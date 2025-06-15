РУС
Новости Удар Израиля по Ирану
9 229 84

Армия обороны Израиля завершила масштабную серию ударов по объектам ядерной программы в Тегеране, - ЦАХАЛ

Ізраїль атакував іранський ядерний об’єкт Фордо

В ночь на воскресенье, 15 июня 2025 года, ЦАХАЛ снова наносил удары по Ирану. В частности, как утверждается, были атакованы объекты ядерной программы Ирана.

Об этом армия обороны Израиля заявила в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Армия обороны Израиля завершила масштабную серию ударов в Тегеране по объектам инфраструктуры иранской ядерной программы и топливных цистернах", - говорится в сообщении.

В частности, утверждается, что ВВС Израиля нанесли масштабные удары по ряду целей, основываясь на разведданных. Также там добавили, что целями стали объекты, которые связаны с ядерной программой иранского режима, в частности:

  • штаб-квартира Министерства обороны Ирана;
  • штаб проекта СПНД (структура, контролирующая ядерные разработки);
  • другие объекты, которые способствовали усилиям режима по созданию ядерного оружия и где хранился ядерный архив Ирана.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о как минимум двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.

Автор: 

Израиль (2096) Иран (2074) обстрел (29613)
+36
Їм не подобались три речі - те що Іран декларує мету знищення Ізраїлю, те що Іран підтримує терористичні проксі на Близькому Сході і те що Іран створює ядерну зброю.

А на рахунок переговорів - коли в переговори з диктаторами і терористами вступає Трамп - це біда для цивілізованого світу буквально з самого початку.
показать весь комментарий
15.06.2025 08:36 Ответить
+34
Центр Осі Зла це москва,туди треба вдарити,раз,і все,настане мир на планеті.А всілякі ірани і т.п. кндр,це просто проксі Зла!
показать весь комментарий
15.06.2025 08:41 Ответить
+28
показать весь комментарий
15.06.2025 08:39 Ответить
Файно, файно
показать весь комментарий
15.06.2025 08:30 Ответить
чи досягнуті основні цілі знищення центрифуг по збагаченню ?

ні

.
показать весь комментарий
15.06.2025 13:17 Ответить
Їм не подобались три речі - те що Іран декларує мету знищення Ізраїлю, те що Іран підтримує терористичні проксі на Близькому Сході і те що Іран створює ядерну зброю.

