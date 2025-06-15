УКР
Новини Удар Ізраїлю по Ірану
4 198 81

США не мали жодного стосунку до ударів по Ірану, - Трамп застеріг Тегеран від будь-яких атак на Америку

Ізраїль атакував іранський ядерний об’єкт Фордо

США не мають жодного стосунку до нічної атаки Ізраїлю на Іран.

Про це президент США Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо Іран атакує нас будь-яким чином, вся сила та міць Збройних сил США обрушиться на вас на рівні, небаченому раніше. Однак ми можемо легко досягти угоди між Іраном та Ізраїлем і покласти край цьому кривавому конфлікту", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія оборони Ізраїлю завершила масштабну серію ударів по об’єктах ядерної програми у Тегерані, - ЦАХАЛ

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.

Ізраїль (1828) Іран (2334) Трамп Дональд (7176)
+40
.. Господііі ! І це каже сЦарь ядерної супердержави .!! Іран ще й рота не встиг розтулити , щоб щось сказати в бік США , а воно вже всралося . Тьх-ху ! Ганчірка а не президент .
+35
+19
Ох і сцикливе.
Хоробре лише проти виснаженої зраненої України...
Іран лише рота відкрив,а воно вже проситься...
Трохи забхдів, що пронюхають про договорняк Трампа з Євреями
Я також бачу цього старого пирдуна таким, карнавальним півнем. Справжні півні доволі агресивні і бьються до останньго, а цей старий пирдун в своїх висерах похожий на бойового півня, а по життю навіть до курки не дотягує, сірий горобчик, який при найменшщому шухері тікає.
Ну що, рижий півень за 5 місяців усіх помирив, економіку взбодрив, мігрантів заспокоїв, угоду з пінгвінами уклав, осталось Марс в Трампс
перейменувати і можна паради в свою честь щомісячно приймати
Добре що хоч на Сонце космонавтів не відправив!!!
Воно зі своїми "угодами" вже остопи₴дів до краю. Таке відчуття що воно сідаючи зранку на унітаз теж укладає угоду з цим самим унітазом. Тупо дегенерат.🥴
І це після того, як Рубіо здав договорняк з потрохами. Дійсно шо деменція його глючить не по днях, а по часах.
Трамп-а я тут нє-прі-чьом савсєм тут нє-прі-чьом...
А оружие чье?
.. Господііі ! І це каже сЦарь ядерної супердержави .!! Іран ще й рота не встиг розтулити , щоб щось сказати в бік США , а воно вже всралося . Тьх-ху ! Ганчірка а не президент .
А то шо Трамп пообіцяв також вйібати в разі чого - кловани не помічають .
Кловани не помічають що іржавий надзюрив у свої штанці раніше ніж Іран почав в чомусь звинувачувати США .!! Для такого суперпрезидента супердержави це ганьбище на увесь світ .
Його ще ні в чому навіть не звинуватили , а він вже почав оправдовуватись і сипати погрозами . Немов сопливий піонер , якого перестрів на вулиці гопник .
Треба читати в оригіналі , а не у перекладі клованів.
Про це президент США Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

