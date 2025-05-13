На переговорах у Стамбулі обговорюватимуть, зокрема, питання територій, - МЗС РФ
У Міністерстві закордонних справ Росії розповіли про теми переговорів у Стамбулі.
Про це сказав заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, передає Цензор.НЕТ.
"Теми на переговорах у Стамбулі охоплюватимуть питання сталого врегулювання та реалії на землі, зокрема питання територій", - зазначив він.
За словами Рябкова, Росія готова вести переговори відповідально, але "сумнівається у договороспроможності іншої сторони".
Раніше ЗМІ повідомили, що Трамп відправить Келлога та Віткоффа до Стамбула на переговори між Україною та РФ.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.
Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.
