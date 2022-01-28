Авіакатастрофа АН-26 під Чугуєвом: справу розглядатиме колегія суддів

Справу про катастрофу літака АН-26, внаслідок якого загинули 19 курсантів та 7 офіцерів Харківського університету Повітряних сил ім. Кожедуба розглядатиме колегія суддів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомив журналістам заступник керівника спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Павло Юхимович, відповідне клопотання під час підготовчого засідання Чугуївського міськсуду у п'ятницю заявив адвокат одного з підозрюваних екскомандира в/год А4104 В'ячеслава Глазунова.

"У такій категорії справ, а саме де санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років, суд зобов'язаний роз'яснити обвинуваченим право на розгляд такої категорії справ колегіально, у складі трьох суддів. І одним із захисників обвинувачених було заявлено таке клопотання", - сказав Юхимович.

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Він зазначив, що не може заперечувати задоволення такого клопотання, оскільки право обвинувачених на колегіальний розгляд справи передбачено законодавством.

Юхимович повідомив також, що до суду у п'ятницю з'явилися всі підозрювані, проте не було захисників колишнього в.о. Харківського національного університету Повітряних сил Олександра Туринського, що унеможливлювало подальше проведення підготовчого засідання.

Суд задовольнив клопотання про колегіальний розгляд справи.

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"За клопотанням захисту про розгляд кримінального провадження колегією суддів... матеріали кримінального провадження передані до канцелярії Чугуївського міського суду Харківської області для визначення складу колегії суддів. Наступну дату підготовчого засідання буде призначено після визначення складу колегії суддів", - повідомили у суді.

Нагадаємо, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Раніше Кучер говорив про затримку з дозволом на посадку Ан-26. За його словами, пілот нібито отримав відповідь на прохання про посадку тільки через хвилину.

З'ясувалося, що в цей же час на посадку заходив ще один літак із курсантами. На цьому другому борту перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова.

Командування Повітряних сил звинувачує Кучера в брехні і маніпуляціях. Згідно з візуалізацією, опублікованою ПС, першим мав сісти саме борт, на якому перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова.

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