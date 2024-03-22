Відключень електрики в Києві не буде, - КМДА

У Києві не буде стабілізаційних вимкнень світла після сьогоднішньої ракетної атаки окупантами по Україні. Навпаки, Київ віддає свою електроенергію іншим регіонам, де постраждала критична інфраструктура.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Телеканал Київ.

"Переконаний, що місто буде з електрикою. Відповідно, з водою і теплом до завершення опалювального сезону... Зранку ми провели всі консультації. Навпаки, наразі ми віддаємо електроенергію з міста", - зауважив Поворозник.

Також він підкреслив, що Київ зараз віддає частину власної електроенергії регіонам, які найбільше постраждали від масованого ракетного обстрілу.

Вранці 22 березня росіяни здійснили масову атаку на українські енергетичні об’єкти - наймасштабнішу за останній час. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині, Дніпропетровщині й не тільки.

Внаслідок атаки знеструмлено одну з ліній живлення Запорізької АЕС, на станції є загроза блекауту.

Агресори поцілили у Дніпровську ГЕС. Вони здійснили два прямих влучання, внаслідок удару загинула людина. На станції виникла пожежа, та ситуація контрольована, ризику прориву немає. Тим часом пропагандисти розповсюджують фейки про те, що гребля ДніпроГЕСу нібито знищена.

Загалом росіяни випустили по Україніпонад 60 "шахедів" та майже 90 ракет різних типів.

Попри масовану атаку, потреба у відключеннях світла по всій країні відсутня, хоч в окремих регіонах і спостерігаються перебої.

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