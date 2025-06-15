США не имели никакого отношения к ударам по Ирану, - Трамп предостерег Тегеран от любых атак на Америку
США не имеют никакого отношения к ночной атаке Израиля на Иран.
Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"Если Иран атакует нас каким-либо образом, вся сила и мощь Вооруженных сил США обрушится на вас на уровне, невиданном ранее. Однако мы можем легко достичь соглашения между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту", - отметил он.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Ответные удары Ирана
Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.
Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.
В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.
перейменувати і можна паради в свою честь щомісячно приймати
Його ще ні в чому навіть не звинуватили , а він вже почав оправдовуватись і сипати погрозами . Немов сопливий піонер , якого перестрів на вулиці гопник .
То редакція Цензор Нет - кловани , по твоєму ??
Хоробре лише проти виснаженої зраненої України...
Іран лише рота відкрив,а воно вже проситься...
мабуть йому знову в кремлі пообіцяли угоду з Іраном
Який же він тупий і не далекоглядний президент США !
Не те що з буратінкою -козирем,які щоразу вигадують нові причини,щоб зашкодити перемовинам про закінчення війни.
Плюс,в Ізраїлі немає таких з(д)******,щоб рубали сук,на якому сидять-нагнітання напруження зі США,та антитрампівська істерія по всій країні.
Про те що ПРО США захищають Тель-Авів більше ніж Вашингтон, я взагалі мовчу.
звісно що штатівці були в курсі атаки, і саме тому скиглення трампуші виглядають максимально убого.
ти думаєш всі 200 літаків атакували одночасно а не так званою каруселью ?
США допомогли тим що відкрили повітряний простір Іраку для безперешкодного прольоту.
Всю силу та міць США всі побачили у Афганістані)
Трампе, приєднуйся краще до України, ми покажемо тобі, що таке сила та міць
Коли виявилось, що американські про - гівно на паличці, ми не маємо відношення!
Приведи ще кілька своїх корит ближче до Ізраїлю - буде, що з крейсером масква!
Чи я помиляюсь?
Я спецом можу тобі знайти за пару соток американських карбованців на карточку
Просто щоб було?
Все більше США страннями нинішнього президента і його адміністрації перетворюються в майданчик голівудського хф, в анонсі якого написано: жанр-комедія, фентезі, вестерн.
Багатобюджетний фільм з нульовим вихлопом.
То де воно?
Тільки власна команда (невдахи і фріки) і мага-дрочери досі слухають і серйозно сприймають слова такого рідкісного пройдисвіта
Дії маланців в секторі Газа - геноцид у відповідь на дії хамасу, який не бачив інших засобів для примусу Ізраїлю виконувати кемп-девідські угоди.
А ядерний потенціал Ірану ніхто тими ударами не порушив
Завалили пару ангарів і пердять про якісь перемоги.
"аналагав нєт" (с) путлєр
"вперше в історії" (с) найвеличніший
"небачений раніше" (с) трампон
Здається, що вони всі хворіють на одну хворобу...
В расею, конечно, к Асаду и Януковичу.. )
"Не мають відношення..."
Якби антидронові системи залишили Україні я б в це повірив, але ж їх завчасно під цю спільну операцію американці перемистили до Ізраїлю.