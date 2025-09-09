РУС
2 427 16

"Искандер", аналогичный тому, который атаковал Кабмин, содержал более 30 иностранных деталей, - уполномоченный по вопросам санкционной политики Власюк. ФОТО

Российская ракета "Искандер", которая попала в здание украинского правительства, содержала более 30 иностранных деталей, в частности американского, британского и японского производства.

Об этом сообщил в фейсбуке уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по зданию Правительства попала крылатая ракета "Искандер 9М727", точнее ее часть.

"Горело горючее. Боевая часть не сработала, предварительно вследствие поражения ракеты. Все точные ответы будут. Не доверяйте фейсбук-экспертам))). Аналогичный исследованный "свежий" Искандер содержит ~35 компонентов американского производства, 1 - японского, 1 - британского, 1 - швейцарского, 5 - белорусского и 57 российского", - отметил он.

Среди иностранных производителей - Texas Instruments, Analog Devises и Altera (США), College Electronics Ltd (Великобритания), Fujitsu (Япония), Traco Power (Швейцария), АО "Интеграл" (Беларусь), АО "Микрон", АО "Производственная ассоциация "Стрела", АО "Ангстрем", АО "Исследовательско-конструкторское бюро "Экситон", "Карачевский завод "Электродеталь" (РФ).

"По сравнению с ракетами предыдущих лет, стало меньше компонентов из Европы и США, а больше - Россия и Беларусь", - добавил Власюк.

Вся информация была предоставлена партнерам для санкционного реагирования.

процессор из ракеты Искандер
Фото: процессор с ракеты Искандер / Владислав Власюк / Фейсбук

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за дроновой атаки повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Была под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

+5
Там впала підбита ракета. Якби було пряме влучання, навіть крилатої ракети, то було б значно більше пошкоджень.
09.09.2025 07:27 Ответить
+2
Своїх іскандерів можна було за 11 р війни наробить.
09.09.2025 07:20 Ответить
+2
А "уповноважений" фахівець по ракетам ? Не чув щоб хтось офіціально підтвердив,що то була ракета Фашисти-рашисти довели,що вони варвари ********* століття,а світ дивиться,як цей звір вбиває дітей ,жінок,стариків в центрі Європи.Що роблять наші дипломати за кордоном_-де ПОСТІЙНА демонстрація наслідкив ударів по мирних містах.де демонстрації наших людей,де фотовиставки на площах,де кіно іт.інш. ----бо наші посли бездарні манекенщикі і вороги України.
09.09.2025 07:23 Ответить
всі пральні машини пустили на ракети і тепер пруть на пральній дошці
09.09.2025 07:08 Ответить
там ноухау, "пАлАскАлкі", а взимку можна в ополонці на льоду і отримують зимову свіжість
09.09.2025 07:42 Ответить
Балістика пробила б до нижнього поверху і зруйнувала півбудівлі. "Експерти" (Defense Ехргеѕѕ) стверджують що це була крилата ракета 9М727. Тобто крилата ракета, навіть не балістика, змогла долетіти і вразити ціль в самому захищеному місці у всій країні.
09.09.2025 07:19 Ответить
Там впала підбита ракета. Якби було пряме влучання, навіть крилатої ракети, то було б значно більше пошкоджень.
09.09.2025 07:27 Ответить
Навіщо оцей "пошук зради". Це як в енергетиці: дупоголові коментарі про захист тощо. Є факт влучання і скоріше за все підбитої ракети, є факт наявності іноземних деталей. Все інше нас не цікавить
09.09.2025 08:18 Ответить
Своїх іскандерів можна було за 11 р війни наробить.
09.09.2025 07:20 Ответить
А "уповноважений" фахівець по ракетам ? Не чув щоб хтось офіціально підтвердив,що то була ракета Фашисти-рашисти довели,що вони варвари ********* століття,а світ дивиться,як цей звір вбиває дітей ,жінок,стариків в центрі Європи.Що роблять наші дипломати за кордоном_-де ПОСТІЙНА демонстрація наслідкив ударів по мирних містах.де демонстрації наших людей,де фотовиставки на площах,де кіно іт.інш. ----бо наші посли бездарні манекенщикі і вороги України.
09.09.2025 07:23 Ответить
"Не чув щоб хтось офіціально підтвердив,що то була ракета"
А це що тоді-уламок метеоріта ?

https://focus.ua/uk/*******-novosti/723105-obstril-ukrajini-pokazali-ulamok-iskandera-u-kabmini-foto Джерело.
09.09.2025 07:55 Ответить
Подівіться,що зробила ракета в Дарницькому районі--півдому знесла Там кірпічна кладка А всередині може горіти і від сірника ДумайТЕ.
09.09.2025 08:02 Ответить
В Дарницькому районі в будинку здетонувала бойова частина ракети. В кабміні-не здетонувала. Величезна дірка у стелі та зруйновані стіни-то від сірника ? А уламки-підклали ? ДумайТЕ-це напевно не про вас. І ще-в пабліках є відео прильоту, пошукайте.
09.09.2025 08:16 Ответить
І де та бойова частина? Ракета, що не зірвалась, мала б залишитись практично цілою і застрягнути в конструкціях будівлі, наскільки я розумію. А тут дрібні уламки акуратно під стіною. Щось не те. Відео прильоту? З нинішніми комп"ютерними технологіями навіть відео ядерного вибуху в кабінеті свириденки можна зробити за 5 хвилин.
09.09.2025 08:42 Ответить
09.09.2025 07:56 Ответить
Процесор 33 біти, це типу аналогія з 47 хромосомами у народів залісся.
09.09.2025 08:21 Ответить
32 або 64. А тут знов десь хтось нам бреше...
09.09.2025 08:46 Ответить
Ну і про що ця вся інформація, а ні про що.
09.09.2025 08:52 Ответить
ну містив іноземні деталі і що далі? містив і буде містити бо проконтролювати обіг і поставки цих деталей через треті країни в принципі неможливо і ще багато чого виробляється в Китаї який поставляв і буде поставляти ложачи великий хрін на США і ЄС
09.09.2025 08:54 Ответить
 
 