Армия обороны Израиля завершила масштабную серию ударов по объектам ядерной программы в Тегеране, - ЦАХАЛ
В ночь на воскресенье, 15 июня 2025 года, ЦАХАЛ снова наносил удары по Ирану. В частности, как утверждается, были атакованы объекты ядерной программы Ирана.
Об этом армия обороны Израиля заявила в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Армия обороны Израиля завершила масштабную серию ударов в Тегеране по объектам инфраструктуры иранской ядерной программы и топливных цистернах", - говорится в сообщении.
В частности, утверждается, что ВВС Израиля нанесли масштабные удары по ряду целей, основываясь на разведданных. Также там добавили, что целями стали объекты, которые связаны с ядерной программой иранского режима, в частности:
- штаб-квартира Министерства обороны Ирана;
- штаб проекта СПНД (структура, контролирующая ядерные разработки);
- другие объекты, которые способствовали усилиям режима по созданию ядерного оружия и где хранился ядерный архив Ирана.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Ответные удары Ирана
Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.
Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о как минимум двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.
В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.
А на рахунок переговорів - коли в переговори з диктаторами і терористами вступає Трамп - це біда для цивілізованого світу буквально з самого початку.
То не їх земля. І так, вони проксі Ірану.
А іранська нафта не дуже впливала на світ - бо все там підсанкційне і торгувати складно. Падіння це спекулятивна паніка. Саудіти відіграються
Чи навпаки?
Слова - це вітер. Дії мають значення.
Ну й десь 1000 засобів доставки.
Зараз після подій- хз.
Іудеї, мабуть, стажувались у Московії.
Он расположен на глубине около 60 м, и для его полного уничтожнения необходимо применить авиационные бомбы GBU-57/B MOP, предназначенные для поражения защищённых подземных сооружений, которых нет в Израиле а есть только в США, и нести эти бомбы могут только бомбардировщики B-2, которых у Израиля тоже нет..
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило сегодня (в понедельник, 16 июня), что в результате недавних ударов не был причинен ущерб объекту по обогащению урана в Фордо, Иран. "
Что я говорил?
Побачимо, де буде той Ізраїль через місяць.
Іранці ненавидять старців
політбюроаятол, листуються з Ізраїлем часто, допомогають координатами.
У найглибшому логові БЧ може й не трухоне від атаки , але у всякого найглибшого є ініоаструктура - гермо.ворота, ліфти, люки, вентиляція, кабелі, трансформатори тощо.... Все воно не в глибині....
Працюйте ще! Будь ласочка, соколи Сіону