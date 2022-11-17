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Новини Війна
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Кулеба обговорив із Рау доступ до місця падіння ракети: "Українські експерти вже у Польщі"

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з польським колегою Збігнєвом Рау доступ української сторони до місця падіння ракети в Пшеводуві.

Про це глава української дипломатії повідомив у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову зі Збігнєвом Рау. Україна та Польща відкрито та конструктивно взаємодіятимуть щодо інциденту, спричиненого ракетним терором РФ проти України. Наші експерти вже в Польщі. Очікуємо на швидкий доступ у взаємодії з польськими правоохоронцями до місця інциденту", - зазначив Кулеба.

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Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Автор: 

Польща (8621) ракети (4066) Кулеба Дмитро (3604) Рау Збіґнев (105)


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Топ коментарі
+13
За 120 ракет по нам уже никто не говорит, видать не актуально.
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17.11.2022 19:43 Відповісти
+11
Мне эта история всё больше напоминает ту, где Чучма взвалил на Украину "вину" за сбитие Парашей израильского лайнера. И думаю, что я не ошибаюсь в этом ни на йоту.
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17.11.2022 19:43 Відповісти
+9
Зачем? Уже все выяснили - ракету запустили монголы по целям на Ямайке, которая взорвалась на Филиппинах, а осколки упали в польском селе.
Бред, скажете?
Но это куда правдоподобнее, чем та ахинея, которую пишут "уважаемые" западные издания медиа-шлюхи.
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17.11.2022 19:49 Відповісти
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******** не нужен апокалипсис...
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17.11.2022 19:50 Відповісти
Байден і вся НАТО просто говоря "забзділи". Ні на що вони не здатні не мають "яєць"
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17.11.2022 19:50 Відповісти
Їхні яйця у дупі путіна, тому їм важко ходити
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17.11.2022 20:16 Відповісти
Комісія з польської сторони не один чи два експерти. Аналогічно і з боку США. Якщо вони щось підтасують, то є велика ймовірність, що та інформація десь випливе. Для чого Байдену так ризикувати?
Тому я не вірю у конспірологію, що там зараз прибирають докази, що ракета була крилатою чи балістичною, а підкинуть якісь уламки ракети ППО.
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18.11.2022 02:21 Відповісти
За 120 ракет по нам уже никто не говорит, видать не актуально.
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17.11.2022 19:43 Відповісти
В этом смысл и был

Чтобы обсуждали не эти 120
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17.11.2022 20:52 Відповісти
Да шо ты с этими ракетами,херня какая, вот инфляция 8% вот где беда!
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17.11.2022 20:54 Відповісти
Мне эта история всё больше напоминает ту, где Чучма взвалил на Украину "вину" за сбитие Парашей израильского лайнера. И думаю, что я не ошибаюсь в этом ни на йоту.
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17.11.2022 19:43 Відповісти
💯
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17.11.2022 19:45 Відповісти
Там популярно пояснять що це наша ракета, а то нічого більше не отримаєте і вопше НАТА не хоче оголошувати війну *****.
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17.11.2022 19:50 Відповісти
Щось мені підказує що так і буде
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17.11.2022 20:16 Відповісти
Дело в том, что сам Кучма, так и не признал вину Украиньі, но, из дипломатической вежливости Украина согласилась вьіплатить компенсации. Почему? Доказать что єто бьіла росийская ракета не бьіло реальньіх возможностей и прямьіх доказательств, как єто случилось с MH-17. Ну и второй момент тоже есть...
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17.11.2022 21:49 Відповісти
Комісія з польської сторони не один чи два експерти. Аналогічно і з боку США. Якщо вони щось підтасують, то є велика ймовірність, що та інформація десь випливе. Для чого Байдену так ризикувати?
Тому я не вірю у конспірологію, що там зараз прибирають докази, що ракета була крилатою чи балістичною, а підкинуть якісь уламки ракети ППО.
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18.11.2022 02:23 Відповісти
Туда уже и наши подъехали. Вопрос- кто эти "наши"?
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18.11.2022 08:51 Відповісти
Мдя, много было суеты в начале истории и теперь такое впечатление, что хотят спустить на тормозах и "не провоцировать"
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17.11.2022 19:45 Відповісти
Тут ясна справа, що ракета кацапська.
Питання в іншому. Як вона зуміла пролетіти. Де ППО НАТО???
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17.11.2022 19:47 Відповісти
Дело не в НАТО, а в памперсах деда Байдена! Уж очень они смердят! Медвежья болезнь у старичка!
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17.11.2022 19:49 Відповісти
Все ясно.

Для широкого загалу досі може виглядати дивним факт, що польські військові могли прогавити "приліт" ракет в прикордонне селище Пшедув. Бо ж були новини, що Польща зараз проводить переозброєння на новітні західні комплекси Patriot за програмою Wisla, та на британські ЗРК середньої дальності Sky Sabre за програмою Narew.

