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За дискредитацію президента США Байдена Зеленський віддав "Енергоатом" під контроль агента ФСБ Деркача, - екс-слуга народу Дубінський. ВIДЕО

Люди екснардепа і агента ФСБ Андрія Деркача після касетного скандалу весною 2020 року зайшли в управління "Енергоатомом".

Про це заявив у відео на своєму ютуб-каналі нардеп від "Слуги народу"  Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

"Зв'язок Єрмака і Зеленського з Деркачом проглядається не тільки у касетному скандалі. Оскільки, якщо копнути глибше, з’ясується, що люди Деркача після касетного скандалу, після публікації плівок з голосами людей, схожими на голоси Байдена та Порошенка весною 2020 року, зайшли в управління Національної енергетичної корпорації "Енергоатом". Це факт, який вказує, що в момент появи плівок, публікацій, пресконференцій Деркача, які він проводив з заступником генпрокурора Куликом, люди зайшли в управління дуже ресорної НАЕК "Енергоатом". І я стверджую, що ці призначення людей Деркача в НАЕК "Енергоатом" весною 2020 року, паралельно з публікацією плівок, були розплатою, виплатою за цю публікацію. За приховування того, що вищі посадові особи України брали участь у кампанії щодо дискредитації кандидата в президенти США Байдена", - заявив нардеп, обраний від "Слуги народу".

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"Люди Деркача досі продовжують керувати НАЕК "Енергоатом" Мало того, що люди Деркача досі працюють в НАЕК "Енергоатом", так вони ще й проводять тендери на сотні мільйонів гривень. Не просто тендери, зараз проводяться тендери на сотні мільйонів гривень щодо закупівлі товарів та послуг для Запорізької АЕС, яка з початку війни захоплена росіянами. За даними Prozorro, на Запорізьку АЕС провів НАЕК "Енергоатом" тендерок на 566 млн грн. Ну і зрозуміла справа, у цих тендерах відбулося величезне завищення вартості товарів, які купували для захопленої росіянами ЗАЕС. Вони купують на 566 млн товарів, які передати туди чи надати в якості послуг не можуть. … А відбувається це тому, що люди Деркача досі керують "Енергоатомом" і проводять ці тендери. І призначив ніхто інший, як Кабмін Зеленського, відразу після публікації плівок", - додає Дубінський.

Нагадаємо, 19 травня 2020 року тодішній нардеп Деркач опублікував записи нібито Байдена і Порошенка. В "ЄС" заявили, що "сфабриковані фрагменти" - це російська провокація. Запис пресконференції доступний на ютуб-каналі Інтерфакс-Україна20 травня стало відомо, що у Раді є ініціатива про створення ТСК для оцінки оприлюднених нардепом Деркачем записів.

У серпні 2020 року розвідка США завила, що Росія використовувала депутата Деркача для впливу на вибори в США. Тоді ж з'явилися перші заяви про те, що з нардепом Деркачем за його "плівки" розрахувалися "Енергоатомом". Однак у компанії заявили, що нардеп Деркач жодним чином не пов'язаний із керівництвом "Енергоатому".

У вересні 2020 року США запровадили санкції проти українського нардепа Деркача, назвавши його "російським агентом". Тоді ж видання The Washington Post із посиланням на секретний звіт ЦРУ писало, що спецоперацією "плівки Деркача" керує особисто Путін.

У січні 2021 року США ввели санкції проти "слуги народу" Дубінського і ще 6 осіб і 4 ЗМІ "з оточення Деркача"

"Дубінський, який працює разом із Деркачем в українському парламенті, приєднався до Деркача на пресконференціях, покликаних увічнити ці та інші помилкові наративи й очорнити кандидатів у президенти США і їхні сім'ї", - заявили тоді у Мінфіні США.

У березні 2021 року розвідка США заявила, що Деркач з подачі влади РФ поширював дезінформацію про вибори президента США.

24 червня 2022 року Служба безпеки України заявила, що викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу РФ (відомого як ГРУ), яка повинна була допомагати ворогу в захопленні України. До неї, зокрема, входив народний депутат Андрій Деркач, який, за даними слідства, курирував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і нині відпочиває у Барселоні у своєї дівчини.

