Глава МЗС Туреччини Фідан про перемовини між Україною та РФ: Маємо скористатися цією можливістю для досягнення миру

Делегації України та Росії під час переговорів мають скористатися можливістю, щоб досягти прогресу на шляху до миру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив глава Міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Так, під час відкриття переговорів між Україною та Росією, голова турецького МЗС побажав сторонам "удачі".

"Ця зустріч знаменує собою перший прямий контакт з березня 2022 року. Ми повинні скористатися цією можливістю, щоб досягти прогресу на шляху до миру", - зазначив він.

Фідан наголосив, що оскільки війна продовжує забирати життя, то негайне припинення вогню стає дедалі важливішим.

"Наступний етап буде сформовано через вибір, який ми зробимо, і кроки, які ми зробимо", - додав він.

Також турецький міністр назвав п’ятничні переговори "технічними переговорами", які закладуть підґгунтя для потенційної зустрічі між лідерами двох країн.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.