Глава МИД Турции Фидан о переговорах между Украиной и РФ: Мы должны воспользоваться этой возможностью для достижения мира

Делегации Украины и России во время переговоров должны воспользоваться возможностью, чтобы достичь прогресса на пути к миру.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Так, во время открытия переговоров между Украиной и Россией, глава турецкого МИД пожелал сторонам "удачи".

"Эта встреча знаменует собой первый прямой контакт с марта 2022 года. Мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы достичь прогресса на пути к миру", - отметил он.

Фидан подчеркнул, что поскольку война продолжает уносить жизни, то немедленное прекращение огня становится все более важным.

"Следующий этап будет сформирован через выбор, который мы сделаем, и шаги, которые мы сделаем", - добавил он.

Также турецкий министр назвал пятничные переговоры "техническими переговорами", которые заложат основу для потенциальной встречи между лидерами двух стран.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.