А на рахунок переговорів - коли в переговори з диктаторами і терористами вступає Трамп - це біда для цивілізованого світу буквально з самого початку.
показать весь комментарий
15.06.2025 08:36 Ответить
Центр Осі Зла це москва,туди треба вдарити,раз,і все,настане мир на планеті.А всілякі ірани і т.п. кндр,це просто проксі Зла!
показать весь комментарий
15.06.2025 08:41 Ответить
1. Прочистіть вуха. 2. ХАМАС і Хезбола - це визнані терористичні організації
показать весь комментарий
15.06.2025 09:28 Ответить
Іранським виродкам не можна мати ядерну зброю бо там терористи і злочинці при владі з 1979 року вони незаконно захопили владу
показать весь комментарий
15.06.2025 09:38 Ответить
Ти про себе у множині пишеш "ми" -маєш право.Дикун ти однозначно,та це й прокацаплений!
показать весь комментарий
15.06.2025 10:05 Ответить
Офіційна політика Ірану.
То не їх земля. І так, вони проксі Ірану.
показать весь комментарий
15.06.2025 10:55 Ответить
А теперь куда будет бить Беньямин? По нефте- и газодобыче и переработке Ирана. Собственно, уже бьёт. Для чего это все собственно и задумано. Остальное - дымовая завеса. Торговцы сжиженым газом - США, Россия, Катар аплодируют стоя и считают будущие прибыля.
показать весь комментарий
15.06.2025 12:53 Ответить
То гехай... Рушники вже повіломили сасіян, що не будуть поставляти ракети, дрони тощо....
А іранська нафта не дуже впливала на світ - бо все там підсанкційне і торгувати складно. Падіння це спекулятивна паніка. Саудіти відіграються
показать весь комментарий
15.06.2025 13:14 Ответить
Пардон - "стрибок цін " це спекулятивна паніка а не падіння
. Не можу виправляти дописи, мабуть не той рівень доступу в мене )))
показать весь комментарий
15.06.2025 13:15 Ответить
Іран в **** - чи буде відповідати?
показать весь комментарий
15.06.2025 08:31 Ответить
показать весь комментарий
15.06.2025 08:36 Ответить
Обстріли ізраїльських міст це не відповідь?
показать весь комментарий
15.06.2025 08:39 Ответить
Коли сьогодні завтра відповість - значить готовий воювати а то був обмін ударами - не могли ж затяті аятоли сидіти склавши руки
показать весь комментарий
15.06.2025 08:45 Ответить
Буде Ірану чим відповісти. Не даром на кацапії замість олімпійських ігор, куди козломордих не пустили, проходила першість кацапні по метанню коровячих кокашок. Ось і бормолеї вивчать кацапське ноу-хау і дадуть відповідь ізраільтянам коровячими кокахами. За 3 дні закидають весь Ізраіль.
показать весь комментарий
15.06.2025 08:44 Ответить
Країна А завдала удару, а країна Б завдала удару у відповідь?
Чи навпаки?
показать весь комментарий
15.06.2025 08:46 Ответить
Удари у відповідь - це рефлекс - чи хватить в нього сил? - чи буде чим - це як в бійці - коли вас ударили - вам же хочеться відповісти - чи сісти й заплакати?
показать весь комментарий
15.06.2025 08:52 Ответить
Тут хто його зна. Трапляються різні випадки. Одні сідають плачуть, інші йдуть за дробовиком, поплакавши...
показать весь комментарий
15.06.2025 08:56 Ответить
А я за шо - чи є пушки - чи є ядра - чи є яйця?
показать весь комментарий
15.06.2025 09:01 Ответить
Довбане шапіто закінчується. А про Україну хтось згадає у стрічці світових новин?
показать весь комментарий
15.06.2025 08:37 Ответить
Ні.
показать весь комментарий
15.06.2025 11:01 Ответить
показать весь комментарий
15.06.2025 08:39 Ответить
Ну формально, саме на ці гроші Іран і озброювався.
показать весь комментарий
15.06.2025 10:57 Ответить
Це тоді наше зерно є ядерною зброєю? Бо потенційно ми за ці гроші можемо навіть звізду смерті купити.
показать весь комментарий
15.06.2025 11:08 Ответить
Трампон відірвався на хвильку від дня ,котрий був наслідком сексу без презервативу його батьків,що привів до його появи,і видав з себе рєшалу)
показать весь комментарий
15.06.2025 08:52 Ответить
Не зупиняйтесь. Терористичний режим Ірану потрібно добивати. Бо через рік-два прийдеться знову все повторювати. У вас же не меє ілюзій що терористи візьмуться за голову і замість кошмарити світ підуть розвивати сільське господарство. Тероризм це спосіб життя таких режимів як Іран, північна корея і Сосія
показать весь комментарий
15.06.2025 08:52 Ответить
