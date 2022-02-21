Саакашвили снова объявил бессрочную голодовку

Михеил Саакашвили, экс-президент Грузии, объявил бессрочную голодовку во время судебного процесса по делу о событиях 7 ноября 2007 года

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Эхо Кавказа".

"С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную голодовку. Это моя реакция на то, как режим обращается со мной и с нашим народом", - заявил Саакашвили.

Он назвал свое здоровье второстепенным вопросом. На заседании он зачитал письмо нидерландского врача, считающего, что повторная голодовка может привести к непоправимым последствиям и смерти.

"Мое требование – предоставление адекватной медицинской помощи, как этого требуют консилиум, созданный народным защитником, и центр "Эмпатия"", – пояснил бывший президент Грузии.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

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10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.

8 декабря сообщили, что после разрешения включать телевизор бывший президент возобновил лечение, но его неврологическое состояние ухудшилось.

15 декабря стало известно, что Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, в противном случае состояние его здоровья может резко ухудшиться.