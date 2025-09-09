"Іскандер", аналогічний тому, який атакував Кабмін, містив понад 30 іноземних деталей, - уповноважений з питань санкційної політики Власюк. ФОТО

УКР
1 470 9

Російська ракета "Іскандер", яка влучила у будівлю українського Уряду, містила понад 30 іноземних деталей, зокрема американського, британського та японського виробництва.

Про це повідомив у фейсбуку уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, по будівлі Уряду влучила крилата ракета "Іскандер 9М727", точніше її частина.

"Горіло пальне. Бойова частина не спрацювала, попередньо внаслідок ураження ракети. Всі точні відповіді будуть. Не довіряйте фейсбук-експертам))). Аналогічний досліджений "свіжий" Іскандер містить ~35 компонентів американського виробництва, 1 – японського, 1 – британського, 1 – швейцарського, 5 – білоруського та 57 російського", - зауважив він.

Серед іноземних виробників – Texas Instruments, Analog Devises та Altera (США), College Electronics Ltd (Велика Британія), Fujitsu (Японія), Traco Power (Швейцарія), АТ "Інтеграл" (Білорусь), АТ "Мікрон", АТ "Виробнича асоціація "Стріла", АТ "Ангстрем", АТ "Дослідницько-конструкторське бюро "Ексітон", "Карачевський завод "Електродеталь" (РФ).

"Порівняно з ракетами попередніх років, стало менше компонентів з Європи і США, а більше - Росія і Білорусь", - додав Власюк.

Вся інформація була надана партнерам для санкційного реагування.

процесор з ракети Іскандер
Фото: процесор з ракети Іскандер / Владислав Власюк / Фейсбук

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

