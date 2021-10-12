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Новости
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Главные новости 12 октября: саммит "Украина-ЕС", проблемы с отопительным сезоном

Главные новости 12 октября: саммит

На главном евроинтеграционном мероприятии года подписали соглашение об "открытом небе", на западе Украины ввели ЧС из-за возможного срыва отопительного сезона, суд отказался арестовать Медведчука - главные новости Украины 12 октября.

Саммит "Украина-ЕС" и открытое небо

В Киеве состоялось главное событие года, посвященное евроинтеграции. Ради саммита "Украина-ЕС" в нашу столицу приехали президент Евросовета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Главный результат - соглашение об "открытом небе" - совместном авиационном пространстве. Теперь европейские авиаперевозчики могут свободно летать на внутренних украинских рейсах. Монополиям на украинском рынке - конец, маршрутов и рейсов должно стать больше, а цены - ниже.

В Гааге слушают дело о захвате украинских кораблей в Керченском проливе

Украина выступила на слушаниях Арбитражного суда и рассказала о нарушении Россией важнейшего принципа морского права.

Медведчука не смогли отправить под арест

В качестве меры пресечения по новому делу о госизмене и финансировании терроризма суд назначил ему домашний арест до 7 декабря. Прокуратура требовала - СИЗО и 1 млрд грн. залога. Прокуроры собираются подавать апелляцию.

Ч/п из-за срыва отопительного сезона

Закарпатье, Хмельнитчина и город Ивано-Франковск объявили чрезвычайную ситуацию: поставщики там не хотят продавать газ в объекты социальной инфраструктуры - школы, садики и больницы. Со времени заключения договоров газ подорожал, и теперь поставщики не хотят продавать его по низким ценам. В ОП утверждают, что газа в украинских хранилищах хватит для бытовых потребителей и объектов социальной инфракструктуры, а панику якобы раздувают искусственно.

Первая "красная" область

Херсонщина с полуночи 15 октября устанавливает "красный" уровень эпидопасности. Кафе, рестораны, рынки, фитнес-центры смогут работать только при вакцинации 100% персонала и посетителей. Школы уходят на дистанционное обучение.

КПВВ "Чаплинка" закрывают навсегда

КПВВ прекращает работу с 19 октября. Поток граждан там был очень маленьким, а содержание пункта пропуска - дорогим.

Автор: 

авиация (2832) Гаага (298) Газ (10230) Керченский пролив (428) Медведчук Виктор (1789) саммит (1171) Евросоюз (17147) отопительный сезон (530) КПВВ (330) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Херсонская область (4802)


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Прокурор просли лярд а суддья всех переиграл...
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12.10.2021 22:14 Ответить
Вы абсолютно правы. Судья оказался нежадным и совестливым служителем Фемиды - он сторговался с Мертведчуком за более скромную сумму...
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12.10.2021 22:26 Ответить
Прищемили Бєню?
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12.10.2021 22:19 Ответить
Проблеми. Бо цього і варто було очікувати.
А зелений скот вперто бреше. Хоча в домівках українців холодіна.
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12.10.2021 22:23 Ответить
 
 