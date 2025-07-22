Нам говорили, что большое наступление на Украину начнется этим летом, но кто же знал, что отсюда, - нардеп Стефанишина о законе о НАБУ и САП

Народный депутат Ольга Стефанишина партии "Голос" раскритиковала парламент за принятие законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в своем фейсбуке.

"Прошло уже полдня, а у меня до сих пор нет цензурных слов, чтобы описать, что было в Раде сегодня. Если бы было обсуждение. Споры. Даже если бы были драки - было бы лучше", - отметила она.

И добавила, что вместо этого было около 20 депутатов, среди которых и она, "как группа городских сумасшедших" пытались остановить сотни народных избранников.

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"А они смеялись, смеялись и радовались. Давили кнопки ЗА разрушение антикоррупционных институтов, здравого смысла и будущего моей страны. Цинично. Быстро. Нагло. Нам говорили, что большое наступление на Украину начнется этим летом, но кто же знал, что отсюда. Ничего не остается, кроме как пойти на Майдан (ой, в театр Франко) в 20.00 сегодня", - резюмировала Стефанишина.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.