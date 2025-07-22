8 действующих нардепов, голосовавших за "диктаторские законы" 16 января, поддержали ликвидацию независимости НАБУ и САП

8 народных депутатов, которые поддержали законопроект №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП, голосовали за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Среди них Сергей Дунаев, Юлий Иоффе, Антон Киссе, Александр Герега, Сергей Лабазюк, Игорь Молоток, Александр Фельдман и Олег Кулинич.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.