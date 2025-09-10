Заліт дронів на територію Польщі - випробування обороноздатності НАТО, - Фіала
Заліт російських ударних дронів на територію Польщі є випробуванням обороноздатності країн НАТО.
Про це прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Нічна російська дронова атака, яка також уразила Польщу, є випробуванням обороноздатності країн НАТО. Важко повірити, що це був просто збіг обставин. Режим Путіна загрожує всій Європі та систематично перевіряє, як далеко він може зайти", - зауважив Фіала.
Він також зазначив, що польська протиповітряна оборона спрацювала добре та запевнив у підтримці Польщі з боку Чехії.
"Зрозуміло, що Росія намагається завдати шкоди жителям інших європейських країн… Будь ласка, подумайте про це, особливо в ці дні, коли багато екстремістів намагаються переконати вас, що Росія не ворог і що рішення не в озброєнні", - резюмував Фіала.
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі. Наразі всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито, допомогла авіація Нідерландів та НАТО. Також відомо, що російський "шахед" влучив у будинок у Польщі, ніхто не постраждав.
Зауважимо, що у Польщі знайшли уламки російського дрона "Гербера" за 300 км від кордону з Україною.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Довідник НАТО щодо реакції на дії росії:
- 1 дрон - це точно не атака, нічого не робимо;
- 15 дронів - не атака, говоримо про провокацію, нічого не робимо;
- 50 дронів - ймовірно, не атака, говоримо про безпрецедентну провокацію, поки нічого не робимо;
- 100 дронів + 10 ракет - негайно висловлюємо глибоке занепокоєння;
- 500 дронів + 100 ракет + наземне вторгнення - негайно висловлюємо рішучий протест;
- захоплення Польщі та країн Балтії - негайно закликаємо до деескалації та переговорів."
спочатку 4 стаття!
ната недієздатна!
сша, вже достатньо грейт? чи вже ще, егєгєй.....
до речі, турція член нато.
дуже хочу подивитися, як підарські дрони залетять на 300 км у глибину!!!!!
НАТО звинуватило Польщу в тому, що вона знаходиться поруч з Україною!!!