На переговорах в Стамбуле будут обсуждаться, в частности, вопросы территорий, - МИД РФ
В Министерстве иностранных дел России рассказали о темах переговоров в Стамбуле.
Об этом сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает Цензор.НЕТ.
"Темы на переговорах в Стамбуле будут охватывать вопросы устойчивого урегулирования и реалии на земле, в частности вопрос территорий", - отметил он.
По словам Рябкова, Россия готова вести переговоры ответственно, но "сомневается в договороспособности другой стороны".
Ранее СМИ сообщили, что Трамп отправит Келлога и Уиткоффа в Стамбул на переговоры между Украиной и РФ.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хламідія?
то, нехай їде.
його високоінтелектуальна пика, буде нашою відповіддю на всі хотєлкі.
хай, навіть підписує, все підряд! йому не звикати.
73 відсотка, то більше не українці!
їх не жалко.
у всіх відібрати паспорти!
А территории, так как они украинские, могут иметь только один вид переговорного процесса - "вывод оккупационных войск"..
покажіть тим кацаподебілам мапу, ну хоча б і минулого століття, ось цю..
бо, якщо показати їм обриси держав, часів Святослава, до прикладу, то лавров копита відкине, а ***** знадобиться додатковий чемодан..