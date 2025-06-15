Армія оборони Ізраїлю завершила масштабну серію ударів по об’єктах ядерної програми у Тегерані, - ЦАХАЛ
У ніч проти неділі, 15 червня 2025 року, ЦАХАЛ знову завдавав ударів по Ірану. Зокрема, як стверджується, були атаковані об'єкти ядерної програми Ірану.
Про це армія оборони Ізраїлю заявила у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Армія оборони Ізраїлю завершила масштабну серію ударів у Тегерані по об'єктах інфраструктури іранської ядерної програми і паливних цистернах", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, стверджується, що ВПС Ізраїлю завдали масштабних ударів по низці цілей, ґрунтуючись на розвідданих. Також там додали, що цілями стали об'єкти, які пов'язані з ядерною програмою іранського режиму, зокрема:
- штаб-квартира Міністерства оборони Ірану;
- штаб проєкту СПНД (структура, що контролює ядерні розробки);
- інші об'єкти, які сприяли зусиллям режиму зі створення ядерної зброї і де зберігався ядерний архів Ірану.
Удари Ізраїля по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Удари Ірану у відповідь
Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.
Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.
У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.
А на рахунок переговорів - коли в переговори з диктаторами і терористами вступає Трамп - це біда для цивілізованого світу буквально з самого початку.
То не їх земля. І так, вони проксі Ірану.
А іранська нафта не дуже впливала на світ - бо все там підсанкційне і торгувати складно. Падіння це спекулятивна паніка. Саудіти відіграються
падіння
. Не можу виправляти дописи, мабуть не той рівень доступу в мене )))
Чи навпаки?
Слова - це вітер. Дії мають значення.
Ну й десь 1000 засобів доставки.
Зараз після подій- хз.
Іудеї, мабуть, стажувались у Московії.
Он расположен на глубине около 60 м, и для его полного уничтожнения необходимо применить авиационные бомбы GBU-57/B MOP, предназначенные для поражения защищённых подземных сооружений, которых нет в Израиле а есть только в США, и нести эти бомбы могут только бомбардировщики B-2, которых у Израиля тоже нет..
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило сегодня (в понедельник, 16 июня), что в результате недавних ударов не был причинен ущерб объекту по обогащению урана в Фордо, Иран. "
Что я говорил?
Побачимо, де буде той Ізраїль через місяць.
Іранці ненавидять старців
політбюроаятол, листуються з Ізраїлем часто, допомогають координатами.
У найглибшому логові БЧ може й не трухоне від атаки , але у всякого найглибшого є ініоаструктура - гермо.ворота, ліфти, люки, вентиляція, кабелі, трансформатори тощо.... Все воно не в глибині....
Працюйте ще! Будь ласочка, соколи Сіону