Що ти несеш. Іран це наш ворог який допомагає Сосії бомбити наші міста і він повинен бути знищений. І Матвія сюди не тули. Матвій терористів не підтримував.
показать весь комментарий
15.06.2025 09:41 Ответить
Оооо,ще один штопаний багаторазово суровими нитками хитродупий парєньок
показать весь комментарий
15.06.2025 09:46 Ответить
От не базікали б аятоли про "знищення сіоністської пухлини".
показать весь комментарий
15.06.2025 12:31 Ответить
Та мені на тих аятол зовсім похер. Нехай навіть скачуть, кукурікають та показують сраку.
Слова - це вітер. Дії мають значення.
показать весь комментарий
15.06.2025 13:13 Ответить
По Ізраїлю завжди летіло від Хезболли та єменських хуситів.
показать весь комментарий
15.06.2025 13:29 Ответить
Та невже? Обісрані труси?
показать весь комментарий
15.06.2025 13:34 Ответить
Писали (до цих подій), що за пів-року будуть мати 10 гаджетів.
Ну й десь 1000 засобів доставки.
Зараз після подій- хз.
показать весь комментарий
15.06.2025 09:16 Ответить
Ізраїль знищить Іран слухай заяви генералів Ізраїлю
показать весь комментарий
15.06.2025 09:42 Ответить
Хто заважав колись і заважає зараз палестинцям створити свою державу? Палестинці не створюють свою бо не бачать на світовій мапі державу Ізраіль. Вони експлуатують тему ,,абіжених,, вже поколіннями. Світ годує професійних нероб на територіях заселених людьми з самоназвою палестинці. І це палестинців влаштовує. Створивши незалежну країну потрібно буде працювати та повернути своїх з лагерів Сирії, Лівану, Іорданії. Бо автоматично перестане працювати допомога цим ,,лагерникам,, вже в третьому поколінні.
показать весь комментарий
15.06.2025 11:22 Ответить
Досягли потужного *****?
показать весь комментарий
15.06.2025 09:09 Ответить
Досягли підвищення цін на нафту.
показать весь комментарий
15.06.2025 09:40 Ответить
Короткочасного.Тепер іран буде прагнути продати побільше нафти - для відбудови.
показать весь комментарий
15.06.2025 10:09 Ответить
Досягли потужного дохуа,Іфан
показать весь комментарий
15.06.2025 09:50 Ответить
Як амери в Йємені? )
показать весь комментарий
15.06.2025 09:52 Ответить
після цих ударів всі 90 000 000 персів стають автоматом терористами
показать весь комментарий
15.06.2025 09:10 Ответить
Для нас треба винести хороші уроки з цього, що можна випускати досить дешево балістику яка обходить ******* системи ППО і вражає на відстань більше 1000 км, Іран не виготовляє дороге озброєння а завжди опирається на масовість. Друге не потрібно установок, як зараз в Іскандері чи по проекту в Грім2(Івеко), ракету можна запускати з платформ з гідропідйомниками або з фур, які легко можна виробляти і їх важко виявити та уразити. В Грім2 частиною затримки крім фінансування та палок в колеса від бюрократів, було виготовлення установки запуску.
показать весь комментарий
15.06.2025 09:26 Ответить
А їх вже 90??? От падли плодяться....
показать весь комментарий
15.06.2025 09:39 Ответить
на світі 1 500 000 000 мусульман а ізраїльтян=7 000 000 ну плюс іудеїв 3 000 000 по всьому світу
показать весь комментарий
15.06.2025 09:13 Ответить
У мусульманів якщо ви забули є дві гілки і між ними досить значний конфлік, нагадаю що Іран наносив удари і по самій мусульманській країні Садудитам, а їх поплічники хусити уже довго воюють з ними.
показать весь комментарий
15.06.2025 09:28 Ответить
Та це ботяра ,виправдовує Іран та засуджує Ізраїль
показать весь комментарий
15.06.2025 09:52 Ответить
Та всім пох. за кого ти-безхребетне кацапочмо,що не має своєї думки, вперто постиш одне й те саме. Від"їбись від вишиванки.
показать весь комментарий
15.06.2025 10:16 Ответить
Угу, як конашенков взяв Київ за три дні.
Іудеї, мабуть, стажувались у Московії.
показать весь комментарий
15.06.2025 09:40 Ответить
"мабуть" зайве. Це одна шайка.
показать весь комментарий
15.06.2025 10:22 Ответить
Говорят что иранский подземный завод по обогащению урана в Фордо не совсем уничтожен.
Он расположен на глубине около 60 м, и для его полного уничтожнения необходимо применить авиационные бомбы GBU-57/B MOP, предназначенные для поражения защищённых подземных сооружений, которых нет в Израиле а есть только в США, и нести эти бомбы могут только бомбардировщики B-2, которых у Израиля тоже нет..
показать весь комментарий
