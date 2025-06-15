УКР
Новини Удар Ізраїлю по Ірану
9 229 84

Армія оборони Ізраїлю завершила масштабну серію ударів по об’єктах ядерної програми у Тегерані, - ЦАХАЛ

Ізраїль атакував іранський ядерний об’єкт Фордо

У ніч проти неділі, 15 червня 2025 року, ЦАХАЛ знову завдавав ударів по Ірану. Зокрема, як стверджується, були атаковані об'єкти ядерної програми Ірану.

Про це армія оборони Ізраїлю заявила у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Армія оборони Ізраїлю завершила масштабну серію ударів у Тегерані по об'єктах інфраструктури іранської ядерної програми і паливних цистернах", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, стверджується, що ВПС Ізраїлю завдали масштабних ударів по низці цілей, ґрунтуючись на розвідданих. Також там додали, що цілями стали об'єкти, які пов'язані з ядерною програмою іранського режиму, зокрема:

  • штаб-квартира Міністерства оборони Ірану;
  • штаб проєкту СПНД (структура, що контролює ядерні розробки);
  • інші об'єкти, які сприяли зусиллям режиму зі створення ядерної зброї і де зберігався ядерний архів Ірану.

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.

Автор: 

Ізраїль (1828) Іран (2334) обстріл (30952)
Файно, файно
показати весь коментар
15.06.2025 08:30 Відповісти
чи досягнуті основні цілі знищення центрифуг по збагаченню ?

ні

.
показати весь коментар
15.06.2025 13:17 Відповісти
Їм не подобались три речі - те що Іран декларує мету знищення Ізраїлю, те що Іран підтримує терористичні проксі на Близькому Сході і те що Іран створює ядерну зброю.

