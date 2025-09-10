УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
1 323 15

Заліт дронів на територію Польщі - випробування обороноздатності НАТО, - Фіала

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала про постачання боєприпасів

Заліт російських ударних дронів на територію Польщі є випробуванням обороноздатності країн НАТО.

Про це прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Нічна російська дронова атака, яка також уразила Польщу, є випробуванням обороноздатності країн НАТО. Важко повірити, що це був просто збіг обставин. Режим Путіна загрожує всій Європі та систематично перевіряє, як далеко він може зайти", - зауважив Фіала.

Він також зазначив, що польська протиповітряна оборона спрацювала добре та запевнив у підтримці Польщі з боку Чехії.

"Зрозуміло, що Росія намагається завдати шкоди жителям інших європейських країн… Будь ласка, подумайте про це, особливо в ці дні, коли багато екстремістів намагаються переконати вас, що Росія не ворог і що рішення не в озброєнні", - резюмував Фіала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Східний фланг ЄС має бути захищений "стіною від дронів", - Кубілюс

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі. Наразі всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито, допомогла авіація Нідерландів та НАТО. Також відомо, що російський "шахед" влучив у будинок у Польщі, ніхто не постраждав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про заліт "шахедів" у Польщу: Факти говорять про невипадковість. Пропонуємо партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту

Зауважимо, що у Польщі знайшли уламки російського дрона "Гербера" за 300 км від кордону з Україною.

+6
@ (у перекладі):
"Довідник НАТО щодо реакції на дії росії:
- 1 дрон - це точно не атака, нічого не робимо;
- 15 дронів - не атака, говоримо про провокацію, нічого не робимо;
- 50 дронів - ймовірно, не атака, говоримо про безпрецедентну провокацію, поки нічого не робимо;
- 100 дронів + 10 ракет - негайно висловлюємо глибоке занепокоєння;
- 500 дронів + 100 ракет + наземне вторгнення - негайно висловлюємо рішучий протест;
- захоплення Польщі та країн Балтії - негайно закликаємо до деескалації та переговорів."
10.09.2025 13:22 Відповісти
+4
Випробування ви цілком провалили ще тоді, коли не збили вертоліт бульборейху над своєю територією.
10.09.2025 13:21 Відповісти
+4
10.09.2025 13:21 Відповісти
"Хороший" хлопець передає привіт Трампу
10.09.2025 13:23 Відповісти
10.09.2025 13:24 Відповісти
і як вам? могьом? тільки піною сходити чи ще й поперджувати?
10.09.2025 13:26 Відповісти
Безхребетне НАТО! Так само вони б реагували, якщо б Україна була членом Альянсу, ні про яке застування 5 статті про відпрвідь на агрессію і не йшлося б! Польща не США, Великобританія, Німеччина чи Франція, інші країни не в приоритеті, така моя особиста думка! 🤬
10.09.2025 13:28 Відповісти
нєнє!
спочатку 4 стаття!
10.09.2025 14:01 Відповісти
ФЙОЛА *** НА....ЦЕ Є АКТ РАШИСТСЬКОЇ АНРЕСІЇ. ЩО ТИ ПЛЯТЬ "ІКАЄШ" ОСЕЛ?
10.09.2025 13:38 Відповісти
Радше - випробування оборононездатности.
10.09.2025 13:42 Відповісти
Бу-бу-бу. Абабагаламага. Бу-бу-бу
10.09.2025 13:47 Відповісти
всьо!
ната недієздатна!
сша, вже достатньо грейт? чи вже ще, егєгєй.....

до речі, турція член нато.
дуже хочу подивитися, як підарські дрони залетять на 300 км у глибину!!!!!
10.09.2025 13:54 Відповісти
«Готуємо Рекордну Стурбованість».
НАТО звинуватило Польщу в тому, що вона знаходиться поруч з Україною!!!
10.09.2025 14:06 Відповісти
Ну хоч хтось додумався назвати речі своїми іменами...
10.09.2025 14:11 Відповісти
Та невже, серйозно?
10.09.2025 14:22 Відповісти
 
 