Але в тому й нюанс, що першу з 4 батарей Patriot зможуть поставити на бойове чергування не раніше початку 2024 року. А до цього часу полякам доведеться покладатись на систему протиповітряної оборони, яка опирається на С-200В та С-125, і має доволі "фрагментарне" покриття.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/jaku_zonu_pokrittja_maje_ppo_v_polschi_i_jaku_kilkist_rashistskih_raket_vona_teoretichno_zmozhe_zbiti-9679.html?fbclid=IwAR2tm3kdEnQJbHzu_x6eMTmMW2ZjXc0cNSmIgY0FYS-XTDJ1ARP0LqxvTew
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17.11.2022 20:20 Відповісти
Ta rakieta spadła w odległości 7 - 8 kilometrów od granicy na tereny o jednej z najniższych gęstości zaludnienia w Polsce. Tam nie ma nic co należało by bronić rakietami przeciwlotniczymi.
Ця ракета впала за 7-8 кілометрів від кордону в районі з найнижчою густотою населення в Польщі. Там немає нічого, що потрібно захищати зенітними ракетами.
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17.11.2022 22:16 Відповісти
A Granica?
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17.11.2022 22:19 Відповісти
Co granica? Obrona przeciwlotnicza broni obiektów ewentualnie jakiś ograniczony obszar. Jak sobie wyobrażasz strzelanie do rakiety która po naszej stronie granicy będzie leciał kilka sekund? Ogień należało by otworzyć wcześniej, gdy rakieta była jeszcze nad terenem Ukrainy. Mamy więc odpalać własne rakiety w kierunku państwa z którym nie toczymy wojny? A co jeśli nasza rakieta ulegnie awarii i zabije kogoś w Ukrainie?
Який ліміт? Протиповітряна оборона обороняє об'єкти або обмежену територію. Як ви собі уявляєте стріляти ракетою, яка на кілька секунд пролетить по нашу сторону кордону? Вогонь треба було відкривати раніше, коли ракета ще була над Україною. Отже, ми повинні стріляти своїми ракетами по країні, з якою не воюємо? А якщо наша ракета дасть збій і когось вб'є в Україні?
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17.11.2022 22:30 Відповісти
Granica to Święta Krowa. Rakietami można strzelać równoległe do Granicy, a nie prostopadło.
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17.11.2022 22:36 Відповісти
Зачем? Уже все выяснили - ракету запустили монголы по целям на Ямайке, которая взорвалась на Филиппинах, а осколки упали в польском селе.
Бред, скажете?
Но это куда правдоподобнее, чем та ахинея, которую пишут "уважаемые" западные издания медиа-шлюхи.
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17.11.2022 19:49 Відповісти
Если нато ссыкануло начинать с россией войну из-за ракеты, тогда пусть украину напичкает оружием под завязку, чтобы мы вместо них эту войну провели.
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17.11.2022 19:50 Відповісти
Они ссутся ракетьі на 300км дать.
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17.11.2022 21:56 Відповісти
Буба сказав шо не наша значить так і є. Інакше пошле вас вжопу. Він такий.
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17.11.2022 19:54 Відповісти
Це Вася Голобородько міг любого і в любе місце послати.А буба, як ви написал, може тільки відосікі гундосити "по написаному".
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18.11.2022 00:37 Відповісти
Очень мутная история, но если ракета все-же кацапская то НАТО подставляет само себя. Так как это будет явно не последний прилет по территории ЕС
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17.11.2022 19:54 Відповісти
Може не треба так перейматися долею НАТО?...
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17.11.2022 20:18 Відповісти
я вообще предлагаю больше ничего не сбивать, что летит в их сторону и имеет все шансы не упасть у нас. Во будет весело, что они тогда запоют?
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17.11.2022 21:47 Відповісти
Росія розраховувала що цей раз спричинить великі розмови за участі росії.
Натомість отримує ігнорування та звинувачення у будь-якому разі..
Що маємо? М'яч відбили, Україна апріорі вне підозр. Росія -страна непотріб..
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17.11.2022 20:19 Відповісти
М'яч відбили? Як? Українська ракета ППО вбила двох громадян Польщі? Яка на це буде громадська думка в Польщі? Здається усіх футболістів включно з Байденом народжують стоячи на цегляній підлозі.
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17.11.2022 22:01 Відповісти
Після того як там обставили "так як треба" то допустили українських експертів
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17.11.2022 20:01 Відповісти
Lipa
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17.11.2022 20:10 Відповісти
все лишнее убрали. можете приезжать.
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17.11.2022 20:12 Відповісти
я навіть не питатиму про кого це ви
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17.11.2022 20:18 Відповісти
Це гра . Взаємна. Як Ви помітили винуватець визначений.
Невже Ви усі такі тупі що не бачите єдиного моменту від якого росія ніяковіє.. По пиці не томагавкнули.. чи ви чекали на це? Дизайн повільно..
Ескалацію поклали до печі, чекає свят...
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17.11.2022 20:25 Відповісти


