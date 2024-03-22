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Новини
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Відключень електрики в Києві не буде, - КМДА

ремонт,електроенергія

У Києві не буде стабілізаційних вимкнень світла після сьогоднішньої ракетної атаки окупантами по Україні. Навпаки, Київ віддає свою електроенергію іншим регіонам, де постраждала критична інфраструктура.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Телеканал Київ.

"Переконаний, що місто буде з електрикою. Відповідно, з водою і теплом до завершення опалювального сезону... Зранку ми провели всі консультації. Навпаки, наразі ми віддаємо електроенергію з міста", - зауважив Поворозник.

Також він підкреслив, що Київ зараз віддає частину власної електроенергії регіонам, які найбільше постраждали від масованого ракетного обстрілу.

Вранці 22 березня росіяни здійснили масову атаку на українські енергетичні об’єкти - наймасштабнішу за останній час. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині, Дніпропетровщині й не тільки.

Внаслідок атаки знеструмлено одну з ліній живлення Запорізької АЕС, на станції є загроза блекауту.

Агресори поцілили у Дніпровську ГЕС. Вони здійснили два прямих влучання, внаслідок удару загинула людина. На станції виникла пожежа, та ситуація контрольована, ризику прориву немає. Тим часом пропагандисти розповсюджують фейки про те, що гребля ДніпроГЕСу нібито знищена.

Загалом росіяни випустили по Україніпонад 60 "шахедів" та майже 90 ракет різних типів.

Попри масовану атаку, потреба у відключеннях світла по всій країні відсутня, хоч в окремих регіонах і спостерігаються перебої.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аварійні відключення світла застосовують у восьми областях, – Міненерго

КМДА (2379) Київ (19672) електроенергія (6258)


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******* хоч мівінки запарить, чи в бункері прімус є?
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22.03.2024 13:07 Відповісти
Вся страна с отключениями для стабилизации эл-гии, а Киев как обычно святой!!! Вся Одесса на генераторах сейчас и не скирит, а вот Киев...
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22.03.2024 13:21 Відповісти
Ти дебіл, чи що? На хріна вимикати Київ, якщо в нього перебор генерації, яку він віддає постраждалим регіонам? Взагалі ку-ку?
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22.03.2024 13:45 Відповісти
Дура Киев генерирует эл-гию??? Реально ипанутая!
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22.03.2024 14:02 Відповісти
Ну тоді все гаразд , в Києві світло є . А що там з гарячою водою , давно не писали .? Та ***** цей Києв .
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22.03.2024 13:30 Відповісти
Харьков полностью обесточен, сообщает мэр Терехов.

По объектам энергетики было выпущено больше 20 ракет. Повреждения "слишком серьезные".

Это самая масштабная атака по городу с начала войны.

Не работает водо- и теплоснабжение, электротранспорт, светофоры. Воду пока будут давать с минимальным давлением. Тепло есть у 40 тыс. абонентов.

Все больницы работают от генераторов, вода там тоже есть. Магазины, аптеки, рынки, пункты незламности и пункты раздачи горячей еды работают.
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22.03.2024 13:34 Відповісти
 
 