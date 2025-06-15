РУС
Новости Удар Израиля по Ирану
4 198 81

США не имели никакого отношения к ударам по Ирану, - Трамп предостерег Тегеран от любых атак на Америку

Израиль атаковал иранский ядерный объект Фордо.

США не имеют никакого отношения к ночной атаке Израиля на Иран.

Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Если Иран атакует нас каким-либо образом, вся сила и мощь Вооруженных сил США обрушится на вас на уровне, невиданном ранее. Однако мы можем легко достичь соглашения между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия обороны Израиля завершила масштабную серию ударов по объектам ядерной программы в Тегеране, - ЦАХАЛ

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.

Топ комментарии
+40
.. Господііі ! І це каже сЦарь ядерної супердержави .!! Іран ще й рота не встиг розтулити , щоб щось сказати в бік США , а воно вже всралося . Тьх-ху ! Ганчірка а не президент .
15.06.2025 09:51
+35
15.06.2025 09:58
+19
Ох і сцикливе.
Хоробре лише проти виснаженої зраненої України...
Іран лише рота відкрив,а воно вже проситься...
15.06.2025 09:59
Трохи забхдів, що пронюхають про договорняк Трампа з Євреями
15.06.2025 09:46
15.06.2025 09:58
Я також бачу цього старого пирдуна таким, карнавальним півнем. Справжні півні доволі агресивні і бьються до останньго, а цей старий пирдун в своїх висерах похожий на бойового півня, а по життю навіть до курки не дотягує, сірий горобчик, який при найменшщому шухері тікає.
15.06.2025 10:11
Ну що, рижий півень за 5 місяців усіх помирив, економіку взбодрив, мігрантів заспокоїв, угоду з пінгвінами уклав, осталось Марс в Трампс
перейменувати і можна паради в свою честь щомісячно приймати
15.06.2025 10:20
Добре що хоч на Сонце космонавтів не відправив!!!
15.06.2025 11:26
Воно зі своїми "угодами" вже остопи₴дів до краю. Таке відчуття що воно сідаючи зранку на унітаз теж укладає угоду з цим самим унітазом. Тупо дегенерат.🥴
15.06.2025 10:19
І це після того, як Рубіо здав договорняк з потрохами. Дійсно шо деменція його глючить не по днях, а по часах.
15.06.2025 13:50
Трамп-а я тут нє-прі-чьом савсєм тут нє-прі-чьом...
15.06.2025 09:50
А оружие чье?
15.06.2025 09:50
.. Господііі ! І це каже сЦарь ядерної супердержави .!! Іран ще й рота не встиг розтулити , щоб щось сказати в бік США , а воно вже всралося . Тьх-ху ! Ганчірка а не президент .
15.06.2025 09:51
15.06.2025 09:59
А то шо Трамп пообіцяв також вйібати в разі чого - кловани не помічають .
15.06.2025 10:59
Кловани не помічають що іржавий надзюрив у свої штанці раніше ніж Іран почав в чомусь звинувачувати США .!! Для такого суперпрезидента супердержави це ганьбище на увесь світ .
Його ще ні в чому навіть не звинуватили , а він вже почав оправдовуватись і сипати погрозами . Немов сопливий піонер , якого перестрів на вулиці гопник .
15.06.2025 11:11
Треба читати в оригіналі , а не у перекладі клованів.
15.06.2025 11:23
Про це президент США Дональд Трамп написав у соцмережі https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/114685507052179501 Truth Social, інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3557985

