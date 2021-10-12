Головні новини 12 жовтня: саміт "Україна – ЄС", проблеми з опалювальним сезоном

На головному євроінтеграційному заході року підписали угоду про "відкрите небо", на заході України запровадили НС через можливий зрив опалювального сезону, суд відмовився заарештувати Медведчука - головні новини України за 12 жовтня.

Саміт "Україна - ЄС" і відкрите небо

У Києві відбулася головна подія року, присвячена євроінтеграції. Заради саміту "Україна - ЄС" до нашої столиці приїхали президент Євроради Шарль Мішель, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель. Головний результат - угода про "відкрите небо" - спільний авіаційний простір. Тепер європейські авіаперевізники можуть вільно літати на внутрішніх українських рейсах. Монополіям на українському ринку кінець, маршрутів і рейсів має побільшати, а ціни знизяться.

У Гаазі слухають справу про захоплення українських кораблів у Керченській протоці

Україна виступила на слуханнях Арбітражного суду і розповіла про порушення Росією найважливішого принципу морського права.

Медведчука не змогли відправити під арешт

Як запобіжний захід у новій справі про держзраду й фінансування тероризму суд призначив йому домашній арешт до 7 грудня. Прокуратура вимагала СІЗО та 1 млрд грн застави. Прокурори збираються подавати апеляцію.

Н/с через зрив опалювального сезону

Закарпаття, Хмельниччина й місто Івано-Франківськ оголосили надзвичайну ситуацію: постачальники там не хочуть подавати газ в об'єкти соціальної інфраструктури - школи, садочки та лікарні. Від часу укладення договорів газ подорожчав, і тепер постачальники не хочуть продавати його за низькими цінами. В ОП стверджують, що газу в українських сховищах вистачить для побутових споживачів та об'єктів соціальної інфраструктури, а паніку нібито роздмухують штучно.

Перша "червона" область

Херсонщина від півночі 15 жовтня встановлює "червоний" рівень епіднебезпеки. Кафе, ресторани, ринки, фітнесцентри зможуть працювати тільки за умови вакцинації 100% персоналу та відвідувачів. Школи йдуть на дистанційне навчання.

КПВВ "Чаплинка" закривають назавжди

КПВВ припиняє роботу 19 жовтня. Потік громадян там був дуже маленьким, а утримання пункту пропуску - дорогим.