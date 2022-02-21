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Саакашвілі знову оголосив безстрокове голодування

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Саакашвілі знову оголосив безстрокове голодування

Міхеіл Саакашвілі, експрезидент Грузії, оголосив безстрокове голодування під час судового процесу у справі про події 7 листопада 2007 року

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Эхо Кавказа".

"З сьогоднішнього дня я оголошую безстрокове голодування. Це моя реакція на те, як режим поводиться зі мною і з нашим народом", - заявив Саакашвілі.

Він назвав своє здоров'я другорядним питанням. На засіданні він зачитав листа нідерландського лікаря, який вважає, що повторне голодування може призвести до непоправних наслідків і смерті.

"Моя вимога - надання адекватної медичної допомоги, як цього вимагають консиліум, створений народним захисником, і центр "Емпатія"", - пояснив колишній президент Грузії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна визнала Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження у грузинському ув’язненні, - Денісова

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада його госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що Міхеіла доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

8 грудня повідомили, що після дозволу вмикати телевізор колишній президент відновив лікування, але його неврологічний стан погіршився.

15 грудня стало відомо, що Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися.
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Топ коментарі
+13
От, чудо в пірях . Дістав вже своїм тупим самопіаром. Не до тебе зараз, дятел. Сидиш там в теплі і мирі. Не вийожувайся.
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21.02.2022 15:39
+12
епт... аж поперхнулся бутером....
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21.02.2022 15:38
+12
Висловлюємо "БЕЗМЕЖНЕ ВСЕГАЛАКТИЧНЕ ЗАНЕПОКОЄННЯ"!!!
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21.02.2022 15:41
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епт... аж поперхнулся бутером....
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21.02.2022 15:38 Відповісти
От, чудо в пірях . Дістав вже своїм тупим самопіаром. Не до тебе зараз, дятел. Сидиш там в теплі і мирі. Не вийожувайся.
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21.02.2022 15:39 Відповісти
Думать, думать и еще раз думать, потом делать. Зебобики, тут важно не перепутать. Перед вами пример того, как был перепутан порядок действий. И теперь он голодает. Вот интересно, что он ест когда не попадает в объектив камеры.
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21.02.2022 15:39 Відповісти
Он не ест. Он ЖРЁТ, скотина.
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21.02.2022 15:40 Відповісти
так ****** же за здоровье генацвали!

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21.02.2022 15:40 Відповісти
За здоровье наших солдат на поминках этого утырка.
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21.02.2022 16:00 Відповісти
"Авос" скучив за мабуть знову за "Юноною" (Ясько).
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21.02.2022 15:40 Відповісти
Ясько-зів'яла коли дізналася про доньку ******* від співачки грузинської! Так любофф-неначе срачка- швидко напала -й швидко пройшла!
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21.02.2022 16:21 Відповісти
Висловлюємо "БЕЗМЕЖНЕ ВСЕГАЛАКТИЧНЕ ЗАНЕПОКОЄННЯ"!!!
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21.02.2022 15:41 Відповісти
Та не треба, запаси дитячого харчування вже доставлені "гуманітаркою".
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21.02.2022 18:41 Відповісти
Ой, Миша, прям не до тебя во время этих замесов с касапами.
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21.02.2022 15:41 Відповісти
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21.02.2022 15:43 Відповісти
Нахера нам эта боль? Задолбали уже с этим идиотом
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21.02.2022 15:44 Відповісти
так. щас всё бросим и начнём переживать за мишико.
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21.02.2022 15:44 Відповісти
Ну хоч щось веселе в стрічці новин буде.
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21.02.2022 15:46 Відповісти
Всім пох на дієти Саакашвілі.
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21.02.2022 15:50 Відповісти
Видно, що прийдеться відсидіти весь строк, а наша влада, по-моєму, за нього вже й не переймається.
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21.02.2022 15:50 Відповісти
ШО ОПЯТЬ
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21.02.2022 15:54 Відповісти
И вновь продолжается "бой" и сердцу "тревожно" в груди.....
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21.02.2022 18:45 Відповісти
Держись Михо! Украина с тобой!
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21.02.2022 15:54 Відповісти
держись сам за Михуила - за Украину не расписывайся...!
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21.02.2022 18:10 Відповісти
Опять двацеть пять...
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21.02.2022 15:55 Відповісти
дайте йому скумбрію, по вісім...
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21.02.2022 16:01 Відповісти
миша, ну какого хрена ты туда полез
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21.02.2022 16:19 Відповісти
був час, було натхнення ...
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21.02.2022 16:31 Відповісти
Невчасно Міхо вирішив пропіаритись із виборами та арештом. Зараз на нього всім насрати.
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21.02.2022 16:41 Відповісти
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21.02.2022 16:51 Відповісти
Воно здриснуло з Украіни в тюрму тому що пересрав нападу ординців на Украіну
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21.02.2022 17:05 Відповісти
Миша постарел и потерял нюх на пиар-акции. В итоге вместо голодовки получился пук в воздух. Миша, не до тебя, честно. И раньше так было, а сейчас и подавно.
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21.02.2022 17:13 Відповісти
кацапы и подбарыжники ненавидят Саакашвили.
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21.02.2022 21:41 Відповісти
 
 