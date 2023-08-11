За дискредитацію президента США Байдена Зеленський віддав "Енергоатом" під контроль агента ФСБ Деркача, - екс-слуга народу Дубінський. ВIДЕО

Люди екснардепа і агента ФСБ Андрія Деркача після касетного скандалу весною 2020 року зайшли в управління "Енергоатомом".

Про це заявив у відео на своєму ютуб-каналі нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

"Зв'язок Єрмака і Зеленського з Деркачом проглядається не тільки у касетному скандалі. Оскільки, якщо копнути глибше, з’ясується, що люди Деркача після касетного скандалу, після публікації плівок з голосами людей, схожими на голоси Байдена та Порошенка весною 2020 року, зайшли в управління Національної енергетичної корпорації "Енергоатом". Це факт, який вказує, що в момент появи плівок, публікацій, пресконференцій Деркача, які він проводив з заступником генпрокурора Куликом, люди зайшли в управління дуже ресорної НАЕК "Енергоатом". І я стверджую, що ці призначення людей Деркача в НАЕК "Енергоатом" весною 2020 року, паралельно з публікацією плівок, були розплатою, виплатою за цю публікацію. За приховування того, що вищі посадові особи України брали участь у кампанії щодо дискредитації кандидата в президенти США Байдена", - заявив нардеп, обраний від "Слуги народу".

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"Люди Деркача досі продовжують керувати НАЕК "Енергоатом" Мало того, що люди Деркача досі працюють в НАЕК "Енергоатом", так вони ще й проводять тендери на сотні мільйонів гривень. Не просто тендери, зараз проводяться тендери на сотні мільйонів гривень щодо закупівлі товарів та послуг для Запорізької АЕС, яка з початку війни захоплена росіянами. За даними Prozorro, на Запорізьку АЕС провів НАЕК "Енергоатом" тендерок на 566 млн грн. Ну і зрозуміла справа, у цих тендерах відбулося величезне завищення вартості товарів, які купували для захопленої росіянами ЗАЕС. Вони купують на 566 млн товарів, які передати туди чи надати в якості послуг не можуть. … А відбувається це тому, що люди Деркача досі керують "Енергоатомом" і проводять ці тендери. І призначив ніхто інший, як Кабмін Зеленського, відразу після публікації плівок", - додає Дубінський.

Нагадаємо, 19 травня 2020 року тодішній нардеп Деркач опублікував записи нібито Байдена і Порошенка. В "ЄС" заявили, що "сфабриковані фрагменти" - це російська провокація. Запис пресконференції доступний на ютуб-каналі Інтерфакс-Україна. 20 травня стало відомо, що у Раді є ініціатива про створення ТСК для оцінки оприлюднених нардепом Деркачем записів.

У серпні 2020 року розвідка США завила, що Росія використовувала депутата Деркача для впливу на вибори в США. Тоді ж з'явилися перші заяви про те, що з нардепом Деркачем за його "плівки" розрахувалися "Енергоатомом". Однак у компанії заявили, що нардеп Деркач жодним чином не пов'язаний із керівництвом "Енергоатому".

У вересні 2020 року США запровадили санкції проти українського нардепа Деркача, назвавши його "російським агентом". Тоді ж видання The Washington Post із посиланням на секретний звіт ЦРУ писало, що спецоперацією "плівки Деркача" керує особисто Путін.

У січні 2021 року США ввели санкції проти "слуги народу" Дубінського і ще 6 осіб і 4 ЗМІ "з оточення Деркача".

"Дубінський, який працює разом із Деркачем в українському парламенті, приєднався до Деркача на пресконференціях, покликаних увічнити ці та інші помилкові наративи й очорнити кандидатів у президенти США і їхні сім'ї", - заявили тоді у Мінфіні США.

У березні 2021 року розвідка США заявила, що Деркач з подачі влади РФ поширював дезінформацію про вибори президента США.

24 червня 2022 року Служба безпеки України заявила, що викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу РФ (відомого як ГРУ), яка повинна була допомагати ворогу в захопленні України. До неї, зокрема, входив народний депутат Андрій Деркач, який, за даними слідства, курирував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і нині відпочиває у Барселоні у своєї дівчини.

3 липня 2023 року СБУ провела обшуки в Дубінського. Наступного дня він заявив, що у нього вилучили чернетку протоколу допиту в справі Деркача, в якому він нібито наводить факти участі у цій держзраді Офісу Президента.

Пізніше йому повідомили про підозру в службовому підробленні.

10 липня суд обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.