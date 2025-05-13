На переговорах у Стамбулі обговорюватимуть, зокрема, питання територій, - МЗС РФ

У Міністерстві закордонних справ Росії розповіли про теми переговорів у Стамбулі.

Про це сказав заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, передає Цензор.НЕТ.

"Теми на переговорах у Стамбулі охоплюватимуть питання сталого врегулювання та реалії на землі, зокрема питання територій", - зазначив він.

За словами Рябкова, Росія готова вести переговори відповідально, але "сумнівається у договороспроможності іншої сторони".

Також читайте: РФ не продемонструвала намірів досягти прогресу в мирному процесі. Вона має зробити це без зволікань, - заява глав МЗС "Веймар+"

Раніше ЗМІ повідомили, що Трамп відправить Келлога та Віткоффа до Стамбула на переговори між Україною та РФ.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Дивіться: РФ продовжує готуватися до переговорів у Стамбулі, - Пєсков. ВIДЕО