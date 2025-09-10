Заліт дронів на територію Польщі - випробування обороноздатності НАТО, - Фіала

Заліт російських ударних дронів на територію Польщі є випробуванням обороноздатності країн НАТО.

Про це прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Нічна російська дронова атака, яка також уразила Польщу, є випробуванням обороноздатності країн НАТО. Важко повірити, що це був просто збіг обставин. Режим Путіна загрожує всій Європі та систематично перевіряє, як далеко він може зайти", - зауважив Фіала.

Він також зазначив, що польська протиповітряна оборона спрацювала добре та запевнив у підтримці Польщі з боку Чехії.

"Зрозуміло, що Росія намагається завдати шкоди жителям інших європейських країн… Будь ласка, подумайте про це, особливо в ці дні, коли багато екстремістів намагаються переконати вас, що Росія не ворог і що рішення не в озброєнні", - резюмував Фіала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Східний фланг ЄС має бути захищений "стіною від дронів", - Кубілюс

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі. Наразі всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито, допомогла авіація Нідерландів та НАТО. Також відомо, що російський "шахед" влучив у будинок у Польщі, ніхто не постраждав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про заліт "шахедів" у Польщу: Факти говорять про невипадковість. Пропонуємо партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту

Зауважимо, що у Польщі знайшли уламки російського дрона "Гербера" за 300 км від кордону з Україною.