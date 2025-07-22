Нам казали, що великий наступ на Україну почнеться цього літа, але хто ж знав, що звідси, - нардеп Стефанишина про закон щодо НАБУ та САП

Народна депутатка Ольга Стефанишина партії "Голос" розкритикувала парламент за прийняття законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

"Минуло вже пів дня, а в мене досі нема цензурних слів, щоби описати, що було в Раді сьогодні. Якби було обговорення. Суперечки. Навіть якби були бійки - було б краще", - зазначила вона.

Та додала, що натомість було близько 20 депутатів, серед яких і вона, "як група міських божевільних" намагались зупинити сотні народних обранців.

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"А вони глузували, сміялися і раділи. Тиснули кнопки ЗА руйнацію антикорупційних інституцій, здорового глузду та майбутнього моєї країни. Цинічно. Швидко. Нахабно. Нам казали, що великий наступ на Україну почнеться цього літа, але хто ж знав, що звідси. Нічого не лишається, окрім як піти на Майдан (ой, в театр Франка) о 20.00 сьогодні", - резюмувала Стефанишина.

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.