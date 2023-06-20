Підрозділу рашистів, який був на Каховській ГЕС, наказали негайно евакуюватись за пів години до підриву, - Буданов

За пів години до підриву Росією греблі Каховської ГЕС окупаційному підрозділу, який був на тій території, наказали негайно евакуюватися.

Про це заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ із посиланнямна Інтерфакс-Україна.

"Ця штучно створена техногенна катастрофа - теракт та акт екоциду здійснений свідомо РФ. Усі плітки і чутки про те, що було інакше, не відповідають дійсності. Є багато фактів, які прямо показують, як це відбувалося. Найцікавіше - за півгодини через радіомережу вийшли на підрозділ, який був на Каховській ГЕС, і сказали дуже швидко зібратись і залишити територію. У цей самий час прибула група спецпризначення і сталося те, що сталося", - пояснив він.

Буданов також зазначив, що всі підрозділи військ окупантів, які перебували поруч із ГЕС, справді не знали про те, що відбудеться теракт.

"Це все ще досить закрита інформація, однак я вам абсолютно відверто кажу, що за півгодини був чітко зафіксований вихід в ефір радіомережі до підрозділу, який перебував на Каховській ГЕС. Із чіткою командою негайно евакуюватися з цієї території", - додав глава ГУР.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини.

У Херсонській області внаслідок підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС затопило території національного природного парку "Нижньодніпровський".

На окупованих територіях у перші дні повністю провалили евакуацію населення, рашисти не пускають волонтерів рятувати людей.

Міністерство охорони здоров’я закликає не вживати рибу, яка загинула через падіння рівня води внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Безпечного способу її приготувати не існує.

У Херсонській області станом на ранок 8 червня затоплено вже 600 квадратних кілометрів. Найважча ситуація на лівому березі Дніпра.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун домовились, що організація негайно сформує групи для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей на окупованих територіях на лівому березі Дніпра за умови, що Росія надасть доступ і гарантії безпеки.

В Укргідроенерго прогнозують, що потоп на Херсонщині триватиме приблизно ще два тижні. Лише в середині липня Дніпро відступить із затоплених населених пунктів півдня країни.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає про збільшення загрози спалаху в Україні через підрив Каховської ГЕС низки інфекційних хвороб, зокрема холери та інших захворювань, що передаються через воду.

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