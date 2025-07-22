Нам казали, що великий наступ на Україну почнеться цього літа, але хто ж знав, що звідси, - нардеп Стефанишина про закон щодо НАБУ та САП
Народна депутатка Ольга Стефанишина партії "Голос" розкритикувала парламент за прийняття законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.
"Минуло вже пів дня, а в мене досі нема цензурних слів, щоби описати, що було в Раді сьогодні. Якби було обговорення. Суперечки. Навіть якби були бійки - було б краще", - зазначила вона.
Та додала, що натомість було близько 20 депутатів, серед яких і вона, "як група міських божевільних" намагались зупинити сотні народних обранців.
"А вони глузували, сміялися і раділи. Тиснули кнопки ЗА руйнацію антикорупційних інституцій, здорового глузду та майбутнього моєї країни. Цинічно. Швидко. Нахабно. Нам казали, що великий наступ на Україну почнеться цього літа, але хто ж знав, що звідси. Нічого не лишається, окрім як піти на Майдан (ой, в театр Франка) о 20.00 сьогодні", - резюмувала Стефанишина.
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.
У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
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Народ то все одне не вийде, чи мало вийде.
Якщо б воно хотіло підписати, то підписало б вже.
Зараз йде мацання народу на супротив.
лідора,а як тільки посипались підозри і звинувачення зеленим депутатам і кумам раптом стали непотрібні.
Просто ЗЕосел татаровський втомився відмазувати від тюрми свою шоблу і вирішив все виправити "руками" парламентських шльондр.
мєнти на блок постах, як відреагують?
Бачили, як у слуг народу настрій піднявся, коли вони проголосували за ліквідацію незалежності НАБУ? Зазвичай ці їбальники навіть від перегляду каталогу ескортниць не відволікаються під час засідань.
Де орли Клименка-Авакова?
Негайно заарештувати всіх незгідних!
За поширення ворожого ІПСО, роботу на країну-агресора, розкачування човника, несплату податків, порушення ПДР, борги за комуналку.
Потрібне підкреслити.
Малюк своє звання героя України вже відпрацьовує!
Операція Павутина, то було для населення.
Основна їх діяльність контрабанда і пресування тих на кого покажуть пальчиком найвеличніший.