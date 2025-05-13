РУС
Новости переговоры с РФ
4 932 25

На переговорах в Стамбуле будут обсуждаться, в частности, вопросы территорий, - МИД РФ

Переговоры в Стамбуле. В МИД РФ прокомментировали

В Министерстве иностранных дел России рассказали о темах переговоров в Стамбуле.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает Цензор.НЕТ.

"Темы на переговорах в Стамбуле будут охватывать вопросы устойчивого урегулирования и реалии на земле, в частности вопрос территорий", - отметил он.

По словам Рябкова, Россия готова вести переговоры ответственно, но "сомневается в договороспособности другой стороны".

Также читайте: РФ не продемонстрировала намерений достичь прогресса в мирном процессе. Она должна сделать это без промедлений, - заявление глав МИД "Веймар+"

Ранее СМИ сообщили, что Трамп отправит Келлога и Уиткоффа в Стамбул на переговоры между Украиной и РФ.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Смотрите: РФ продолжает готовиться к переговорам в Стамбуле, - Песков. ВИДЕО

Автор: 

МИД РФ (1681) Стамбул (277) Турция (3529) Рябков Сергей (58) переговоры с Россией (1285)
Топ комментарии
+7
усе зрозуміло - кацапи гратимуть вар'ятів та тягнутимуть час до анонсованого ****** літнього кацапського наступу
показать весь комментарий
13.05.2025 15:57 Ответить
+7
Та ви шо? Зрозуміло, що кацапи будуть наполягати залишити за ними окуповані території, але що наш брехло і території віддав і надра іншим віддав і що зараз має вмерти? Він колись так говорив Порошенку, що вмер би, але Крим не віддав. Шкода, хоча про Крим потрібно було запитувати у яника-зека, але він всіх слуг яника забрав до себе в слуги і посадив на керівні посади. Це все, що потрібно знати про бісером вишиваного вухастими українцями 73%.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:01 Ответить
+6
показать весь комментарий
13.05.2025 16:29 Ответить
усе зрозуміло - кацапи гратимуть вар'ятів та тягнутимуть час до анонсованого ****** літнього кацапського наступу
показать весь комментарий
13.05.2025 15:57 Ответить
це до речі той кацапський підар-дипломат, який заявив, шоби "НАТО забирало свої манатки та котилося"
показать весь комментарий
13.05.2025 15:59 Ответить
хто у нас головний по територіях?
хламідія?
то, нехай їде.
його високоінтелектуальна пика, буде нашою відповіддю на всі хотєлкі.
хай, навіть підписує, все підряд! йому не звикати.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:57 Ответить
Уважніше там, замало не віддайте!
показать весь комментарий
13.05.2025 16:00 Ответить
Та ви шо? Зрозуміло, що кацапи будуть наполягати залишити за ними окуповані території, але що наш брехло і території віддав і надра іншим віддав і що зараз має вмерти? Він колись так говорив Порошенку, що вмер би, але Крим не віддав. Шкода, хоча про Крим потрібно було запитувати у яника-зека, але він всіх слуг яника забрав до себе в слуги і посадив на керівні посади. Це все, що потрібно знати про бісером вишиваного вухастими українцями 73%.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:01 Ответить
все вірно!
73 відсотка, то більше не українці!
їх не жалко.
у всіх відібрати паспорти!
показать весь комментарий
13.05.2025 16:05 Ответить
"відбиралка" не виросла ....
показать весь комментарий
13.05.2025 16:08 Ответить
Та ні, то ті, що бажали поржати, вибрали те, що вибрали, не задумуючись про наслідки, а сьогодні переховуються, до 10 мільйонів втекли до ЄС, а хто має захищати іх вибір?
показать весь комментарий
13.05.2025 16:10 Ответить
Та усі перемовини скоріше за все зведуться до озвучування хотєлок пуйла , а потім ще мабуть "американські друзі" почнуть давити щоб ті "хотєлки" прийняли , бо треба ж закінчивати цю "війну байдена" .
показать весь комментарий
13.05.2025 16:06 Ответить
можемо обговрити. Белгородська, Воронезська обоасті, Твгвнрог, Сахалін Куріли, Сибир, Вііпупі, ПМР, Абхазія, П. Осетія ну і Кенінг
показать весь комментарий
13.05.2025 16:06 Ответить
Пуйло не поедет никакие переговоры.
А территории, так как они украинские, могут иметь только один вид переговорного процесса - "вывод оккупационных войск"..
показать весь комментарий
13.05.2025 16:11 Ответить
Коротше розвели Янелоха як лоха ...не буде ніякого припинення вогню, ніяких санкцій та подібного ...будуть жувати мякіну про оце, а тампон з Європою скажуть-ну ви ж там домовляєтесь, потрібно почекати результатів перемовин і т.д. і т.п. Буду радий якщо помиляюсь ...
показать весь комментарий
13.05.2025 16:13 Ответить
С китайцами будете разговаривать о территориях а Украина вам только от куя ушки может предложить или болт в рот чтобы голова ни качалась...
показать весь комментарий
13.05.2025 16:13 Ответить
якої теріторії , курський волості, чи білгородської ?
показать весь комментарий
13.05.2025 16:16 Ответить
Які перемовини ,про що перемовини ? щоб виконати вимоги найкривавішого світового терориста путіна про капітуляцію України ? це ультиматум ,адже з приходом Трампа ворог відчув свою безкарність ,Переговори можуть бути про одне про вивід рашиських військ з окупованих територій ,все решта легалізація рашиського режиму і їх кривавого диктатора.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:18 Ответить
Сьогодні Путін сказав, що в місяць у нього на контракт ідуть до 60 000, і сказав що у нас ловлять 30 000 в місяць. Ніякий мир йому не нужен. Йому нужен пустий трьоп зелебобіка, щоб киздів з ранку до ночі, та не робив ракети та власну зброю. Болтовня Путіну до жопи.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:27 Ответить
Стамбул часть 2, проэкт кремля Буратино и ручные Дегенерати агента краснова это пи....ц...вот это зе Быдло результат вашего выбора 19 года...
показать весь комментарий
13.05.2025 16:29 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2025 16:29 Ответить
Обговорити можна лише территоріальну приналежність кубані та краснодарського краю.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:34 Ответить
Возврат к границам 2014года. Возврат Крыма. Вот такое жесткое требование. Выдача военных преступников. Контрибуция. По остальным территориям переговоры через некоторое время. Украина сама решает по ЕС и НАТО. Вот к этим условиям надо идти и добиваться. УДАЧИ И ПОБЕДЫ УКРАИНСКОМУ НАРОДУ. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
13.05.2025 16:35 Ответить
Думаю асе будет УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
13.05.2025 16:38 Ответить
Тобто, касапи першою темою перегшоворів вимагатимуть нашої капітуляції. Тоді нема чого туди, в Стамбул, пертися.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:40 Ответить
давно пора нагадати людожерській московській орді про реальні історичні території..
покажіть тим кацаподебілам мапу, ну хоча б і минулого століття, ось цю..
бо, якщо показати їм обриси держав, часів Святослава, до прикладу, то лавров копита відкине, а ***** знадобиться додатковий чемодан..
показать весь комментарий
13.05.2025 16:52 Ответить
 
 