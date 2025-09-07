Будріс: Масований удар РФ по Україні свідчить про нову фазу ескалації

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що нічний масований обстріл України з використанням понад 800 дронів та ракет є ознакою подальшої ескалації агресії з боку Москви.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Будріс підкреслив, що під час атаки загинули цивільні, пошкоджені житлові будинки та інфраструктура, а ціллю стала навіть будівля уряду в Києві. На його думку, це означає перехід до "небезпечної нової фази терористичної кампанії Москви".

Водночас дипломат зауважив, що замість переговорів Кремль "подвоює насильство та відкидає дипломатію". Він закликав до запровадження жорсткіших санкцій проти Росії та до негайного надання Україні сучасних систем ППО.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