А на рахунок переговорів - коли в переговори з диктаторами і терористами вступає Трамп - це біда для цивілізованого світу буквально з самого початку.
показати весь коментар
15.06.2025 08:36 Відповісти
Центр Осі Зла це москва,туди треба вдарити,раз,і все,настане мир на планеті.А всілякі ірани і т.п. кндр,це просто проксі Зла!
показати весь коментар
15.06.2025 08:41 Відповісти
1. Прочистіть вуха. 2. ХАМАС і Хезбола - це визнані терористичні організації
показати весь коментар
15.06.2025 09:28 Відповісти
Іранським виродкам не можна мати ядерну зброю бо там терористи і злочинці при владі з 1979 року вони незаконно захопили владу
показати весь коментар
15.06.2025 09:38 Відповісти
Ти про себе у множині пишеш "ми" -маєш право.Дикун ти однозначно,та це й прокацаплений!
показати весь коментар
15.06.2025 10:05 Відповісти
Офіційна політика Ірану.
То не їх земля. І так, вони проксі Ірану.
показати весь коментар
15.06.2025 10:55 Відповісти
А теперь куда будет бить Беньямин? По нефте- и газодобыче и переработке Ирана. Собственно, уже бьёт. Для чего это все собственно и задумано. Остальное - дымовая завеса. Торговцы сжиженым газом - США, Россия, Катар аплодируют стоя и считают будущие прибыля.
показати весь коментар
15.06.2025 12:53 Відповісти
То гехай... Рушники вже повіломили сасіян, що не будуть поставляти ракети, дрони тощо....
А іранська нафта не дуже впливала на світ - бо все там підсанкційне і торгувати складно. Падіння це спекулятивна паніка. Саудіти відіграються
показати весь коментар
15.06.2025 13:14 Відповісти
Пардон - "стрибок цін " це спекулятивна паніка а не падіння
. Не можу виправляти дописи, мабуть не той рівень доступу в мене )))
показати весь коментар
15.06.2025 13:15 Відповісти
Іран в **** - чи буде відповідати?
показати весь коментар
15.06.2025 08:31 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2025 08:36 Відповісти
Обстріли ізраїльських міст це не відповідь?
показати весь коментар
15.06.2025 08:39 Відповісти
Коли сьогодні завтра відповість - значить готовий воювати а то був обмін ударами - не могли ж затяті аятоли сидіти склавши руки
показати весь коментар
15.06.2025 08:45 Відповісти
Буде Ірану чим відповісти. Не даром на кацапії замість олімпійських ігор, куди козломордих не пустили, проходила першість кацапні по метанню коровячих кокашок. Ось і бормолеї вивчать кацапське ноу-хау і дадуть відповідь ізраільтянам коровячими кокахами. За 3 дні закидають весь Ізраіль.
показати весь коментар
15.06.2025 08:44 Відповісти
Країна А завдала удару, а країна Б завдала удару у відповідь?
Чи навпаки?
показати весь коментар
15.06.2025 08:46 Відповісти
Удари у відповідь - це рефлекс - чи хватить в нього сил? - чи буде чим - це як в бійці - коли вас ударили - вам же хочеться відповісти - чи сісти й заплакати?
показати весь коментар
15.06.2025 08:52 Відповісти
Тут хто його зна. Трапляються різні випадки. Одні сідають плачуть, інші йдуть за дробовиком, поплакавши...
показати весь коментар
15.06.2025 08:56 Відповісти
А я за шо - чи є пушки - чи є ядра - чи є яйця?
показати весь коментар
15.06.2025 09:01 Відповісти
Довбане шапіто закінчується. А про Україну хтось згадає у стрічці світових новин?
показати весь коментар
15.06.2025 08:37 Відповісти
Ні.
показати весь коментар
15.06.2025 11:01 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2025 08:39 Відповісти
Ну формально, саме на ці гроші Іран і озброювався.
показати весь коментар
15.06.2025 10:57 Відповісти
Це тоді наше зерно є ядерною зброєю? Бо потенційно ми за ці гроші можемо навіть звізду смерті купити.
показати весь коментар
15.06.2025 11:08 Відповісти
Трампон відірвався на хвильку від дня ,котрий був наслідком сексу без презервативу його батьків,що привів до його появи,і видав з себе рєшалу)
показати весь коментар
15.06.2025 08:52 Відповісти
Не зупиняйтесь. Терористичний режим Ірану потрібно добивати. Бо через рік-два прийдеться знову все повторювати. У вас же не меє ілюзій що терористи візьмуться за голову і замість кошмарити світ підуть розвивати сільське господарство. Тероризм це спосіб життя таких режимів як Іран, північна корея і Сосія
показати весь коментар
15.06.2025 08:52 Відповісти
