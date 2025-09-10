Залет дронов на территорию Польши - испытание обороноспособности НАТО, - Фиала
Залет российских ударных дронов на территорию Польши является испытанием обороноспособности стран НАТО.
Об этом премьер-министр Чехии Петр Фиала написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Ночная российская дроновая атака, которая также поразила Польшу, является испытанием обороноспособности стран НАТО. Трудно поверить, что это было просто стечение обстоятельств. Режим Путина угрожает всей Европе и систематически проверяет, как далеко он может зайти", - отметил Фиала.
Он также отметил, что польская противовоздушная оборона сработала хорошо и заверил в поддержке Польши со стороны Чехии.
"Понятно, что Россия пытается нанести вред жителям других европейских стран... Пожалуйста, подумайте об этом, особенно в эти дни, когда многие экстремисты пытаются убедить вас, что Россия не враг и что решение не в вооружении", - резюмировал Фиала.
Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши. Сейчас все "шахеды", залетевшие в Польшу, сбиты, помогла авиация Нидерландов и НАТО. Также известно, что российский "шахед" попал в дом в Польше, никто не пострадал.
Заметим, что в Польше нашли обломки российского дрона "Гербера" в 300 км от границы с Украиной.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Довідник НАТО щодо реакції на дії росії:
- 1 дрон - це точно не атака, нічого не робимо;
- 15 дронів - не атака, говоримо про провокацію, нічого не робимо;
- 50 дронів - ймовірно, не атака, говоримо про безпрецедентну провокацію, поки нічого не робимо;
- 100 дронів + 10 ракет - негайно висловлюємо глибоке занепокоєння;
- 500 дронів + 100 ракет + наземне вторгнення - негайно висловлюємо рішучий протест;
- захоплення Польщі та країн Балтії - негайно закликаємо до деескалації та переговорів."
спочатку 4 стаття!
ната недієздатна!
сша, вже достатньо грейт? чи вже ще, егєгєй.....
до речі, турція член нато.
дуже хочу подивитися, як підарські дрони залетять на 300 км у глибину!!!!!
НАТО звинуватило Польщу в тому, що вона знаходиться поруч з Україною!!!