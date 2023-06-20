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Новини Війна
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Підрозділу рашистів, який був на Каховській ГЕС, наказали негайно евакуюватись за пів години до підриву, - Буданов

гес,каховська

За пів години до підриву Росією греблі Каховської ГЕС окупаційному підрозділу, який був на тій території, наказали негайно евакуюватися.

Про це заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ із посиланнямна Інтерфакс-Україна.

"Ця штучно створена техногенна катастрофа - теракт та акт екоциду здійснений свідомо РФ. Усі плітки і чутки про те, що було інакше, не відповідають дійсності. Є багато фактів, які прямо показують, як це відбувалося. Найцікавіше - за півгодини через радіомережу вийшли на підрозділ, який був на Каховській ГЕС, і сказали дуже швидко зібратись і залишити територію. У цей самий час прибула група спецпризначення і сталося те, що сталося", - пояснив він.

Буданов також зазначив, що всі підрозділи військ окупантів, які перебували поруч із ГЕС, справді не знали про те, що відбудеться теракт.

"Це все ще досить закрита інформація, однак я вам абсолютно відверто кажу, що за півгодини був чітко зафіксований вихід в ефір радіомережі до підрозділу, який перебував на Каховській ГЕС. Із чіткою командою негайно евакуюватися з цієї території", - додав глава ГУР.

Також дивіться: Підрив Каховської ГЕС: Хлопчик стоїть на місці, де до потопу був його будинок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини.

У Херсонській області внаслідок підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС затопило території національного природного парку "Нижньодніпровський".

На окупованих територіях у перші дні повністю провалили евакуацію населення, рашисти не пускають волонтерів рятувати людей.

Міністерство охорони здоров’я закликає не вживати рибу, яка загинула через падіння рівня води внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Безпечного способу її приготувати не існує.

У Херсонській області станом на ранок 8 червня затоплено вже 600 квадратних кілометрів. Найважча ситуація на лівому березі Дніпра.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун домовились, що організація негайно сформує групи для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей на окупованих територіях на лівому березі Дніпра за умови, що Росія надасть доступ і гарантії безпеки.

В Укргідроенерго прогнозують, що потоп на Херсонщині триватиме приблизно ще два тижні. Лише в середині липня Дніпро відступить із затоплених населених пунктів півдня країни.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає про збільшення загрози спалаху в Україні через підрив Каховської ГЕС низки інфекційних хвороб, зокрема холери та інших захворювань, що передаються через воду.

Дивіться: Кремлівські пропагандисти не вимкнули мікрофон і обговорюють наслідки сказаного в ефірі: "Как бы мы п#зды не получили". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17554) Буданов Кирило (493) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+6
Це він взнав через два тижні після підриву. Розвідник.
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20.06.2023 17:56
+5
Тільки одне запитання-а населення за тих 30 хвилин сповістили? Буданови чи тільки своїх родичів, як було перед війною
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20.06.2023 18:22
+4
"Це все ще досить закрита інформація, однак я вам абсолютно відверто кажу, що за півгодини був чітко зафіксований вихід в ефір радіомережі до підрозділу, який перебував на Каховській ГЕС. Із чіткою командою негайно евакуюватися з цієї території", - додав глава ГУР.

Ну і яка була його реакція? Чекав вибуху?
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20.06.2023 17:19
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Радбез ООН! Вже нарешті розібралися хто саме підірвав Новокаховську ГЕС? Санкції та відповідна реакція, бо наслідки підриву вже відчули декілька країн, у т.ч. члени ЄС та НАТО!
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20.06.2023 17:15 Відповісти
А надо было оставить?Восхищаюсь проницательностью,а нет,-разведкою.
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20.06.2023 17:19 Відповісти
"Це все ще досить закрита інформація, однак я вам абсолютно відверто кажу, що за півгодини був чітко зафіксований вихід в ефір радіомережі до підрозділу, який перебував на Каховській ГЕС. Із чіткою командою негайно евакуюватися з цієї території", - додав глава ГУР.

Ну і яка була його реакція? Чекав вибуху?
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20.06.2023 17:19 Відповісти
підрозділ, що перебував на ГЕС мінував станцію, але не знав часу вибуху, команда на евакуацію означала, що зараз буде вибух. терористи-виконавці все розуміли... випарувались швидко.
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20.06.2023 17:23 Відповісти
режим глибокої секретності не позволив кацапам інформувати близькі до ГЕС військові частини, щоб не було витоку інформації.
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20.06.2023 17:19 Відповісти
Бередбачення заднім числом.

Не всі можуть дивитися у вчора...
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20.06.2023 17:20 Відповісти
Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать
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20.06.2023 18:28 Відповісти
Дивно шо не залишили. Якось це не схоже на кацапів...
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20.06.2023 17:21 Відповісти
ну що ж ви мусолите-мусолите.. пережовуєте..обсмокчуете.. взірвали.. і ваші голосні стенанія не поможуть
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20.06.2023 17:42 Відповісти
просто геній передбачування заднім числом
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20.06.2023 17:54 Відповісти
Це він взнав через два тижні після підриву. Розвідник.
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20.06.2023 17:56 Відповісти
я сразу после взрыва это заявил. словесный спам
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20.06.2023 18:00 Відповісти
А як же голова розвідки прогавив повномаштабний наступ?Може хтось запитає у нього.Чи він також віповість як і арестовіч-"про...лі"
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20.06.2023 18:00 Відповісти
Для відволікаючого маневру в рамках контрнаступу, ЗСУ сконцентрували певні сили в районі Берислава. У орків почалася паніка і в очікуванні прориву на Нову Каховку вони вирішили підірвати верхній рівень дамби, тим самим зробивши дамбу непроїзною для прориву ЗСУ. Але т.к. на греблі орками замінували кожен кв.см., то "щось пішло не так" і здетонувала вся вибухівка закладена в машинних відділеннях. Вина РФ очевидна. Але всі прямі докази знаходяться в руках РФ і можна навіть не сумніватися, що будуть знищені. Усі непрямі докази на користь України. І навіть горезвісні "воєнні вигоди для ЗСУ" (від затоплення) не состоятельни, т.к. наразі вже очевидно, що жодного "раптового форсування Дніпра" після руйнування ГЕС, ЗСУ не готували.
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20.06.2023 18:01 Відповісти
Тільки одне запитання-а населення за тих 30 хвилин сповістили? Буданови чи тільки своїх родичів, як було перед війною
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20.06.2023 18:22 Відповісти
А якщо б ще через 15 хв ми про це знали - Бадвнову ціни б не було….
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20.06.2023 18:23 Відповісти
Це все ще досить закрита інформація, однак я вам абсолютно відверто кажу

А як це зрозуміти? Значить він зрадник раз це розповідає. "Це все закрита інормація...". Це слова начальника ГУР. Та він з кацапами так само спілкується: "це все закрита інформація однак я вам скажу..".
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20.06.2023 18:40 Відповісти
так, зараз багато чого можна порозказувати. Цікаво одне - знаючи майже рік про мінування ГЕС, які у влади буди плани ?
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20.06.2023 18:52 Відповісти
Легко з дивана звiздiти? От як можна було там щось зробити?
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20.06.2023 19:35 Відповісти
На те є у владі "мудрі" голови!
А то до війни так готувалися, що орки через таможню спокійно проїхали
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22.06.2023 12:24 Відповісти
Дякую,велике дякую за попередження.
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20.06.2023 20:10 Відповісти
Буданов риє велику яму для зе,бо знову кинули людей помирати, знаючи,що буде аварія. 30 хвилин це ціле життя на сьогодні
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20.06.2023 22:44 Відповісти
 
 