Росія намагалася вплинути на голосування Генасамблеї ООН щодо засудження псевдореферендумів на окупованих територіях України, Британія виступила проти

Делегація Великої Британії виступила проти ініціативи представників РФ зробити голосування за резолюцію із засудженням "референдумів" у Генасамблеї ООН таємним.

виступила проти пропозиції російської сторони організувати таємне голосування за резолюцію із засудженням псевдореферендумів на окупованих територіях України в Генеральній Асамблеї, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

На початку наступного тижня Генасамблея ООН має проголосувати за проєкт резолюції, яка засуджує "незаконні так звані референдуми" і "спробу незаконної анексії" Росії. У ній також підтверджуються суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність України.

У листі до держав-членів ООН на початку цього тижня посол Росії в ООН Василь Небензя лобіював таємне голосування, стверджуючи, що через "тиск Заходу", деяким країнам може бути важко висловити свою позицію публічно.

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У відповідь на це постійна представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд заявила, що правила Генеральної Асамблеї чітко визначають, що таємне голосування "суперечило б прецеденту, що склався протягом десятиліть, і підірвало б практику найбільш представницького дорадчого органу у світі".

Своєю чергою Небензя запропонував винести на окреме публічне голосування Генасамблеї ООН те, чи проводити таємне голосування за резолюцію із засудженням "референдумів".

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

28 вересня маріонетки Кремля оголосили результати псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, вони говорять на користь входження областей до РФ.

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На тлі заяв РФ про визнання результатів псевдореферендумів і приєднання частково окупованих областей президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО.

Перед підписанням "договорів про приєднання" 30 вересня Путін виступив зі зверненням. Він сказав, що РФ на анексованих територіях України "назавжди".

Ще під час промови Путіна почала з'являтися критика з боку західних країн та заяви про те, що незаконна анексія не буде визнана і нічого не змінить. Нові санкції миттєво запровадили США, Велика Британія та Канада.

На засіданні РНБО також прийнято рішення про запровадження нового пакета обмежень проти Росії. Після засідання підписано заявку України на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

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