15.06.2025 09:40 Ответить
А може і є, але власні бомби. Втім, завод достатньо знеструмити.
показать весь комментарий
15.06.2025 10:58 Ответить
Может и так, но только обесточить завод мало, через некоторое время его воможно будет вновь запустить..
показать весь комментарий
15.06.2025 11:02 Ответить
Якщо знищити підстанції і електростанції, то навряд.
показать весь комментарий
15.06.2025 11:04 Ответить
Ну да, но всё-равно оборудовани там остаётся более-менее целым, 60 метров как-никак.
показать весь комментарий
15.06.2025 14:09 Ответить
Хто каже?
показать весь комментарий
15.06.2025 12:35 Ответить
Американский эксперт.
показать весь комментарий
15.06.2025 14:17 Ответить
Якому доповів іспанський диспетчер.
показать весь комментарий
15.06.2025 14:39 Ответить
"В результате израильских ударов ядерный объект в Фордо не пострадал.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило сегодня (в понедельник, 16 июня), что в результате недавних ударов не был причинен ущерб объекту по обогащению урана в Фордо, Иран. "
Что я говорил?
показать весь комментарий
16.06.2025 14:12 Ответить
Щас Китай впишется за Иран
показать весь комментарий
15.06.2025 09:42 Ответить
Ні, він просто тихо підживлюватиме його так само як Росію чи Пакистан. Це його проксі-криголами для демонтажу старого світопорядку.
показать весь комментарий
15.06.2025 10:10 Ответить
Ну, зараз Європа не стане вписуватись, а США в військовому плані - повний імпотент.
Побачимо, де буде той Ізраїль через місяць.
показать весь комментарий
15.06.2025 10:07 Ответить
А що толку, якщо головна ціль на глибині 60м не уражена, Трамп відмовився допомогти, а москалі або Північні корейці, які мають спільний кордон, тепер можуть друзякам із Ірану підкинути пару сотен кілограм урану, щоб ті зробили бімби.
показать весь комментарий
15.06.2025 11:53 Ответить
Є й ньюанси - шахт а-ля ссср у них нема і ракетних крейсерів/АПЛ. Щоб запустити щось, треба витягти зі сховища, завантажити, доставити, прилаштувати БЧ на ракету , прилаштувати ракету на пускову , до пускової приїднати К.П. та радари і системи цілевказання для супроводу БЧ і контролю траекторії ракети . Це все буде відстежуватися.
Іранці ненавидять старців політбюро аятол, листуються з Ізраїлем часто, допомогають координатами.
У найглибшому логові БЧ може й не трухоне від атаки , але у всякого найглибшого є ініоаструктура - гермо.ворота, ліфти, люки, вентиляція, кабелі, трансформатори тощо.... Все воно не в глибині....
показать весь комментарий
15.06.2025 13:09 Ответить
"В результате израильских ударов ядерный объект в Фордо не пострадал.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило сегодня (в понедельник, 16 июня), что в результате недавних ударов не был причинен ущерб объекту по обогащению урана в Фордо, Иран. "
показать весь комментарий
16.06.2025 14:14 Ответить
Вбивці побачили. Демократія - це пусті балачки, погрози санкціями. Ізраїль вчить демократію як треба реагувати на зміцнення вбивць, їх кооперацію. Чи подіє на союзників цей наочний приклад ? Чи вони знову будуть ... занепокоєні до прильоту ЯО без попередження від вбивць.
показать весь комментарий
15.06.2025 12:42 Ответить
Тарапіца нє нада тарапіца нє нада! ☝️
Працюйте ще! Будь ласочка, соколи Сіону
показать весь комментарий
15.06.2025 13:02 Ответить
я сумую за часом коли найстрашнішою новиною року був чувак що постріляв охоронців в супермаркеті а потім никався в городі
показать весь комментарий
15.06.2025 13:02 Ответить
Всьо, ракети закінчуються, ми гатови на пєміріє. Запас поновлять і знову почнуть здалеку паскудити. Жиди як срускіє, привід завжди знайдуть і "ви самі віноватиє", як "Отче наш" вивчили.
показать весь комментарий
15.06.2025 14:37 Ответить
Оскільки вісь зла на чолі з китаєм вирішила давити на захід за допомогою ситуативного союзника росії напавши на Україну, то західний світ нарешті знайшов слабе місце ціє вісі зла в лиці ірану який не встиг обзавестись ЯЗ і давить тепер відповідно на на їх слабе місце. До речі ще один союзник асадівська Сирія був блискавично нейтралізований Туреччиною. Якщо Іран впаде, то по вісі зла буде завдано потужного іміджевого удару.
показать весь комментарий
15.06.2025 16:35 Ответить
 
 