3 липня 2023 року СБУ провела обшуки в Дубінського. Наступного дня він заявив, що у нього вилучили чернетку протоколу допиту в справі Деркача, в якому він нібито наводить факти участі у цій держзраді Офісу Президента.

Пізніше йому повідомили про підозру в службовому підробленні.

10 липня суд обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Автор: 

Деркач Андрій (152) Зеленський Володимир (23775) Енергоатом (1634) Єрмак Андрій (1372) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+69
не зупиняйся
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11.08.2023 23:26
+65
Давай гадюка дубіна є-и зелену жабу
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11.08.2023 23:30
+59
****, як мене вже рве від такого жабогадюкінга цієї так званої еліти яку привели до влади зебіли... Але не зупиняйтесь...
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11.08.2023 23:35
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Как, красиво запела эта ФСБешная **** и говорящая ЖОПА Коломойского.
Ты, лучше ТВАРЬ расскажи сколько и чего внучок ВОВА передал любимой БАБУШКЕ БЕНЕ.
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12.08.2023 11:58 Відповісти
І це також стане відомо, незалежно від того, хто це озвучить - Дубінський чи хтось інший.
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12.08.2023 12:05 Відповісти
Я сподівався що імпічмент Зелі ми зробим ще 2020 році. Вже тоді було ясно who`s who.
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12.08.2023 12:13 Відповісти
А ви і досі думаєте , що у ЗЄ 73%?
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12.08.2023 12:47 Відповісти
Та не Зеленський віддав деркачу "Енергоатом", а нарід 73%, який вибрав те, що вибрав. Якби нарід подумав і не зробив цього, то і пан Зеленський не отримав би булаву і не зробив такі призначення. Сама велика пакость для України, на мій погляд, де призначення баканова, кулініча,наумова та інших російських агентів, які за гроші Украхни вбивали Україну, а також заморозка ракет і розмінування підходів до Криму і Маріуполя.
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12.08.2023 12:47 Відповісти
Аеатолій к.
Цілком згоден.
Тільки не. "сама велика" а "найбільша"
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12.08.2023 13:02 Відповісти
А хай Дубінський розкаже, звідки в нього 24 квартири і 17 авто.
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12.08.2023 12:49 Відповісти
Беня йому на Г+Г добряче платив.

В 2010 году Дубинский покинул должность главреда Weekly.ua и перешел работать на 1+1.

До прихода на "плюсы" успел поработать хроникером на Шустер.LIVE.

Летом 2010 года Дубинский начинает работать в департаменте журналистских расследований 1+1, в частности в программе Гроші

С приходом Дубинского на роль ведущего Гроші стали исполнителем воли владельца телеканала Игоря Коломойского,

Для программы (Гроші. - Ред.) не было барьеров. Когда нужно было кого-то замочить - это был прекрасный ресурс без тормозов

По словам бывшего топ-менеджера телеканала, Дубинский входил в число журналистов, с которыми Коломойский раз в полгода встречался в Женеве.

Там были и https://file.liga.net/persons/natalya-moseichyk Наталья Мосейчук , и https://file.liga.net/persons/alla-mazyr Алла Мазур , и ключевые журналисты ТСН.
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12.08.2023 12:54 Відповісти
https://file.liga.net/persons/dubinskiy-aleksandr Александр Дубинский становится влиятельным политиком.

Если раньше он влиял только на умы телезрителей и подписчиков, то сейчас

занимает должность замглавы налогового комитета Рады и

https://news.liga.net/politics/news/dubinskiy-vozglavil-spisok-slugi-naroda-v-kievoblsovet-v-spiske-shestero-sotrudnikov-11 ФОРМИРУЕТ СПИСОК ПАРТИИ ПРЕЗИДЕНТА https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii ВЛАДИМИРА

ЗЕЛЕНСКОГО

на местных выборах в Киевской области.

