://censor.net/ru/n3281243

Ты права, *****. Политизированным также не будет дело по расследованию твоего повешения.
Сразу установят что ты самоповесилась
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06.08.2021 14:38 Відповісти
Она будет доказывать, что его убили случайные наркоманы попавшиеся ему на пути его пробежки. Лишь бы подозрение на пало на дорогого Лукашенка.
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06.08.2021 14:59 Відповісти
Що, ***** бурятська, куратор наказав "на бацьку батон не крошить"?
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06.08.2021 15:41 Відповісти
Тут бачу два варіанти.
1. Після неї хоч потоп - якщо за місяць таки на дємбєль.
2. Дуже сподівається в такий спосіб дємбєля уникнути.
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06.08.2021 15:47 Відповісти
А чи не забагато сьодні тут цієї проКурватурші? Просто від її разглагольствованій на ригачку тягне...
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06.08.2021 16:31 Відповісти
 
 