Кулеба обговорив із Рау доступ до місця падіння ракети: "Українські експерти вже у Польщі"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з польським колегою Збігнєвом Рау доступ української сторони до місця падіння ракети в Пшеводуві.
Про це глава української дипломатії повідомив у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Провів телефонну розмову зі Збігнєвом Рау. Україна та Польща відкрито та конструктивно взаємодіятимуть щодо інциденту, спричиненого ракетним терором РФ проти України. Наші експерти вже в Польщі. Очікуємо на швидкий доступ у взаємодії з польськими правоохоронцями до місця інциденту", - зазначив Кулеба.
Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.
Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.
Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.
Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.
Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.
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Тому я не вірю у конспірологію, що там зараз прибирають докази, що ракета була крилатою чи балістичною, а підкинуть якісь уламки ракети ППО.
Чтобы обсуждали не эти 120
Тому я не вірю у конспірологію, що там зараз прибирають докази, що ракета була крилатою чи балістичною, а підкинуть якісь уламки ракети ППО.
Питання в іншому. Як вона зуміла пролетіти. Де ППО НАТО???
Для широкого загалу досі може виглядати дивним факт, що польські військові могли прогавити "приліт" ракет в прикордонне селище Пшедув. Бо ж були новини, що Польща зараз проводить переозброєння на новітні західні комплекси Patriot за програмою Wisla, та на британські ЗРК середньої дальності Sky Sabre за програмою Narew.
Але в тому й нюанс, що першу з 4 батарей Patriot зможуть поставити на бойове чергування не раніше початку 2024 року. А до цього часу полякам доведеться покладатись на систему протиповітряної оборони, яка опирається на С-200В та С-125, і має доволі "фрагментарне" покриття.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/jaku_zonu_pokrittja_maje_ppo_v_polschi_i_jaku_kilkist_rashistskih_raket_vona_teoretichno_zmozhe_zbiti-9679.html?fbclid=IwAR2tm3kdEnQJbHzu_x6eMTmMW2ZjXc0cNSmIgY0FYS-XTDJ1ARP0LqxvTew
Ця ракета впала за 7-8 кілометрів від кордону в районі з найнижчою густотою населення в Польщі. Там немає нічого, що потрібно захищати зенітними ракетами.
Який ліміт? Протиповітряна оборона обороняє об'єкти або обмежену територію. Як ви собі уявляєте стріляти ракетою, яка на кілька секунд пролетить по нашу сторону кордону? Вогонь треба було відкривати раніше, коли ракета ще була над Україною. Отже, ми повинні стріляти своїми ракетами по країні, з якою не воюємо? А якщо наша ракета дасть збій і когось вб'є в Україні?
Бред, скажете?
Но это куда правдоподобнее, чем та ахинея, которую пишут "уважаемые" западные
изданиямедиа-шлюхи.
Натомість отримує ігнорування та звинувачення у будь-якому разі..
Що маємо? М'яч відбили, Україна апріорі вне підозр. Росія -страна непотріб..
Невже Ви усі такі тупі що не бачите єдиного моменту від якого росія ніяковіє.. По пиці не томагавкнули.. чи ви чекали на це? Дизайн повільно..
Ескалацію поклали до печі, чекає свят...
Никто на Польшу не напал открыто
Тому я не вірю у конспірологію, що там зараз прибирають докази, що ракета була крилатою чи балістичною, а підкинуть якісь уламки ракети ППО.
Щодо того, що інформація може виплисти - так, тому й написав, що роблять велику помилку. Але головне не це - московити зрозуміли, що по території НАТО можна бити і вони це робитимуть (хоча скоріш за все і не визнаватимуть цього). Це питання зовсім недалекого майбутнього.
Саме розумне зі сторони Заходу у цій ситуації було б прийняти рішення почати збивати московські ракети ще на підльоті до Польщі (над територією України) навіть не оголошуючи цього офіційно. Чи підуть вони на такий крок саме зараз - сумніваюсь, можливо після наступного удару кацапів.
Якщо збій, то і відповіді нема. Обмежаться перепрошенням.
Воронки того самого розміру.
Зібрана доказова база велика.
Як тількі про це дізнаються республіканці та отримають речові докази, то бідона зіжруть просто по приколу бо в республіканців зіжрати демократа це справа життя.
Робите це з Дойчленда. Це все.
А може ви десь чули про злий умисел ЗСУ? Хто нам з Заходу зробив такий закид?
Комісія з польської сторони не один чи два експерти. Аналогічно і з боку США. Якщо вони щось підтасують, то є велика ймовірність, що та інформація десь випливе. Для чого Байдену так ризикувати?
ЗЕНИТНАЯ с-300 имеет специфические поражающие элемнты, помните историю про МН-17 и Бук?