Судове засідання у справі Червінського перенесли

Кіровоградський районний суд, що у Кропивницькому, переніс на 12:00 год. 19 квітня судове засідання у справі Романа Червінського, колишнього виконуючого обов’язки керівника частини Сил спецоперацій ЗСУ.

Таке рішення на підготовчому судовому засіданні ухвалила колегія у складі суддів Ігоря Гершкула, Олександра Квітки, Ірини Бойко, оскільки почалася повітряна тривога, інформує Цензор.НЕТ.

На підтримку Червінського до суду приїхало близько пів сотні людей. Це його друзі, близькі, а також прийшли мешканці Кропивницького. Люди прийшли з прапорами України, плакатами із зображенням Червінського й написами із закликами "Волю Червінському".

Судове засідання тривало з 12:00 до 18:00 години. Протягом цього часу адвокати Червінського подали низку клопотань та навіть викликали поліцію. Клопотання прокуратури про продовження терміну запобіжного заходу, який спливає 19 квітня, розглянути не встигли.

На початку судового засідання один з чотирьох адвокатів Червінського Андрій Йосипов клопотав про відкладення слухання через необхідність повторно викликати заявлених обвинуваченням сімнадцятьох потерпілих.

Як наголосив адвокат, на попередньому засіданні 17 квітня суд задовольнив клопотання захисту про розгляд колегією з трьох професійних суддів. На думку адвоката, через зміну складу суду потерпілих варто знову повідомити про виклик на засідання.

Адвокат Костянтин Глоба заявив, що від одного із заявлених обвинуваченням потерпілих йому відомо, що той відмовився від такого статусу. Чоловік заявив, що не вважає себе потерпілим від дій Червінського й переконаний, що такий статус йому надали неправомірно.

Віктор Кобець, прокурор Офісу Генпрокурора України, заперечив, наголосив, що, на його думку кримінальне провадження не змінилося, потерпілі раніше висловили свою позицію щодо явки на засідання.

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Суддя Ігор Гершкул задовольнив клопотання захисту та запропонував перейти до питання про продовження терміну запобіжного заходу Роману Червінському, оскільки він спливає 19 квітня.

Захисники заперечували та подали низку клопотань. Зокрема адвокат Костянтин Глоба заявив про надання йому неналежної пам’ятки про права та обов’язки.

Під час судового засідання Глоба викликав поліцію, аби зафіксувати допущені, на його думку, порушення. Зокрема, щодо вручення йому неналежної пам’ятки про права та обов’язки адвоката, а також щодо ймовірного фальсифікування відповідей, поданих потерпілими у справі щодо розгляду провадження без їхньої участі. Також захист хотів зафіксувати ймовірні порушення при формуванні суддівської колегії.

Представниця слідчо-оперативної групи, яка прибула до суду, відібрала у захисника пояснення, свої заяви подали й присутні у засіданні люди, які прийшли на підтримку Червінського.

Адвокати Людмила Куса та Андрій Йосипов звернули увагу на те, що при формуванні колегії суддів могло бути втручання в автоматизовану систему авторозподілу.

Як пояснили захисники, 17 квітня, після того, як судді Ігор Гершкул задовольнив клопотання про слухання справи колегіально, у суді провели авторозподіл й призначили трьох суддів. Власне Гершкула, Олександра Квітку та Ірину Бойко.

Проте згідно з відомостями в системі авторозподілу, Бойко того дня перебувала на навчанні. На думку адвоката Глоби, відкликання судді з відрядження та включення у той же день в перелік до авторозподілу свідчить про порушення.

Адвокатка Куса підкреслила, що за інформацією з системи авторозподілу за 17 квітня, при визначенні суддів, які слухатимуть справу Червінського, о 13:18 год суддя Бойко значилася в системі як та суддя, на яку може бути розподілена справа. Проте того ж дня, при авторозподілі в іншій справі, але вже о 14:06 год, Бойко виключили з системи на підставі перебування на навчанні. На думку захисниці, це свідчить про втручання в систему.

Захисники заявили, що на підставі цих фактів звернулися до ДБР та подали скарги у ДСА, Вищу кваліфкомісію суддів та Вищу раду правосуддя.

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Адвокат Глоба заявив про відвід суддям. Проте колегія клопотання відхилила, заявивши, що воно передчасне. Суддя Гершкул вказав, що суддю Бойко відкликали із навчання відповідним наказом та включили до системи.

Після цього захисники наголосили, що певна інформація стовно кримінального провадження має гриф секретності, проте їм не надали підтвердження, що судді та секретар судового засідання мають доступ до держтаємниці. На цій підставі вони заявили про відвід суду. Проте це клопотання судді також відхилили.

Близько 18:00 год розпочалася повітряна тривога, адвокати клопотали про перенесення засідання. Роман Червінський звернув увагу на незадовільний стан здоров’я та необхідність належного харчування, адже пів дня перебуває у суді. Суд погодив клопотання та переніс слухання на 12:00 год. 19 квітня.

Варто додати, що за словами Костянтина Глоби, захист повторно звернувся до Верховного Суду із клопотанням змінити підсудність справи та відправити її на розгляд до з Києво-Святошинського райсуду. Попереднє клопотання про направлення справи до Печерського райсуду Києва Верховний Суд відхилив.

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

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