Що ти несеш. Іран це наш ворог який допомагає Сосії бомбити наші міста і він повинен бути знищений. І Матвія сюди не тули. Матвій терористів не підтримував.
показати весь коментар
15.06.2025 09:41 Відповісти
Оооо,ще один штопаний багаторазово суровими нитками хитродупий парєньок
показати весь коментар
15.06.2025 09:46 Відповісти
От не базікали б аятоли про "знищення сіоністської пухлини".
показати весь коментар
15.06.2025 12:31 Відповісти
Та мені на тих аятол зовсім похер. Нехай навіть скачуть, кукурікають та показують сраку.
Слова - це вітер. Дії мають значення.
показати весь коментар
15.06.2025 13:13 Відповісти
По Ізраїлю завжди летіло від Хезболли та єменських хуситів.
показати весь коментар
15.06.2025 13:29 Відповісти
Та невже? Обісрані труси?
показати весь коментар
15.06.2025 13:34 Відповісти
Писали (до цих подій), що за пів-року будуть мати 10 гаджетів.
Ну й десь 1000 засобів доставки.
Зараз після подій- хз.
показати весь коментар
15.06.2025 09:16 Відповісти
Ізраїль знищить Іран слухай заяви генералів Ізраїлю
показати весь коментар
15.06.2025 09:42 Відповісти
Хто заважав колись і заважає зараз палестинцям створити свою державу? Палестинці не створюють свою бо не бачать на світовій мапі державу Ізраіль. Вони експлуатують тему ,,абіжених,, вже поколіннями. Світ годує професійних нероб на територіях заселених людьми з самоназвою палестинці. І це палестинців влаштовує. Створивши незалежну країну потрібно буде працювати та повернути своїх з лагерів Сирії, Лівану, Іорданії. Бо автоматично перестане працювати допомога цим ,,лагерникам,, вже в третьому поколінні.
показати весь коментар
15.06.2025 11:22 Відповісти
Досягли потужного *****?
показати весь коментар
15.06.2025 09:09 Відповісти
Досягли підвищення цін на нафту.
показати весь коментар
15.06.2025 09:40 Відповісти
Короткочасного.Тепер іран буде прагнути продати побільше нафти - для відбудови.
показати весь коментар
15.06.2025 10:09 Відповісти
Досягли потужного дохуа,Іфан
показати весь коментар
15.06.2025 09:50 Відповісти
Як амери в Йємені? )
показати весь коментар
15.06.2025 09:52 Відповісти
після цих ударів всі 90 000 000 персів стають автоматом терористами
показати весь коментар
15.06.2025 09:10 Відповісти
Для нас треба винести хороші уроки з цього, що можна випускати досить дешево балістику яка обходить ******* системи ППО і вражає на відстань більше 1000 км, Іран не виготовляє дороге озброєння а завжди опирається на масовість. Друге не потрібно установок, як зараз в Іскандері чи по проекту в Грім2(Івеко), ракету можна запускати з платформ з гідропідйомниками або з фур, які легко можна виробляти і їх важко виявити та уразити. В Грім2 частиною затримки крім фінансування та палок в колеса від бюрократів, було виготовлення установки запуску.
показати весь коментар
15.06.2025 09:26 Відповісти
А їх вже 90??? От падли плодяться....
показати весь коментар
15.06.2025 09:39 Відповісти
на світі 1 500 000 000 мусульман а ізраїльтян=7 000 000 ну плюс іудеїв 3 000 000 по всьому світу
показати весь коментар
15.06.2025 09:13 Відповісти
У мусульманів якщо ви забули є дві гілки і між ними досить значний конфлік, нагадаю що Іран наносив удари і по самій мусульманській країні Садудитам, а їх поплічники хусити уже довго воюють з ними.
показати весь коментар
15.06.2025 09:28 Відповісти
Та це ботяра ,виправдовує Іран та засуджує Ізраїль
показати весь коментар
15.06.2025 09:52 Відповісти
Та всім пох. за кого ти-безхребетне кацапочмо,що не має своєї думки, вперто постиш одне й те саме. Від"їбись від вишиванки.
показати весь коментар
15.06.2025 10:16 Відповісти
Угу, як конашенков взяв Київ за три дні.
Іудеї, мабуть, стажувались у Московії.
показати весь коментар
15.06.2025 09:40 Відповісти
"мабуть" зайве. Це одна шайка.
показати весь коментар
15.06.2025 10:22 Відповісти
Говорят что иранский подземный завод по обогащению урана в Фордо не совсем уничтожен.
Он расположен на глубине около 60 м, и для его полного уничтожнения необходимо применить авиационные бомбы GBU-57/B MOP, предназначенные для поражения защищённых подземных сооружений, которых нет в Израиле а есть только в США, и нести эти бомбы могут только бомбардировщики B-2, которых у Израиля тоже нет..
показати весь коментар
