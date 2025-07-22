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Новости
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8 действующих нардепов, голосовавших за "диктаторские законы" 16 января, поддержали ликвидацию независимости НАБУ и САП

голосование против НАБУ

8 народных депутатов, которые поддержали законопроект №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП, голосовали за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Среди них Сергей Дунаев, Юлий Иоффе, Антон Киссе, Александр Герега, Сергей Лабазюк, Игорь Молоток, Александр Фельдман и Олег Кулинич.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Автор: 

НАБУ (4276) ВР (29327) САП (2124)


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Топ комментарии
+8
А хто їх знову обрав в народні депутати?
Американці, британці, італійці, німці?
Ні!
Ті самі тупорилі українці, до яких з першого разу не дійшло.
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22.07.2025 22:00 Ответить
+5
А що була у когось навіть думка,що у ВР зібралися виключно патріоти України та захисники Закону та Євроінтеграції?? Навіть Папа з Риму торгує індульгенціями для путлєра...А тут ларьочники та....екскортниці...
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22.07.2025 22:01 Ответить
+2
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22.07.2025 21:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
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22.07.2025 21:55 Ответить
А хто їх знову обрав в народні депутати?
Американці, британці, італійці, німці?
Ні!
Ті самі тупорилі українці, до яких з першого разу не дійшло.
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22.07.2025 22:00 Ответить
А що була у когось навіть думка,що у ВР зібралися виключно патріоти України та захисники Закону та Євроінтеграції?? Навіть Папа з Риму торгує індульгенціями для путлєра...А тут ларьочники та....екскортниці...
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22.07.2025 22:01 Ответить
А скільки б затой закон проголосувало б депутатів цього скликання? Думаю, питання риторичне!
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22.07.2025 22:02 Ответить
Не знаю щодо рослідування, але знаю одне що проросійські риги, які також голосували за цей закон, що поспіхом притягнули в раду, нічого доброго для України не підтримають.
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22.07.2025 22:23 Ответить
то цих сбу не бачить-вони свої зеленим гнидам
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22.07.2025 22:05 Ответить
Ой!
А хто ж то вибрав тих депутатів на, таки, вільних виборах в Парламент?
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22.07.2025 22:10 Ответить
Мудрий нарід. Хоч поржав.
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22.07.2025 22:13 Ответить
Почему эти люди во власти, спустя 11.5 лет? Кто за них голосует? Кто им вообще продает хлеб или пожимает руки?
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22.07.2025 22:15 Ответить
Вони "хазяїва України". Тому мало хто ризикне не продати їм хліб
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22.07.2025 22:55 Ответить
Як заворушилася ОДНОЧАСНО, ригоАНАЛЬНА і московська наволоч, в Урядовому кварталі, аж смердить, Оманськими московітами!
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22.07.2025 23:40 Ответить
 
 