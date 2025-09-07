Будрис: Массированный удар РФ по Украине свидетельствует о новой фазе эскалации

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что ночной массированный обстрел Украины с использованием более 800 дронов и ракет является признаком дальнейшей эскалации агрессии со стороны Москвы.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Будрис подчеркнул, что во время атаки погибли гражданские, повреждены жилые дома и инфраструктура, а целью стало даже здание правительства в Киеве. По его мнению, это означает переход к "опасной новой фазе террористической кампании Москвы".

В то же время дипломат отметил, что вместо переговоров Кремль "удваивает насилие и отвергает дипломатию". Он призвал к введению более жестких санкций против России и к немедленному предоставлению Украине современных систем ПВО.

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