То редакція Цензор Нет - кловани , по твоєму ??
15.06.2025 11:30
Хз, чому не виклали в оригіналі ? Може тому шо багато хто розуміє англійську.
15.06.2025 11:39
Чуваче, клован в твоїй тупій голові засів, замість мозку. До чого ти всюди ліпиш це словце?
15.06.2025 16:53
Мені пишуть про клованів , я відповідаю теж про них . Що не так ? Чуваче з головою гострою ..
15.06.2025 17:53
...я і сам все ето видел, єто наш с тобой секрет.
15.06.2025 10:14
"А нас-то за чьто?" (с)
15.06.2025 09:54
TACO
15.06.2025 09:54
готовся обісраться знову
15.06.2025 09:55
Проксі часи,проксі президенти,проксі війни...
15.06.2025 09:55
Доннi, не треба чекати на атаки Iрану. Бий першим!!!
15.06.2025 09:55
Старий пирдун Трампон може вдарити. Язиком по сраці аятолли.
15.06.2025 10:16
15.06.2025 10:47
Теракти будуть і у америкосів, що б там трамп не верещав
15.06.2025 09:56
Ох і сцикливе.
Хоробре лише проти виснаженої зраненої України...
Іран лише рота відкрив,а воно вже проситься...
15.06.2025 09:59
Трамп після вчорашньоі розмови з ху@лом дав заднюю ,
мабуть йому знову в кремлі пообіцяли угоду з Іраном
Який же він тупий і не далекоглядний президент США !
15.06.2025 09:59
сша, скільки там у вас ще хмарочосів залишилося? То до лампочки, що там нєвмєняшка говорить. Війни розпалюєте ВИ! А потім в кущі. Як останній гопник.
15.06.2025 09:59
***** наквже? Обісцяне чмо.
15.06.2025 10:03
З Ізраїлем йому легко домовитись.
Не те що з буратінкою -козирем,які щоразу вигадують нові причини,щоб зашкодити перемовинам про закінчення війни.
Плюс,в Ізраїлі немає таких з(д)******,щоб рубали сук,на якому сидять-нагнітання напруження зі США,та антитрампівська істерія по всій країні.
15.06.2025 10:07
Яких сук рубали?
15.06.2025 11:55
15.06.2025 12:07
Тєма сісєк нє раскрита. Я ж питав про сук (кого), а не про гілляку.
15.06.2025 12:14
Це по суті,а про сук-на порногубі.
15.06.2025 12:16
15.06.2025 12:49
Віримо, віримо. А 200 ізраїльських літаків дозаправили не літаки США, а сконцентровані молитви рабинів які залили в баки десятка-двох паливозаправників ВВС Ізраїля.
Про те що ПРО США захищають Тель-Авів більше ніж Вашингтон, я взагалі мовчу.
15.06.2025 10:08
ізраіль купив у США паливозаправники.
звісно що штатівці були в курсі атаки, і саме тому скиглення трампуші виглядають максимально убого.
15.06.2025 10:14
Малоймовірно, що наявних паливозаправників було достатньо для 200 літаків. Та і сам Нетаньяху, щось там бовкнув про допомогу яку вони отримали (але звісно без конкретики).
15.06.2025 10:36
що малоімовірно ?
ти думаєш всі 200 літаків атакували одночасно а не так званою каруселью ?
15.06.2025 10:54
Раджу подивитись на відстань, спрогнозувати, що політ ішов явне не по прямій, подумати про розхід пального в літака з повним навантаженням, подивитись на місткість паливозаправника, на час його заправки, на..... і стане зрозуміло, що однієї ночі та наявних паливозаправників, не те що в обріз - ймовірніше їх просто не вистачить. Тому опора виключно на власні сили можлива, але малоймовірна через вклику ризикованість.
15.06.2025 12:49
20+ паливозаправників це мало ? а скільки їх потрібно 100 ?
США допомогли тим що відкрили повітряний простір Іраку для безперешкодного прольоту.
15.06.2025 13:22
"вся сила та міць Збройних сил США обрушиться на вас..."
Всю силу та міць США всі побачили у Афганістані)
Трампе, приєднуйся краще до України, ми покажемо тобі, що таке сила та міць
15.06.2025 10:10
Пуйло трампона тримає за небалуйся. Там без варіантів
15.06.2025 12:37
Пора подарувати валізу як у ху...ла
15.06.2025 10:11
Свято віримо, що ізраїльські сцикуни вдарили по Ірану без гарантій трампона про закрите небо.
Коли виявилось, що американські про - гівно на паличці, ми не маємо відношення!
Приведи ще кілька своїх корит ближче до Ізраїлю - буде, що з крейсером масква!
15.06.2025 10:12
жодне про не здатне закрити небо від масованого залпу балістичних ракет, це в принципі нереально.
15.06.2025 10:16
Не дальше ніж учора аж підскакували і раділи, що уся балістика Ірану знищена.
Чи я помиляюсь?
15.06.2025 10:48
ану покажи де і хто таке писав
15.06.2025 10:49
А тобі полистати цензор западло?
Я спецом можу тобі знайти за пару соток американських карбованців на карточку
15.06.2025 11:11
в черговий раз злився кацапський бот
15.06.2025 11:26
Та кому ти потрібен,рудий куколд. Авторитет США знищено за чотири місяцi. Хоча і до цього це був лише Hollywood.🥴
15.06.2025 10:15
До чого цей потужний пук взагалі не зрозуміло.
Просто щоб було?
Все більше США страннями нинішнього президента і його адміністрації перетворюються в майданчик голівудського хф, в анонсі якого написано: жанр-комедія, фентезі, вестерн.
Багатобюджетний фільм з нульовим вихлопом.
15.06.2025 10:16
Ну, недалі, ніж вчора він тут триндів, що я кремлебот!
То де воно?
15.06.2025 10:40
трамп силен только по-пи.деть, а в остальном он обычное ссыкло
15.06.2025 10:23
Рижий банкрут-аферист-педофіл-невдаха вже стає фоновим шумом для всіх: і для союзників, так і для ворогів .

