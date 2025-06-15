США не мали жодного стосунку до ударів по Ірану, - Трамп застеріг Тегеран від будь-яких атак на Америку
США не мають жодного стосунку до нічної атаки Ізраїлю на Іран.
Про це президент США Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо Іран атакує нас будь-яким чином, вся сила та міць Збройних сил США обрушиться на вас на рівні, небаченому раніше. Однак ми можемо легко досягти угоди між Іраном та Ізраїлем і покласти край цьому кривавому конфлікту", - зазначив він.
Удари Ізраїля по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Удари Ірану у відповідь
Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.
Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.
У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.
перейменувати і можна паради в свою честь щомісячно приймати
Його ще ні в чому навіть не звинуватили , а він вже почав оправдовуватись і сипати погрозами . Немов сопливий піонер , якого перестрів на вулиці гопник .
То редакція Цензор Нет - кловани , по твоєму ??
Хоробре лише проти виснаженої зраненої України...
Іран лише рота відкрив,а воно вже проситься...
мабуть йому знову в кремлі пообіцяли угоду з Іраном
Який же він тупий і не далекоглядний президент США !
Не те що з буратінкою -козирем,які щоразу вигадують нові причини,щоб зашкодити перемовинам про закінчення війни.
Плюс,в Ізраїлі немає таких з(д)******,щоб рубали сук,на якому сидять-нагнітання напруження зі США,та антитрампівська істерія по всій країні.
Про те що ПРО США захищають Тель-Авів більше ніж Вашингтон, я взагалі мовчу.
звісно що штатівці були в курсі атаки, і саме тому скиглення трампуші виглядають максимально убого.
ти думаєш всі 200 літаків атакували одночасно а не так званою каруселью ?
США допомогли тим що відкрили повітряний простір Іраку для безперешкодного прольоту.
Всю силу та міць США всі побачили у Афганістані)
Трампе, приєднуйся краще до України, ми покажемо тобі, що таке сила та міць
Коли виявилось, що американські про - гівно на паличці, ми не маємо відношення!
Приведи ще кілька своїх корит ближче до Ізраїлю - буде, що з крейсером масква!
Чи я помиляюсь?
Я спецом можу тобі знайти за пару соток американських карбованців на карточку
Просто щоб було?
Все більше США страннями нинішнього президента і його адміністрації перетворюються в майданчик голівудського хф, в анонсі якого написано: жанр-комедія, фентезі, вестерн.
Багатобюджетний фільм з нульовим вихлопом.
То де воно?
Тільки власна команда (невдахи і фріки) і мага-дрочери досі слухають і серйозно сприймають слова такого рідкісного пройдисвіта
Дії маланців в секторі Газа - геноцид у відповідь на дії хамасу, який не бачив інших засобів для примусу Ізраїлю виконувати кемп-девідські угоди.
А ядерний потенціал Ірану ніхто тими ударами не порушив
Завалили пару ангарів і пердять про якісь перемоги.
"аналагав нєт" (с) путлєр
"вперше в історії" (с) найвеличніший
"небачений раніше" (с) трампон
Здається, що вони всі хворіють на одну хворобу...
В расею, конечно, к Асаду и Януковичу.. )
"Не мають відношення..."
Якби антидронові системи залишили Україні я б в це повірив, але ж їх завчасно під цю спільну операцію американці перемистили до Ізраїлю.