https://www.liga.net/politics/articles/mediakiller-kolomoyskogo-piarschik-arbuzova-politik-zelenskogo-kto-takoy-dubinskiy
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12.08.2023 12:51 Відповісти
Давай "собачій рот" не зупиняйся. Мочи їх
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12.08.2023 12:54 Відповісти
Все что вы хотели знать про Дубинского (и Коломойского)

https://www.liga.net/politics/articles/mediakiller-kolomoyskogo-piarschik-arbuzova-politik-zelenskogo-kto-takoy-dubinskiy
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12.08.2023 12:58 Відповісти
А найбільше смердить від справи по здачі Енергоатому агенту ФСБ.
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12.08.2023 13:16 Відповісти
Обожаю эти истории сказочников под следствием...
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12.08.2023 13:31 Відповісти
Значит , АГЕНТЫ РАШИСТСКИЕ , И ТЫ ПОСОБНИКИ ТЕРРОРИСТОВ РУССКИХ ,если дегенератов не интересует суть , в вашей башке не складываются факты
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13.08.2023 07:38 Відповісти
Так держать, Дубасик. Блокбастер должен продолжаться. Уже и афиша есть:

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12.08.2023 13:43 Відповісти
А куди ділась зухвалість та цинізм цієї брудної собачої пельки. Щось чути тільки завивання та скавчання, як у суки в сильний мороз.
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12.08.2023 13:59 Відповісти
🤖🦠, А ПРЕДАТЕЛЬСТВО *********** И ЕГО ЕРМАКА ТЕБЯ НЕ КОЛЫШЕТ ⁉️Все « СЛУГИ🇷🇺💩👿👹»
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12.08.2023 19:15 Відповісти
от, ти про що ? дубинский дал подержаться ? чы може глыбше ?
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12.08.2023 23:38 Відповісти
мама на скорости увезла
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12.08.2023 23:36 Відповісти
Поперло лайно по трубам.
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12.08.2023 14:04 Відповісти
Війна війна.... нас просто грабують от і все.
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12.08.2023 14:43 Відповісти
та ти шо!
а за вікном майже весна.
ти називай прізвища.
всі вони однакові не прокатить!
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12.08.2023 18:28 Відповісти
Треба називати прізвища. Це Ігор Миронюк ( заст. голови Фдму при Януковичі) і Олег Бояринцев ( заст. Голови Сумської облради за часів того ж таки Януковича). Але ще забули згадати одну домашню тваринку деркача, посада якої була частиною тієї ж домовленості. Це міністр енергетики герман галущенко.
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12.08.2023 14:56 Відповісти
Це вже очікувані маніпуляції з тупим собачим ротом, чи ще ні ? А взагалі так мило виглядає, як коментатори хавають одкровення святого великомученика з тату на волохатій нозі.
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12.08.2023 15:15 Відповісти
Вам шашечки чи вам їхать?
Справа не в Дубінському.

"А взагалі так мило виглядає, як коментатори хавають одкровення святого великомученика з тату на волохатій нозі"

Да плювать усим на того Дубінського і на його рот, ноги і все інше.
З ним усе зрозуміло.

Про справу з Енергоатомом вже говорять декілька років, Дубінський не першопроходець у цій справі. Він лише один з тих хто вчергове озвучив, те ,що всі вже знають.

Ну є якісь дурники, які вперше про це почули але не слухають суть справи, а роздивляються, які у Дуба ноги.

Нормальних людей, які вболівають за Україну, хвилює суть справи, і хто і коли нарешті понесе відповідальність за гешефт з Енергоатомом.
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12.08.2023 16:26 Відповісти
"анатолію", я й без дубінського знав усе це. Задля дискредитації Порошенка, блаЗЄ готовий був з чортом родичатися.

Тому do dupy Ваші виправдовування блаЗЄнського.
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12.08.2023 18:51 Відповісти
Одноклеточное z🤢🤖, так , что ты можешь , против фАктов возразить - ДЕСТВИЛЬНО , что не ДЕРКАЧ АГЕНТ ИЛИ , ЧТО ОН ПОЛУЧИЛ ЭНЕРГОАТОМ?
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13.08.2023 07:43 Відповісти
Думаю якась частина правди в його словах є.
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12.08.2023 15:22 Відповісти
Яка "частина"?

