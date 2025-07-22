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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Нам говорили, что большое наступление на Украину начнется этим летом, но кто же знал, что отсюда, - нардеп Стефанишина о законе о НАБУ и САП

Народный депутат Ольга Стефанишина

Народный депутат Ольга Стефанишина партии "Голос" раскритиковала парламент за принятие законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в своем фейсбуке.

"Прошло уже полдня, а у меня до сих пор нет цензурных слов, чтобы описать, что было в Раде сегодня. Если бы было обсуждение. Споры. Даже если бы были драки - было бы лучше", - отметила она.

И добавила, что вместо этого было около 20 депутатов, среди которых и она, "как группа городских сумасшедших" пытались остановить сотни народных избранников.

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"А они смеялись, смеялись и радовались. Давили кнопки ЗА разрушение антикоррупционных институтов, здравого смысла и будущего моей страны. Цинично. Быстро. Нагло. Нам говорили, что большое наступление на Украину начнется этим летом, но кто же знал, что отсюда. Ничего не остается, кроме как пойти на Майдан (ой, в театр Франко) в 20.00 сегодня", - резюмировала Стефанишина.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Автор: 

НАБУ (4276) ВР (29327) САП (2124) Стефанишина Ольга нардеп (79)


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Топ комментарии
+15
Потвори хочуть обкрадати зкривавлену країну офіційно. Суки за що люди гинули і далі гинуть.
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22.07.2025 21:01 Ответить
+15
Все трохи цікавіше. Лідор ********** перевіряє громадян на супротив. Скільки людей вийдуть. Якщо багато, то у вечерному відео буде щось типу, я з народом, я ветую. Якщо мало, то це ще краще. То можно вносити через деякий час в ВР законопроект, про голосування виборів в дії. Де звісно воно переможе.
Народ то все одне не вийде, чи мало вийде.
Якщо б воно хотіло підписати, то підписало б вже.
Зараз йде мацання народу на супротив.
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22.07.2025 21:01 Ответить
+13
Все починається з Києва. Зараз бачу що навіть Віктор Орбан мав рацію. Зброю нам тепер довго чекати.
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22.07.2025 20:57 Ответить
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Жаба и гадюка прекратили коитус и ошалело замерли глядя на все происходящее.
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22.07.2025 20:55 Ответить
Все починається з Києва. Зараз бачу що навіть Віктор Орбан мав рацію. Зброю нам тепер довго чекати.
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22.07.2025 20:57 Ответить
Потвори хочуть обкрадати зкривавлену країну офіційно. Суки за що люди гинули і далі гинуть.
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22.07.2025 21:01 Ответить
Все трохи цікавіше. Лідор ********** перевіряє громадян на супротив. Скільки людей вийдуть. Якщо багато, то у вечерному відео буде щось типу, я з народом, я ветую. Якщо мало, то це ще краще. То можно вносити через деякий час в ВР законопроект, про голосування виборів в дії. Де звісно воно переможе.
Народ то все одне не вийде, чи мало вийде.
Якщо б воно хотіло підписати, то підписало б вже.
Зараз йде мацання народу на супротив.
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22.07.2025 21:01 Ответить
Підпише йому пох
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22.07.2025 21:07 Ответить
Він вже підписав !
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22.07.2025 21:19 Ответить
Нехай спочатку роз кажуть що те НАБУ та САП зробили за ті роки які існують.
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22.07.2025 21:05 Ответить
Розказую: зробили асоціацію з ЄС і безвіз!
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22.07.2025 21:14 Ответить
Ага, дурень думкою багатіє
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22.07.2025 21:40 Ответить
Давайте без усяких бла-бла-бла, конкретно кого і коли піймали, кого посадили, скільки грошей повернули державі.
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22.07.2025 21:42 Ответить
Шість років НАБУ і САП влаштовували лідора,а як тільки посипались підозри і звинувачення зеленим депутатам і кумам раптом стали непотрібні.
Просто ЗЕосел татаровський втомився відмазувати від тюрми свою шоблу і вирішив все виправити "руками" парламентських шльондр.
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22.07.2025 21:59 Ответить
Там і не таке відбувалось - чого дивуватись - рідкісне підорське кубло.
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22.07.2025 21:06 Ответить
Це не справжня Стефанішина, та гарніша!!!
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22.07.2025 21:07 Ответить
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22.07.2025 21:11 Ответить
Наскільки ж можуть бути стефанішини різними - від зеленої корупціонеркині до патріотично налаштованої!
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22.07.2025 21:14 Ответить
а якщо, занадто гарячі військові загрузяться у свої військові авто у повній снарязі та поїдуть на київ?
мєнти на блок постах, як відреагують?
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22.07.2025 21:08 Ответить
Як Жека Пригожин?
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22.07.2025 21:12 Ответить
Та чого зайвий раз розказки слухати від 🤡...всеодно бикувати буде ,не знаю шо зробили НАБУ чи САП ...але те шо говнокомандуючий зеленський, здав за три роки війни, пів держави Україна ,то це факт ! ...і грабує нашу землю нарівні з руснею ,це теж факт !....
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22.07.2025 21:10 Ответить
https://t.me/stanislav_osman Говорять Снайпер ✙

Бачили, як у слуг народу настрій піднявся, коли вони проголосували за ліквідацію незалежності НАБУ? Зазвичай ці їбальники навіть від перегляду каталогу ескортниць не відволікаються під час засідань.
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22.07.2025 21:13 Ответить
а як ж ш ці депутати раділи цьому-танцювали і сміялись-чи заслуговують ці уроди представляти нас-народ України--НІ---ПОТРІБНІ ВИБОРИ ЩОБ ПОЗБАВИТИСЬ ЦИХ НЕГІДНИКІВ В РАДІ
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22.07.2025 21:13 Ответить
Де СБУ?
Де орли Клименка-Авакова?
Негайно заарештувати всіх незгідних!
За поширення ворожого ІПСО, роботу на країну-агресора, розкачування човника, несплату податків, порушення ПДР, борги за комуналку.
Потрібне підкреслити.

Малюк своє звання героя України вже відпрацьовує!
Операція Павутина, то було для населення.
Основна їх діяльність контрабанда і пресування тих на кого покажуть пальчиком найвеличніший.
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22.07.2025 21:18 Ответить
Це не парламент , а зграя шахраїв і пройдисвітів різних мастей .
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22.07.2025 21:21 Ответить
це донька келога про зеленського-- приголомшливо дурне"
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22.07.2025 21:22 Ответить
Ганьба цій владі! Сором за парламент! Гірше росіян роздирають Україну
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22.07.2025 21:43 Ответить
Це прикриття фсбшників і кришувателів корупціонерів треба було давно нівелювати
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22.07.2025 21:56 Ответить
Памятаєте як за Пороха любили волати що ворог не насході а в києві?Накаркали,суки?
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22.07.2025 22:12 Ответить
Жополизы
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22.07.2025 23:22 Ответить
 
 