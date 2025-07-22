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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Нам казали, що великий наступ на Україну почнеться цього літа, але хто ж знав, що звідси, - нардеп Стефанишина про закон щодо НАБУ та САП

Народна депутатка Ольга Стефанишина

Народна депутатка Ольга Стефанишина партії "Голос" розкритикувала парламент за прийняття законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

"Минуло вже пів дня, а в мене досі нема цензурних слів, щоби описати, що було в Раді сьогодні. Якби було обговорення. Суперечки. Навіть якби були бійки - було б краще", - зазначила вона.

Та додала, що натомість було близько 20 депутатів, серед яких і вона, "як група міських божевільних" намагались зупинити сотні народних обранців.

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"А вони глузували, сміялися і раділи. Тиснули кнопки ЗА руйнацію антикорупційних інституцій, здорового глузду та майбутнього моєї країни. Цинічно. Швидко. Нахабно. Нам казали, що великий наступ на Україну почнеться цього літа, але хто ж знав, що звідси. Нічого не лишається, окрім як піти на Майдан (ой, в театр Франка) о 20.00 сьогодні", - резюмувала Стефанишина.

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Автор: 

НАБУ (5149) ВР (15108) САП (2277) Стефанишина Ольга нардеп (85)


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Топ коментарі
+12
Потвори хочуть обкрадати зкривавлену країну офіційно. Суки за що люди гинули і далі гинуть.
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22.07.2025 21:01 Відповісти
+10
Все починається з Києва. Зараз бачу що навіть Віктор Орбан мав рацію. Зброю нам тепер довго чекати.
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22.07.2025 20:57 Відповісти
+10
Все трохи цікавіше. Лідор ********** перевіряє громадян на супротив. Скільки людей вийдуть. Якщо багато, то у вечерному відео буде щось типу, я з народом, я ветую. Якщо мало, то це ще краще. То можно вносити через деякий час в ВР законопроект, про голосування виборів в дії. Де звісно воно переможе.
Народ то все одне не вийде, чи мало вийде.
Якщо б воно хотіло підписати, то підписало б вже.
Зараз йде мацання народу на супротив.
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22.07.2025 21:01 Відповісти
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Жаба и гадюка прекратили коитус и ошалело замерли глядя на все происходящее.
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22.07.2025 20:55 Відповісти
Все починається з Києва. Зараз бачу що навіть Віктор Орбан мав рацію. Зброю нам тепер довго чекати.
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22.07.2025 20:57 Відповісти
Потвори хочуть обкрадати зкривавлену країну офіційно. Суки за що люди гинули і далі гинуть.
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22.07.2025 21:01 Відповісти
Все трохи цікавіше. Лідор ********** перевіряє громадян на супротив. Скільки людей вийдуть. Якщо багато, то у вечерному відео буде щось типу, я з народом, я ветую. Якщо мало, то це ще краще. То можно вносити через деякий час в ВР законопроект, про голосування виборів в дії. Де звісно воно переможе.
Народ то все одне не вийде, чи мало вийде.
Якщо б воно хотіло підписати, то підписало б вже.
Зараз йде мацання народу на супротив.
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22.07.2025 21:01 Відповісти
Підпише йому пох
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22.07.2025 21:07 Відповісти
Він вже підписав !
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22.07.2025 21:19 Відповісти
Нехай спочатку роз кажуть що те НАБУ та САП зробили за ті роки які існують.
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22.07.2025 21:05 Відповісти
Розказую: зробили асоціацію з ЄС і безвіз!
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22.07.2025 21:14 Відповісти
Ага, дурень думкою багатіє
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22.07.2025 21:40 Відповісти
Давайте без усяких бла-бла-бла, конкретно кого і коли піймали, кого посадили, скільки грошей повернули державі.
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22.07.2025 21:42 Відповісти
Шість років НАБУ і САП влаштовували лідора,а як тільки посипались підозри і звинувачення зеленим депутатам і кумам раптом стали непотрібні.
Просто ЗЕосел татаровський втомився відмазувати від тюрми свою шоблу і вирішив все виправити "руками" парламентських шльондр.
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22.07.2025 21:59 Відповісти
Там і не таке відбувалось - чого дивуватись - рідкісне підорське кубло.
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22.07.2025 21:06 Відповісти
Це не справжня Стефанішина, та гарніша!!!
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22.07.2025 21:07 Відповісти
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22.07.2025 21:11 Відповісти
Наскільки ж можуть бути стефанішини різними - від зеленої корупціонеркині до патріотично налаштованої!
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22.07.2025 21:14 Відповісти
а якщо, занадто гарячі військові загрузяться у свої військові авто у повній снарязі та поїдуть на київ?
мєнти на блок постах, як відреагують?
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22.07.2025 21:08 Відповісти
Як Жека Пригожин?
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22.07.2025 21:12 Відповісти
Та чого зайвий раз розказки слухати від 🤡...всеодно бикувати буде ,не знаю шо зробили НАБУ чи САП ...але те шо говнокомандуючий зеленський, здав за три роки війни, пів держави Україна ,то це факт ! ...і грабує нашу землю нарівні з руснею ,це теж факт !....
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22.07.2025 21:10 Відповісти
https://t.me/stanislav_osman Говорять Снайпер ✙

Бачили, як у слуг народу настрій піднявся, коли вони проголосували за ліквідацію незалежності НАБУ? Зазвичай ці їбальники навіть від перегляду каталогу ескортниць не відволікаються під час засідань.
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22.07.2025 21:13 Відповісти
а як ж ш ці депутати раділи цьому-танцювали і сміялись-чи заслуговують ці уроди представляти нас-народ України--НІ---ПОТРІБНІ ВИБОРИ ЩОБ ПОЗБАВИТИСЬ ЦИХ НЕГІДНИКІВ В РАДІ
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22.07.2025 21:13 Відповісти
Де СБУ?
Де орли Клименка-Авакова?
Негайно заарештувати всіх незгідних!
За поширення ворожого ІПСО, роботу на країну-агресора, розкачування човника, несплату податків, порушення ПДР, борги за комуналку.
Потрібне підкреслити.

Малюк своє звання героя України вже відпрацьовує!
Операція Павутина, то було для населення.
Основна їх діяльність контрабанда і пресування тих на кого покажуть пальчиком найвеличніший.
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22.07.2025 21:18 Відповісти
Це не парламент , а зграя шахраїв і пройдисвітів різних мастей .
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22.07.2025 21:21 Відповісти
це донька келога про зеленського-- приголомшливо дурне"
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22.07.2025 21:22 Відповісти
Ганьба цій владі! Сором за парламент! Гірше росіян роздирають Україну
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22.07.2025 21:43 Відповісти
Це прикриття фсбшників і кришувателів корупціонерів треба було давно нівелювати
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22.07.2025 21:56 Відповісти
 
 