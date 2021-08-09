Завершено досудове розслідування щодо вибуху в житловому будинку на Позняках. Серед підозрюваних - 5 посадових осіб "Київгазу", - прокуратура

Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо 5 посадових осіб АТ "Київгаз" за фактом вибуху в житловому будинку на Позняках, який стався 21 червня 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, вибух газу, що призвів до обвалу конструкцій десятиповерхового багатоквартирного житлового будинку, загибелі п’ятьох людей та травмування трьох, стався через порушення службовими особами АТ "Київгаз" вимог ряду нормативно-правових актів.

Зокрема, йдеться про порушення "Правил безпеки систем газопостачання", "Кодексу газорозподільних систем" та інших, в частині встановлення технологічної перемички (байпасу) у внутрішньобудинковий газопровід замість знятого лічильника газу.

Крім того, внаслідок втрати житла мешканцям будинку заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму понад 53 млн грн.

Вказане підтверджується висновками проведених експертиз.

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Серед підозрюваних - перший заступник голови правління АТ "Київгаз", троє головних інженерів Управлінь експлуатації газового господарства та начальник служби охорони праці. Дії службовців кваліфіковано за ч. 2 ст. 272 КК України, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, особою яка зобов’язана їх дотримуватись, що спричинило загибель людей.

Зазначеним особам в порядку ст. 290 КПК України оголошено про завершення слідства та відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, вранці 21 червня 2020 року в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих, пізніше - ще одного. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 23 осіб евакуювали.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.

На місці вибуху продовжують розбирати завали, під якими можуть перебувати ще щонайменше дві людини.