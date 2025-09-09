"Искандер", аналогичный тому, который атаковал Кабмин, содержал более 30 иностранных деталей, - уполномоченный по вопросам санкционной политики Власюк. ФОТО

Российская ракета "Искандер", которая попала в здание украинского правительства, содержала более 30 иностранных деталей, в частности американского, британского и японского производства.

Об этом сообщил в фейсбуке уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по зданию Правительства попала крылатая ракета "Искандер 9М727", точнее ее часть.

"Горело горючее. Боевая часть не сработала, предварительно вследствие поражения ракеты. Все точные ответы будут. Не доверяйте фейсбук-экспертам))). Аналогичный исследованный "свежий" Искандер содержит ~35 компонентов американского производства, 1 - японского, 1 - британского, 1 - швейцарского, 5 - белорусского и 57 российского", - отметил он.

Среди иностранных производителей - Texas Instruments, Analog Devises и Altera (США), College Electronics Ltd (Великобритания), Fujitsu (Япония), Traco Power (Швейцария), АО "Интеграл" (Беларусь), АО "Микрон", АО "Производственная ассоциация "Стрела", АО "Ангстрем", АО "Исследовательско-конструкторское бюро "Экситон", "Карачевский завод "Электродеталь" (РФ).

"По сравнению с ракетами предыдущих лет, стало меньше компонентов из Европы и США, а больше - Россия и Беларусь", - добавил Власюк.

Вся информация была предоставлена партнерам для санкционного реагирования.

Фото: процессор с ракеты Искандер / Владислав Власюк / Фейсбук

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за дроновой атаки повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Была под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.