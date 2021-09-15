Головні новини 15 вересня: бюджет-2022, теракт у Дніпрі

Уряд затвердив проєкт бюджету на 2022 рік, в Дніпрі вибухнув автомобіль з ветераном АТО і начальницею відділу ДСНС, Україна може отримати від Штатів систему ППО "Залізний купол", - головні новини 15 вересня.

Бюджет на наступний рік

Кабінет Міністрів затвердив проєкт держбюджету, він передбачає зменшення дефіциту бюджету до 3,5%, збільшення зарплат і рекордний за останні 10 років рівень зростання ВВП. Обіцяють виділити більше грошей на медицину, додати низці пенсіонерів по 300 грн на місяць і направити 5,95% ВВП на сектор безпеки та оборони.

При цьому нардеп "Голосу" Костенко зазначає, що Міноборони і бюджет на 2021 рік може не встигнути освоїти - на рахунках до кінця року можуть залишитися 15 невикористаних мільярдів.

ДАБІ ліквідували. Замість неї буде інше відомство

Державну архітектурно-будівельну інспекцію, відому численними корупційними скандалами, ліквідували під корінь: її більше не буде, замість неї тепер - Державна інспекція архітектури і містобудування. Старих чиновників з ДАБІ не візьмуть у нове відомство, щоб не плодили корупції.

Теракт у Дніпрі

На просп. Хмельницького вибухнув автомобіль. Вибух був дуже потужним, загинули дві людини: член організації "Український легіон" Олексій Кавлак і начальниця відділу зі зв'язків з громадськістю ДСНС області Дарина Гречіщева. Поліція і СБУ класифікували інцидент як теракт.

Чорновіл загинув в 1999-му не в ДТП, а від ударів кастетом?

З такою заявою виступив колишній заступник генпрокурора Микола Голомша. "Встановили, що Чорновіл був убитий чотирма ударами кастета в потиличну частину голови. Таким же кастетом був добитий водій. Безумовно, що не ДТП. Було встановлено відключення подушок безпеки, підробку огляду місця події, було встановлено вбивство на Волині головного свідка", - розповів він .

Син В'ячеслава Чорновола Тарас Чорновіл, втім, каже, що цій інформації вже років 20, але саме припущення є "неоднозначним", а слідство так і не змогло встановити, звідки на черепі сліди як від ударів кастетом.

ДБР розслідує відео з Леросом

Справу розслідують "за фактом можливого скоєння народним депутатом України підготовки до свідомо неправдивих свідчень свідка (потерпілого) для надання слідчим органам", - пояснили в ДБР. Процесуального статусу у Лероса в цій справі поки немає - про підозру йому ще не повідомляли.

Україна може отримати від США систему ППО "Залізний купол"

Про це повідомили в Офісі Президента, а ось у Білому домі інформацію не підтвердили. За словами "слуги народу" Завітневича, зараз конгресмени готують поправку, яка дозволить США продавати Україні комплекси "Залізний купол".

На озброєння ЗСУ прийняли "Вербу"

А ось "Верба" ​​вже тут. Реактивна система залпового вогню розроблена на базі БМ-21 "Град", але отримала низку удосконалень.

Розмитнити машину і підготуватися до іспиту на права можна буде онлайн

Розмитнення через "Дію" запрацює з грудня. А онлайн-вивчення правил дорожнього руху в автошколах - у міру того, як автошколи подаватимуть заявки в МВС і потрапляти до відповідного реєстру. Крім цього, за самими правами можна буде не їздити, а отримати їх з кур'єром.