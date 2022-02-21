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Новости Общество
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Саакашвили снова объявил бессрочную голодовку

Новости Цензор.НЕТ Общество

Саакашвили снова объявил бессрочную голодовку

Михеил Саакашвили, экс-президент Грузии, объявил бессрочную голодовку во время судебного процесса по делу о событиях 7 ноября 2007 года

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Эхо Кавказа".

"С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную голодовку. Это моя реакция на то, как режим обращается со мной и с нашим народом", - заявил Саакашвили.

Он назвал свое здоровье второстепенным вопросом. На заседании он зачитал письмо нидерландского врача, считающего, что повторная голодовка может привести к непоправимым последствиям и смерти.

"Мое требование – предоставление адекватной медицинской помощи, как этого требуют консилиум, созданный народным защитником, и центр "Эмпатия"", – пояснил бывший президент Грузии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина признала Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в грузинском заключении, - Денисова

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

Читайте также: Саакашвили в грузинском суде: Не приму слова "коррупция" в сочетании с моим именем

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.

8 декабря сообщили, что после разрешения включать телевизор бывший президент возобновил лечение, но его неврологическое состояние ухудшилось.

15 декабря стало известно, что Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, в противном случае состояние его здоровья может резко ухудшиться.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+13
От, чудо в пірях . Дістав вже своїм тупим самопіаром. Не до тебе зараз, дятел. Сидиш там в теплі і мирі. Не вийожувайся.
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21.02.2022 15:39
+12
епт... аж поперхнулся бутером....
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21.02.2022 15:38
+12
Висловлюємо "БЕЗМЕЖНЕ ВСЕГАЛАКТИЧНЕ ЗАНЕПОКОЄННЯ"!!!
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21.02.2022 15:41
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епт... аж поперхнулся бутером....
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21.02.2022 15:38 Ответить
От, чудо в пірях . Дістав вже своїм тупим самопіаром. Не до тебе зараз, дятел. Сидиш там в теплі і мирі. Не вийожувайся.
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21.02.2022 15:39 Ответить
Думать, думать и еще раз думать, потом делать. Зебобики, тут важно не перепутать. Перед вами пример того, как был перепутан порядок действий. И теперь он голодает. Вот интересно, что он ест когда не попадает в объектив камеры.
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21.02.2022 15:39 Ответить
Он не ест. Он ЖРЁТ, скотина.
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21.02.2022 15:40 Ответить
так ****** же за здоровье генацвали!

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21.02.2022 15:40 Ответить
За здоровье наших солдат на поминках этого утырка.
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21.02.2022 16:00 Ответить
"Авос" скучив за мабуть знову за "Юноною" (Ясько).
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21.02.2022 15:40 Ответить
Ясько-зів'яла коли дізналася про доньку ******* від співачки грузинської! Так любофф-неначе срачка- швидко напала -й швидко пройшла!
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21.02.2022 16:21 Ответить
Висловлюємо "БЕЗМЕЖНЕ ВСЕГАЛАКТИЧНЕ ЗАНЕПОКОЄННЯ"!!!
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21.02.2022 15:41 Ответить
Та не треба, запаси дитячого харчування вже доставлені "гуманітаркою".
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21.02.2022 18:41 Ответить
Ой, Миша, прям не до тебя во время этих замесов с касапами.
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21.02.2022 15:41 Ответить
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21.02.2022 15:43 Ответить
Нахера нам эта боль? Задолбали уже с этим идиотом
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21.02.2022 15:44 Ответить
так. щас всё бросим и начнём переживать за мишико.
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21.02.2022 15:44 Ответить
Ну хоч щось веселе в стрічці новин буде.
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21.02.2022 15:46 Ответить
Всім пох на дієти Саакашвілі.
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21.02.2022 15:50 Ответить
Видно, що прийдеться відсидіти весь строк, а наша влада, по-моєму, за нього вже й не переймається.
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21.02.2022 15:50 Ответить
ШО ОПЯТЬ
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21.02.2022 15:54 Ответить
И вновь продолжается "бой" и сердцу "тревожно" в груди.....
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21.02.2022 18:45 Ответить
Держись Михо! Украина с тобой!
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21.02.2022 15:54 Ответить
держись сам за Михуила - за Украину не расписывайся...!
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21.02.2022 18:10 Ответить
Опять двацеть пять...
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21.02.2022 15:55 Ответить
дайте йому скумбрію, по вісім...
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21.02.2022 16:01 Ответить
миша, ну какого хрена ты туда полез
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21.02.2022 16:19 Ответить
був час, було натхнення ...
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21.02.2022 16:31 Ответить
Невчасно Міхо вирішив пропіаритись із виборами та арештом. Зараз на нього всім насрати.
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21.02.2022 16:41 Ответить
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21.02.2022 16:51 Ответить
Воно здриснуло з Украіни в тюрму тому що пересрав нападу ординців на Украіну
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21.02.2022 17:05 Ответить
Миша постарел и потерял нюх на пиар-акции. В итоге вместо голодовки получился пук в воздух. Миша, не до тебя, честно. И раньше так было, а сейчас и подавно.
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21.02.2022 17:13 Ответить
кацапы и подбарыжники ненавидят Саакашвили.
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21.02.2022 21:41 Ответить
 
 