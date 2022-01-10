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Казахстан (855) протест (2377) смерть (6707) Токаєв (85)

Кількість жертв внаслідок масових протестів у Казахстані уточнюється, - Токаєв

Кількість жертв внаслідок масових протестів у Казахстані уточнюється, - Токаєв

У Казахстані є жертви масових заворушень і серед мирного населення, точна кількість загиблих уточнюється.

Про це повідомив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, є жертви й серед мирного населення. Точна кількість уточнюється", - сказав Токаєв під час відеоконференції лідерів країн ОДКБ у понеділок.

"Казахстанські силові структури зуміли в найкоротші терміни мобілізуватися і дати відсіч нападникам, узявши ситуацію під свій контроль. На жаль, це далося дорогою ціною і втратами серед силовиків і мирних жителів. Загинули 16 співробітників силових структур, понад 1300 дістали поранень", - поінформував глава Казахстану.

Оперативний штаб МВС повідомив у понеділок, що кількість загиблих серед співробітників силових структур сягнула 17.

9 січня оперативний штаб республіки у своєму Telegram-каналі з посиланням на МОЗ повідомив про 164 загиблих у Казахстані за час заворушень. Втім, пізніше МОЗ Казахстану назвало дані про 164 загиблих на протестах "технічною помилкою". 

Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

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У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

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У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

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Гадаю доведеться відповісти за кожного загиблого…
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10.01.2022 12:32 Відповісти
Відповість приблизно як у нас Татаров.
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10.01.2022 12:36 Відповісти
І татаров відповість всеодно…
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10.01.2022 12:42 Відповісти
ПНХ !
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10.01.2022 12:33 Відповісти
"количество убитых мною граждан моей страны уточняется"
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10.01.2022 12:49 Відповісти
Токаев не понял, что нельзя быть только немного беременным. Что бы там бы ни было, перетерли бы казахи между собою. А он привел лаптеносцев в страну, во первых он предатель теперь на века для казахов, во вторых ******** он теперь их выпроваживать, там работы и внукам хватит.
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10.01.2022 12:53 Відповісти
Невже є жертви серед мирного населення? Це той пам'ятник в Талди-Кургані, що ... впав?
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10.01.2022 13:00 Відповісти
20 000 боевиков вооруженных до зубов зашли в Казахстан извне....Токаев.404.01.22 г....,Неужели РАБссия вошла раньше Токаева...
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10.01.2022 13:05 Відповісти
Токаев сказал что боевики украли ночью всех убитых с моргов!
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11.01.2022 06:13 Відповісти
 
 