15.06.2025 09:40 Відповісти
А може і є, але власні бомби. Втім, завод достатньо знеструмити.
показати весь коментар
15.06.2025 10:58 Відповісти
Может и так, но только обесточить завод мало, через некоторое время его воможно будет вновь запустить..
показати весь коментар
15.06.2025 11:02 Відповісти
Якщо знищити підстанції і електростанції, то навряд.
показати весь коментар
15.06.2025 11:04 Відповісти
Ну да, но всё-равно оборудовани там остаётся более-менее целым, 60 метров как-никак.
показати весь коментар
15.06.2025 14:09 Відповісти
Хто каже?
показати весь коментар
15.06.2025 12:35 Відповісти
Американский эксперт.
показати весь коментар
15.06.2025 14:17 Відповісти
Якому доповів іспанський диспетчер.
показати весь коментар
15.06.2025 14:39 Відповісти
"В результате израильских ударов ядерный объект в Фордо не пострадал.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило сегодня (в понедельник, 16 июня), что в результате недавних ударов не был причинен ущерб объекту по обогащению урана в Фордо, Иран. "
Что я говорил?
показати весь коментар
16.06.2025 14:12 Відповісти
Щас Китай впишется за Иран
показати весь коментар
15.06.2025 09:42 Відповісти
Ні, він просто тихо підживлюватиме його так само як Росію чи Пакистан. Це його проксі-криголами для демонтажу старого світопорядку.
показати весь коментар
15.06.2025 10:10 Відповісти
Ну, зараз Європа не стане вписуватись, а США в військовому плані - повний імпотент.
Побачимо, де буде той Ізраїль через місяць.
показати весь коментар
15.06.2025 10:07 Відповісти
А що толку, якщо головна ціль на глибині 60м не уражена, Трамп відмовився допомогти, а москалі або Північні корейці, які мають спільний кордон, тепер можуть друзякам із Ірану підкинути пару сотен кілограм урану, щоб ті зробили бімби.
показати весь коментар
15.06.2025 11:53 Відповісти
Є й ньюанси - шахт а-ля ссср у них нема і ракетних крейсерів/АПЛ. Щоб запустити щось, треба витягти зі сховища, завантажити, доставити, прилаштувати БЧ на ракету , прилаштувати ракету на пускову , до пускової приїднати К.П. та радари і системи цілевказання для супроводу БЧ і контролю траекторії ракети . Це все буде відстежуватися.
Іранці ненавидять старців політбюро аятол, листуються з Ізраїлем часто, допомогають координатами.
У найглибшому логові БЧ може й не трухоне від атаки , але у всякого найглибшого є ініоаструктура - гермо.ворота, ліфти, люки, вентиляція, кабелі, трансформатори тощо.... Все воно не в глибині....
показати весь коментар
15.06.2025 13:09 Відповісти
"В результате израильских ударов ядерный объект в Фордо не пострадал.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило сегодня (в понедельник, 16 июня), что в результате недавних ударов не был причинен ущерб объекту по обогащению урана в Фордо, Иран. "
показати весь коментар
16.06.2025 14:14 Відповісти
Вбивці побачили. Демократія - це пусті балачки, погрози санкціями. Ізраїль вчить демократію як треба реагувати на зміцнення вбивць, їх кооперацію. Чи подіє на союзників цей наочний приклад ? Чи вони знову будуть ... занепокоєні до прильоту ЯО без попередження від вбивць.
показати весь коментар
15.06.2025 12:42 Відповісти
Тарапіца нє нада тарапіца нє нада! ☝️
Працюйте ще! Будь ласочка, соколи Сіону
показати весь коментар
15.06.2025 13:02 Відповісти
я сумую за часом коли найстрашнішою новиною року був чувак що постріляв охоронців в супермаркеті а потім никався в городі
показати весь коментар
15.06.2025 13:02 Відповісти
Всьо, ракети закінчуються, ми гатови на пєміріє. Запас поновлять і знову почнуть здалеку паскудити. Жиди як срускіє, привід завжди знайдуть і "ви самі віноватиє", як "Отче наш" вивчили.
показати весь коментар
15.06.2025 14:37 Відповісти
Оскільки вісь зла на чолі з китаєм вирішила давити на захід за допомогою ситуативного союзника росії напавши на Україну, то західний світ нарешті знайшов слабе місце ціє вісі зла в лиці ірану який не встиг обзавестись ЯЗ і давить тепер відповідно на на їх слабе місце. До речі ще один союзник асадівська Сирія був блискавично нейтралізований Туреччиною. Якщо Іран впаде, то по вісі зла буде завдано потужного іміджевого удару.
показати весь коментар
15.06.2025 16:35 Відповісти
 
 