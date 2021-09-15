Главные новости 15 сентября: бюджет-2022, теракт в Днепре

Правительство утвердило проект бюджета на 2022 год, в Днепре взорвался автомобиль с инструктором домедицинской помощи и начальницей отдела ГСЧС, Украина может получить от Штатов систему ПВО "Железный купол", - главные новости 15 сентября.

Бюджет на следующий год

Кабинет министров утвердил проект госбюджета, он предполагает уменьшение дефицита бюджета до 3,5%, увеличение зарплат и рекордный за последние 10 лет уровень роста ВВП. Обещают выделить больше денег на медицину, добавить ряду пенсионеров по 300 грн в месяц и направить 5,95% ВВП на сектор безопасности и обороны.

При этом нардеп "Голоса" Костенко отмечает, что Минобороны и бюджет на 2021 год может не успеть освоить - на счетах до конца года могут остаться 15 неиспользованных миллиардов.

ГАСИ ликвидировали. Вместо нее будет другое ведомство

Государственную архитектурно-строительную инспекцию, известную многочисленными коррупционными скандалами, ликвидировали под корень: ее больше не будет, вместо нее теперь - Государственная инспекция архитектуры и градостроительства. Старых чиновников из ГАСИ не возьмут в новое ведомство, чтобы не плодили коррупцию.

Теракт в Днепре

На пр. Хмельницкого взорвался автомобиль. Взрыв был очень мощным, погибли два человека: инструктор домедицинской помощи, член организации "Украинский легион" Алексей Кавлак и начальница отдела по связям с общественностью ГСЧС области Дарья Гречищева. Полиция и СБУ классифицировали случившееся как теракт.

Чорновил погиб в 1999-м не в ДТП, а от ударов кастетом?

С таким заявлением выступил бывший замгенпрокурора Николай Голомша. "Установили, что Чорновил был убит четырьмя ударами кастета в затылочную часть головы. Таким же кастетом был добит водитель. Безусловно, не ДТП. Было установлено отключение подушек безопасности, подделка осмотра места происшествия, было установлено убийство на Волыни главного свидетеля", - рассказал он.

Сын Вячеслава Чорновила Тарас Чорновил, впрочем, говорит, что этой информации уже лет 20, но само предположение является "неоднозначным", а следствие так и не смогло установить, откуда на черепе следы как от ударов кастетом.

ГБР расследует видео с Леросом

Дело расследуют "по факту возможного совершения народным депутатом Украины подготовки к заведомо неправдивым показаниям свидетеля (потерпевшего) для предоставления следственным органам", - пояснили в ГБР. Процессуального статуса у Лероса в этом деле пока нет - о подозрении ему еще не сообщали.

Украина может получить от США систему ПВО "Железный купол"

Об этом сообщили в Офисе Президента, а вот в Белом доме информацию не подтвердили. По словам "слуги народа" Завитневич, сейчас конгрессмены готовят поправку, которая позволит США продавать Украине комплексы "Железный купол".

На вооружение ВСУ приняли "Вербу"

А вот "Верба" уже здесь. Реактивная система залпового огня разработана на базе БМ-21 "Град", но получила ряд усовершенствований.

Растаможить машину и подготовиться к экзамену на права можно будет онлайн

Растаможка через "Дію" заработает с декабря. А онлайн-изучение ПДД в автошколах - по мере того, как автошколы будут подавать заявки в МВД и попадать в соответствующий реестр. Кроме этого, за самими правами можно будет не ездить, а получить их с курьером.