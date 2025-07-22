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8 діючих нардепів, які голосували за "диктаторські закони" 16 січня підтримали ліквідацію незалежності НАБУ та САП

голосування проти нАБУ

8 народних депутатів, які підтримали законопроєкт №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП, голосували за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. 

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Серед них Сергій Дунаєв, Юлій Іоффе, Антон Кіссе, Олександр Герега, Сергій Лабазюк, Ігор Молоток, Олександр Фельдман та Олег Кулініч.

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Автор: 

НАБУ (5149) ВР (15108) САП (2277)


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22.07.2025 21:55 Відповісти
Пофуй. Якщо наш лідор Зеленський їх пробачив - значить хороші люди, а іноагенти з НАБУ та всі медійні соросята, які їх підтримують, мають сидіти за державну зраду. Я за Зеленського і його абсолютну владу
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22.07.2025 22:02 Відповісти
Ось і приклад, що змогли з ними зробити ці структури з 2014 року по цей день, тільки не кажіть, що як раз справу везли на мазераті до суду.
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22.07.2025 21:57 Відповісти
Тепер зроблять?
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22.07.2025 21:59 Відповісти
Ти тупий чи прикидаешся, що не розумієш у чому дійсно справа?!?
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22.07.2025 22:00 Відповісти
Оце ССАНИЧ оце наш потужник!
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22.07.2025 22:04 Відповісти
А хто їх знову обрав в народні депутати?
Американці, британці, італійці, німці?
Ні!
Ті самі тупорилі українці, до яких з першого разу не дійшло.
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22.07.2025 22:00 Відповісти
Наш лідор вільного світу Зеленський першим ділом як прийшов до влади відкатив всю люстрацію. Не пам'ятаєте?
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22.07.2025 22:06 Відповісти
А що була у когось навіть думка,що у ВР зібралися виключно патріоти України та захисники Закону та Євроінтеграції?? Навіть Папа з Риму торгує індульгенціями для путлєра...А тут ларьочники та....екскортниці...
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22.07.2025 22:01 Відповісти
А скільки б затой закон проголосувало б депутатів цього скликання? Думаю, питання риторичне!
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22.07.2025 22:02 Відповісти
Якщо таке в НАБУ така корупція і малина для ФСБ то санкції на обшук цього зміюшника не потрібно. Молодці СБУ! Завтра ФСБ готує пікети в Україні ну-ну...
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22.07.2025 22:03 Відповісти
то цих сбу не бачить-вони свої зеленим гнидам
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22.07.2025 22:05 Відповісти
 
 