То редакція Цензор Нет - кловани , по твоєму ??
Хз, чому не виклали в оригіналі ? Може тому шо багато хто розуміє англійську.
Чуваче, клован в твоїй тупій голові засів, замість мозку. До чого ти всюди ліпиш це словце?
Мені пишуть про клованів , я відповідаю теж про них . Що не так ? Чуваче з головою гострою ..
...я і сам все ето видел, єто наш с тобой секрет.
"А нас-то за чьто?" (с)
TACO
готовся обісраться знову
Проксі часи,проксі президенти,проксі війни...
Доннi, не треба чекати на атаки Iрану. Бий першим!!!
Старий пирдун Трампон може вдарити. Язиком по сраці аятолли.
Теракти будуть і у америкосів, що б там трамп не верещав
Ох і сцикливе.
Хоробре лише проти виснаженої зраненої України...
Іран лише рота відкрив,а воно вже проситься...
Трамп після вчорашньоі розмови з ху@лом дав заднюю ,
мабуть йому знову в кремлі пообіцяли угоду з Іраном
Який же він тупий і не далекоглядний президент США !
сша, скільки там у вас ще хмарочосів залишилося? То до лампочки, що там нєвмєняшка говорить. Війни розпалюєте ВИ! А потім в кущі. Як останній гопник.
***** наквже? Обісцяне чмо.
З Ізраїлем йому легко домовитись.
Не те що з буратінкою -козирем,які щоразу вигадують нові причини,щоб зашкодити перемовинам про закінчення війни.
Плюс,в Ізраїлі немає таких з(д)******,щоб рубали сук,на якому сидять-нагнітання напруження зі США,та антитрампівська істерія по всій країні.
Яких сук рубали?
Тєма сісєк нє раскрита. Я ж питав про сук (кого), а не про гілляку.
Це по суті,а про сук-на порногубі.
Віримо, віримо. А 200 ізраїльських літаків дозаправили не літаки США, а сконцентровані молитви рабинів які залили в баки десятка-двох паливозаправників ВВС Ізраїля.
Про те що ПРО США захищають Тель-Авів більше ніж Вашингтон, я взагалі мовчу.
ізраіль купив у США паливозаправники.
звісно що штатівці були в курсі атаки, і саме тому скиглення трампуші виглядають максимально убого.
Малоймовірно, що наявних паливозаправників було достатньо для 200 літаків. Та і сам Нетаньяху, щось там бовкнув про допомогу яку вони отримали (але звісно без конкретики).
що малоімовірно ?
ти думаєш всі 200 літаків атакували одночасно а не так званою каруселью ?
Раджу подивитись на відстань, спрогнозувати, що політ ішов явне не по прямій, подумати про розхід пального в літака з повним навантаженням, подивитись на місткість паливозаправника, на час його заправки, на..... і стане зрозуміло, що однієї ночі та наявних паливозаправників, не те що в обріз - ймовірніше їх просто не вистачить. Тому опора виключно на власні сили можлива, але малоймовірна через вклику ризикованість.
20+ паливозаправників це мало ? а скільки їх потрібно 100 ?
"вся сила та міць Збройних сил США обрушиться на вас..."
Всю силу та міць США всі побачили у Афганістані)
Трампе, приєднуйся краще до України, ми покажемо тобі, що таке сила та міць
Пуйло трампона тримає за небалуйся. Там без варіантів
Пора подарувати валізу як у ху...ла
Свято віримо, що ізраїльські сцикуни вдарили по Ірану без гарантій трампона про закрите небо.
Коли виявилось, що американські про - гівно на паличці, ми не маємо відношення!
Приведи ще кілька своїх корит ближче до Ізраїлю - буде, що з крейсером масква!
жодне про не здатне закрити небо від масованого залпу балістичних ракет, це в принципі нереально.
Не дальше ніж учора аж підскакували і раділи, що уся балістика Ірану знищена.
Чи я помиляюсь?
ану покажи де і хто таке писав
А тобі полистати цензор западло?
Я спецом можу тобі знайти за пару соток американських карбованців на карточку
в черговий раз злився кацапський бот
Та кому ти потрібен,рудий куколд. Авторитет США знищено за чотири місяцi. Хоча і до цього це був лише Hollywood.🥴
До чого цей потужний пук взагалі не зрозуміло.
Просто щоб було?
Все більше США страннями нинішнього президента і його адміністрації перетворюються в майданчик голівудського хф, в анонсі якого написано: жанр-комедія, фентезі, вестерн.
Багатобюджетний фільм з нульовим вихлопом.
Ну, недалі, ніж вчора він тут триндів, що я кремлебот!
То де воно?
трамп силен только по-пи.деть, а в остальном он обычное ссыкло
Рижий банкрут-аферист-педофіл-невдаха вже стає фоновим шумом для всіх: і для союзників, так і для ворогів .

Тільки власна команда (невдахи і фріки) і мага-дрочери досі слухають і серйозно сприймають слова такого рідкісного пройдисвіта
Трампон,як наш Лідор ,вже без жодного встиду не приховує свій страх.
Іран теж може спокійно довбанути по США і сказати,що не має до цього ніякого стосунку позаяк удар наніс Китай,або куйло...
Живемо дуже в цікаві часи коли всі ті "найвеличніші, найсильніші, найрозумніші, найсміливіші, найсправедливіші, найрозумніші" - перетворюються на нікчем, слабких, сцикливих, лицемірних та дурних. І вони були такими завжди.
Не свисти!
Дії маланців в секторі Газа - геноцид у відповідь на дії хамасу, який не бачив інших засобів для примусу Ізраїлю виконувати кемп-девідські угоди.
А ядерний потенціал Ірану ніхто тими ударами не порушив
Завалили пару ангарів і пердять про якісь перемоги.
Чогось стало смішно...

"аналагав нєт" (с) путлєр
"вперше в історії" (с) найвеличніший
"небачений раніше" (с) трампон

Здається, що вони всі хворіють на одну хворобу...
Это была отличная сделка..
А говорят что высшие лидеры Ирана уже пакуют чемоданы, и куда они намереваются поехать - угадайте с двух раз..
В расею, конечно, к Асаду и Януковичу.. )
Статус 'сцикло' підтверджено!
Боягуз завжди хвалиться своїми м'язами. Щоб приховати свої страхи, свої тремтячі руки. Америка здатна на ніщивні удари тільки по папуасам. незабаром Півн. Корея налякає так Америку, що ветеранам армії США буде соромно за своїх лідерів.
Старе бздло
А в чому проблема дати Україні зброю, і потім сказати руським "ми тут не причём" і далі по тексту ?
Бидло.....
Ага, американські літаки возили паливо для літаків Ізраілю саме із Перської затоки (Катар, ...)
"Не мають відношення..."
Пора звалювать, ну його нах такий бізнес і вєлічіє
Позорище, просто **** позорище, сначало угрожает, потом хвастается что я же говорил, будет еще больнее, потом как свинопсина заднюю, заднюю, заднюю.
вони там у Білому Дурдомі взагалі макитрою поїхали , самі перші заявили Рубіо та трамп 🤠 ,шо дали всі локації та розвід данні Ізраелю ,а сьогодні, невстигають міняти памперси ...
палатєнца Truth Social не читають. Треба вітькова посилати з чєлобітною.
*******. Він реально людина-шавка. Тупа, ********, агресивна там, де ніщо не загрожує, але така бздлива коли запахне реальними пісюнамі...
*** ну дитячий садочок, вважають що ніхто не прорахує скільки буде 1+1?
Якби антидронові системи залишили Україні я б в це повірив, але ж їх завчасно під цю спільну операцію американці перемистили до Ізраїлю.