Енергоатом зелені віддали агенту ФСБ Деркачу.
Якої вам ще правди треба?
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12.08.2023 16:04 Відповісти
якби ж то в тебе було чим думати, люська
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12.08.2023 22:28 Відповісти
Чому ми не в нато?!
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12.08.2023 15:26 Відповісти
Тому що в країні є багато зрадників у вищих щаблях влади.
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12.08.2023 16:28 Відповісти
Дубінський один із представників Слуг наріду, якщо хтось забув.
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12.08.2023 16:31 Відповісти
Найбільший цинізм в тому ,що гундосий виродок зголосився бути учасником найбільшої афери каламойського проти людяності : знищення цілої країни України і грати цю паскудну роль головнокомандувача і присипляти живих людей на смерть всіма способами аферизму і придумувати найбрудніші,масові розправи з людьми...
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12.08.2023 16:32 Відповісти
звичайно, що це був свідомий крок буратіно , а не якісь там тіпа помилки
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12.08.2023 22:25 Відповісти
А ещё хуже , что оказалось , столько БЫДЛА( реально тупых ) и продажных ПРОСТИШЛЮХ , ( мерзотных лидеров разных организаций и журнаглистов )которые поддержали в уничтожении Украины ВЫРОДКОВ СВЕРХЖАДНЫХ - КАЛАМОЯ ЗЕЛЕНСКОГО !
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13.08.2023 07:53 Відповісти
Украина в иностранных судах обвиняет Коломойского в мошенничестве, но у власти к нему нет претензий, -

Financial Times

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12.08.2023 16:47 Відповісти
It`s very strange !
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13.08.2023 07:40 Відповісти
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12.08.2023 16:48 Відповісти
А, хто такий, дЕркач! Оцей витік сечі, з під забору після п'янки- не знає наголос в призвищі деркача?
Це єврейський стьоб, чи, анегдот про іншого?
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12.08.2023 18:49 Відповісти
Это играет какую-то роль? Ну назвал фамилию на еврейский лад.
Это что-то меняет в деле сдачи Енергоатома?
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13.08.2023 11:55 Відповісти
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12.08.2023 18:51 Відповісти
"Какая отвратительная рожа!" (с)
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12.08.2023 19:21 Відповісти
Піпєц....
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12.08.2023 20:49 Відповісти
що цікаво, що подібне на правду, про жадібного ,до дармових людських грошей "зе лідора" ,котрого знайшло фсбе 3,14рації для України і її народу і котрого,разом з кварталом продажних і жадібних "зелених прорашистських шльондр ,купив такий самий жадібний до грошей аферист бабломойський...
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12.08.2023 23:17 Відповісти
ой , а шо такое , сын румынского подданого обиделся и начал срать в интернете ? пи дар гнойный должен сидеть .
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12.08.2023 23:35 Відповісти
Вместе со ВСЕЙ БАНДОЙ ОРГАНИЗАТОРОВ гнойных пидоров ЗЕЛЕНСКОГО &Ермака &Баканова &Наумова&кулинича&демченко &Деркача&галущенко …………………….НЕ ТАК ЛИ БОТ ЗА ТРИ РУБЛЯ
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13.08.2023 07:58 Відповісти
Вместе с ним должны сидеть те, кто сдал Енергоатом ФСБ
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13.08.2023 11:52 Відповісти
На 1 сек вимкнув - що проросійська, маскалемовна морда може щось сказати?
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12.08.2023 23:48 Відповісти
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13.08.2023 02:22 Відповісти
Навіть якось шкода стало Шашликовича. Найближчі друзяки його вже зовсім не жаліють....
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13.08.2023 04:56 Відповісти
, ну ты и сердобольный , оно🤢💩, сотни тысяч жизней не пожалело, а тебе одного КРОШКУ ЦАХЕСА , УЖЕ , ЖАЛЬ ?
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13.08.2023 08:01 Відповісти
Я християнин. Тому мене непокоїть, як на багатті шкворчатиме борода Дубіка, чи не псуватиме це цілісну естетичну картину події.
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13.08.2023 08:42 Відповісти
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13.08.2023 07:22 Відповісти
Собачий рот пудєль Коломойського - дубінський - гонить на Буратіно з шапіто-95, що зараз грає роль преЗЕдениа України. Дуууже цікаво. Надзвичайно захоплююче.
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13.08.2023 20:54 Відповісти
Хер ми пеереможимо у цій війні, якщо в усе це правда.
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16.08.2023 09:28 Відповісти
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