Тільки власна команда (невдахи і фріки) і мага-дрочери досі слухають і серйозно сприймають слова такого рідкісного пройдисвіта
15.06.2025 10:28
Трампон,як наш Лідор ,вже без жодного встиду не приховує свій страх.
15.06.2025 10:30
Іран теж може спокійно довбанути по США і сказати,що не має до цього ніякого стосунку позаяк удар наніс Китай,або куйло...
15.06.2025 10:30
Живемо дуже в цікаві часи коли всі ті "найвеличніші, найсильніші, найрозумніші, найсміливіші, найсправедливіші, найрозумніші" - перетворюються на нікчем, слабких, сцикливих, лицемірних та дурних. І вони були такими завжди.
15.06.2025 10:47
Не свисти!
Дії маланців в секторі Газа - геноцид у відповідь на дії хамасу, який не бачив інших засобів для примусу Ізраїлю виконувати кемп-девідські угоди.
А ядерний потенціал Ірану ніхто тими ударами не порушив
Завалили пару ангарів і пердять про якісь перемоги.
15.06.2025 10:45
Чогось стало смішно...

"аналагав нєт" (с) путлєр
"вперше в історії" (с) найвеличніший
"небачений раніше" (с) трампон

Здається, що вони всі хворіють на одну хворобу...
15.06.2025 10:42
Это была отличная сделка..
15.06.2025 10:44
А говорят что высшие лидеры Ирана уже пакуют чемоданы, и куда они намереваются поехать - угадайте с двух раз..
В расею, конечно, к Асаду и Януковичу.. )
15.06.2025 10:56
Статус 'сцикло' підтверджено!
15.06.2025 12:05
Боягуз завжди хвалиться своїми м'язами. Щоб приховати свої страхи, свої тремтячі руки. Америка здатна на ніщивні удари тільки по папуасам. незабаром Півн. Корея налякає так Америку, що ветеранам армії США буде соромно за своїх лідерів.
15.06.2025 12:38
Старе бздло
15.06.2025 12:53
А в чому проблема дати Україні зброю, і потім сказати руським "ми тут не причём" і далі по тексту ?
15.06.2025 12:53
Бидло.....
15.06.2025 13:06
Ага, американські літаки возили паливо для літаків Ізраілю саме із Перської затоки (Катар, ...)
"Не мають відношення..."
15.06.2025 13:51
Пора звалювать, ну його нах такий бізнес і вєлічіє
15.06.2025 14:01
Позорище, просто **** позорище, сначало угрожает, потом хвастается что я же говорил, будет еще больнее, потом как свинопсина заднюю, заднюю, заднюю.
15.06.2025 14:04
вони там у Білому Дурдомі взагалі макитрою поїхали , самі перші заявили Рубіо та трамп 🤠 ,шо дали всі локації та розвід данні Ізраелю ,а сьогодні, невстигають міняти памперси ...
15.06.2025 15:26
палатєнца Truth Social не читають. Треба вітькова посилати з чєлобітною.
15.06.2025 15:40
*******. Він реально людина-шавка. Тупа, ********, агресивна там, де ніщо не загрожує, але така бздлива коли запахне реальними пісюнамі...
15.06.2025 17:09
*** ну дитячий садочок, вважають що ніхто не прорахує скільки буде 1+1?
Якби антидронові системи залишили Україні я б в це повірив, але ж їх завчасно під цю спільну операцію американці перемистили до Ізраїлю.
15.06.2025 17:51
 
 