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17.11.2022 20:31 Відповісти
5 статья не для этого

Никто на Польшу не напал открыто
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17.11.2022 20:55 Відповісти
а ну если случайно, тогда можно...ждем след. случайность
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17.11.2022 21:49 Відповісти
Ідейна мама всіх стурбованих ракетодрочерів. Нехай продовжують гавкати на НАТО, США, Польшу та Байдена особисто. Це допоможе обороні України.
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17.11.2022 23:04 Відповісти
Припустимо цей раз Захід викрутився. Хоча як на мене, вони зараз роблять велику помилку. Адже тепер вован московський точно докине їм ще пару ракет. І що тоді?? Знову українська ракета ППО? )))
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17.11.2022 20:58 Відповісти
Комісія з польської сторони не один чи два експерти. Аналогічно і з боку США. Якщо вони щось підтасують, то є велика ймовірність, що та інформація десь випливе. Для чого Байдену так ризикувати?
Тому я не вірю у конспірологію, що там зараз прибирають докази, що ракета була крилатою чи балістичною, а підкинуть якісь уламки ракети ППО.
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18.11.2022 02:29 Відповісти
Занадто великі ставки - визнання ракети (ракет) російськими вимагатиме прийняття рішень, що можуть призвести до прямого конфлікту з кацапами. А Захід усіляко намагається цього уникнути і постійно на цьому наголошує - НАТО не сторона конфлікту. Захід буде до останнього уникати конфронтації з московитами і це вже зрозуміло. Такий собі рімейк часів Другої світової - "Навіщо помирати за Данціг".
Щодо того, що інформація може виплисти - так, тому й написав, що роблять велику помилку. Але головне не це - московити зрозуміли, що по території НАТО можна бити і вони це робитимуть (хоча скоріш за все і не визнаватимуть цього). Це питання зовсім недалекого майбутнього.
Саме розумне зі сторони Заходу у цій ситуації було б прийняти рішення почати збивати московські ракети ще на підльоті до Польщі (над територією України) навіть не оголошуючи цього офіційно. Чи підуть вони на такий крок саме зараз - сумніваюсь, можливо після наступного удару кацапів.
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18.11.2022 09:29 Відповісти
І Польща, і США зразу сказали, що якщо ракета і летіла з Росії, то це був збій і ніхто навмисно Польщу не обстрілював. Тому не дуже розумію про які високі ставки ви говорите.

Якщо збій, то і відповіді нема. Обмежаться перепрошенням.
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18.11.2022 16:14 Відповісти
Пропоную усім конспірологам звернути увагу на фото, це від С 300.
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17.11.2022 21:56 Відповісти
Ну і що? Лише у Харкові цими С 300 росіяни зруйнували десятки об'єктів.
Воронки того самого розміру.
Зібрана доказова база велика.
Як тількі про це дізнаються республіканці та отримають речові докази, то бідона зіжруть просто по приколу бо в республіканців зіжрати демократа це справа життя.
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17.11.2022 22:13 Відповісти
Точніше, це зруйнована зсипна горловина зерносушарки, що знаходиться під нею. БЧ С300 там і близько не було.
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17.11.2022 23:19 Відповісти
Мені чхати на зеленського, але ВИ зараз обвинувачуєте Збройні Сили Україні у тому, що вони ракетами ППО вбили двох громадян Польщі.
Робите це з Дойчленда. Це все.
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17.11.2022 23:20 Відповісти
👍💙💛
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17.11.2022 23:25 Відповісти
Та харе вже, НІХТО ЗСУ не звинувачує у тому, що сталося. Міняйте методичку.
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17.11.2022 23:26 Відповісти
Байдену потрібно зберегти імідж?
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17.11.2022 23:46 Відповісти
Де ви прочитали про звинувачення? Техніка не є досконалою (особливо ще радянська), та і люди у таких екстримальних умовах можуть помилятися.

А може ви десь чули про злий умисел ЗСУ? Хто нам з Заходу зробив такий закид?

Комісія з польської сторони не один чи два експерти. Аналогічно і з боку США. Якщо вони щось підтасують, то є велика ймовірність, що та інформація десь випливе. Для чого Байдену так ризикувати?
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18.11.2022 02:35 Відповісти
Ну что за бестолковая возня?
ЗЕНИТНАЯ с-300 имеет специфические поражающие элемнты, помните историю про МН-17 и Бук?
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18.11.2022 10:09 Відповісти
 
 