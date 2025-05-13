УКР
Новини переговори з РФ
4 932 25

На переговорах у Стамбулі обговорюватимуть, зокрема, питання територій, - МЗС РФ

Переговори у Стамбулі. У МЗС РФ прокоментували

У Міністерстві закордонних справ Росії розповіли про теми переговорів у Стамбулі.

Про це сказав заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, передає Цензор.НЕТ.

"Теми на переговорах у Стамбулі охоплюватимуть питання сталого врегулювання та реалії на землі, зокрема питання територій", - зазначив він.

За словами Рябкова, Росія готова вести переговори відповідально, але "сумнівається у договороспроможності іншої сторони".

Також читайте: РФ не продемонструвала намірів досягти прогресу в мирному процесі. Вона має зробити це без зволікань, - заява глав МЗС "Веймар+"

Раніше ЗМІ повідомили, що Трамп відправить Келлога та Віткоффа до Стамбула на переговори між Україною та РФ.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Дивіться: РФ продовжує готуватися до переговорів у Стамбулі, - Пєсков. ВIДЕО

Автор: 

МЗС рф (975) Стамбул (243) Туреччина (3664) Рябков Сергій (59) переговори з Росією (1402)
Топ коментарі
+7
усе зрозуміло - кацапи гратимуть вар'ятів та тягнутимуть час до анонсованого ****** літнього кацапського наступу
показати весь коментар
13.05.2025 15:57 Відповісти
+7
Та ви шо? Зрозуміло, що кацапи будуть наполягати залишити за ними окуповані території, але що наш брехло і території віддав і надра іншим віддав і що зараз має вмерти? Він колись так говорив Порошенку, що вмер би, але Крим не віддав. Шкода, хоча про Крим потрібно було запитувати у яника-зека, але він всіх слуг яника забрав до себе в слуги і посадив на керівні посади. Це все, що потрібно знати про бісером вишиваного вухастими українцями 73%.
показати весь коментар
13.05.2025 16:01 Відповісти
+6
показати весь коментар
13.05.2025 16:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
усе зрозуміло - кацапи гратимуть вар'ятів та тягнутимуть час до анонсованого ****** літнього кацапського наступу
показати весь коментар
13.05.2025 15:57 Відповісти
це до речі той кацапський підар-дипломат, який заявив, шоби "НАТО забирало свої манатки та котилося"
показати весь коментар
13.05.2025 15:59 Відповісти
хто у нас головний по територіях?
хламідія?
то, нехай їде.
його високоінтелектуальна пика, буде нашою відповіддю на всі хотєлкі.
хай, навіть підписує, все підряд! йому не звикати.
показати весь коментар
13.05.2025 15:57 Відповісти
Уважніше там, замало не віддайте!
показати весь коментар
13.05.2025 16:00 Відповісти
Та ви шо? Зрозуміло, що кацапи будуть наполягати залишити за ними окуповані території, але що наш брехло і території віддав і надра іншим віддав і що зараз має вмерти? Він колись так говорив Порошенку, що вмер би, але Крим не віддав. Шкода, хоча про Крим потрібно було запитувати у яника-зека, але він всіх слуг яника забрав до себе в слуги і посадив на керівні посади. Це все, що потрібно знати про бісером вишиваного вухастими українцями 73%.
показати весь коментар
13.05.2025 16:01 Відповісти
все вірно!
73 відсотка, то більше не українці!
їх не жалко.
у всіх відібрати паспорти!
показати весь коментар
13.05.2025 16:05 Відповісти
"відбиралка" не виросла ....
показати весь коментар
13.05.2025 16:08 Відповісти
Та ні, то ті, що бажали поржати, вибрали те, що вибрали, не задумуючись про наслідки, а сьогодні переховуються, до 10 мільйонів втекли до ЄС, а хто має захищати іх вибір?
показати весь коментар
13.05.2025 16:10 Відповісти
Та усі перемовини скоріше за все зведуться до озвучування хотєлок пуйла , а потім ще мабуть "американські друзі" почнуть давити щоб ті "хотєлки" прийняли , бо треба ж закінчивати цю "війну байдена" .
показати весь коментар
13.05.2025 16:06 Відповісти
можемо обговрити. Белгородська, Воронезська обоасті, Твгвнрог, Сахалін Куріли, Сибир, Вііпупі, ПМР, Абхазія, П. Осетія ну і Кенінг
показати весь коментар
13.05.2025 16:06 Відповісти
Пуйло не поедет никакие переговоры.
А территории, так как они украинские, могут иметь только один вид переговорного процесса - "вывод оккупационных войск"..
показати весь коментар
13.05.2025 16:11 Відповісти
Коротше розвели Янелоха як лоха ...не буде ніякого припинення вогню, ніяких санкцій та подібного ...будуть жувати мякіну про оце, а тампон з Європою скажуть-ну ви ж там домовляєтесь, потрібно почекати результатів перемовин і т.д. і т.п. Буду радий якщо помиляюсь ...
показати весь коментар
13.05.2025 16:13 Відповісти
С китайцами будете разговаривать о территориях а Украина вам только от куя ушки может предложить или болт в рот чтобы голова ни качалась...
показати весь коментар
13.05.2025 16:13 Відповісти
якої теріторії , курський волості, чи білгородської ?
показати весь коментар
13.05.2025 16:16 Відповісти
Які перемовини ,про що перемовини ? щоб виконати вимоги найкривавішого світового терориста путіна про капітуляцію України ? це ультиматум ,адже з приходом Трампа ворог відчув свою безкарність ,Переговори можуть бути про одне про вивід рашиських військ з окупованих територій ,все решта легалізація рашиського режиму і їх кривавого диктатора.
показати весь коментар
13.05.2025 16:18 Відповісти
Сьогодні Путін сказав, що в місяць у нього на контракт ідуть до 60 000, і сказав що у нас ловлять 30 000 в місяць. Ніякий мир йому не нужен. Йому нужен пустий трьоп зелебобіка, щоб киздів з ранку до ночі, та не робив ракети та власну зброю. Болтовня Путіну до жопи.
показати весь коментар
13.05.2025 16:27 Відповісти
Стамбул часть 2, проэкт кремля Буратино и ручные Дегенерати агента краснова это пи....ц...вот это зе Быдло результат вашего выбора 19 года...
показати весь коментар
13.05.2025 16:29 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2025 16:29 Відповісти
Обговорити можна лише территоріальну приналежність кубані та краснодарського краю.
показати весь коментар
13.05.2025 16:34 Відповісти
Возврат к границам 2014года. Возврат Крыма. Вот такое жесткое требование. Выдача военных преступников. Контрибуция. По остальным территориям переговоры через некоторое время. Украина сама решает по ЕС и НАТО. Вот к этим условиям надо идти и добиваться. УДАЧИ И ПОБЕДЫ УКРАИНСКОМУ НАРОДУ. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
13.05.2025 16:35 Відповісти
Думаю асе будет УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
13.05.2025 16:38 Відповісти
Тобто, касапи першою темою перегшоворів вимагатимуть нашої капітуляції. Тоді нема чого туди, в Стамбул, пертися.
показати весь коментар
13.05.2025 16:40 Відповісти
давно пора нагадати людожерській московській орді про реальні історичні території..
покажіть тим кацаподебілам мапу, ну хоча б і минулого століття, ось цю..
бо, якщо показати їм обриси держав, часів Святослава, до прикладу, то лавров копита відкине, а ***** знадобиться додатковий чемодан..
показати весь коментар
13.05.2025 16:52 Відповісти
 
 