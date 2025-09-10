РУС
Новости
Залет дронов на территорию Польши - испытание обороноспособности НАТО, - Фиала

Премьер-министр Чехии Петр Фиала о поставках боеприпасов

Залет российских ударных дронов на территорию Польши является испытанием обороноспособности стран НАТО.

Об этом премьер-министр Чехии Петр Фиала написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночная российская дроновая атака, которая также поразила Польшу, является испытанием обороноспособности стран НАТО. Трудно поверить, что это было просто стечение обстоятельств. Режим Путина угрожает всей Европе и систематически проверяет, как далеко он может зайти", - отметил Фиала.

Он также отметил, что польская противовоздушная оборона сработала хорошо и заверил в поддержке Польши со стороны Чехии.

"Понятно, что Россия пытается нанести вред жителям других европейских стран... Пожалуйста, подумайте об этом, особенно в эти дни, когда многие экстремисты пытаются убедить вас, что Россия не враг и что решение не в вооружении", - резюмировал Фиала.

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши. Сейчас все "шахеды", залетевшие в Польшу, сбиты, помогла авиация Нидерландов и НАТО. Также известно, что российский "шахед" попал в дом в Польше, никто не пострадал.

Заметим, что в Польше нашли обломки российского дрона "Гербера" в 300 км от границы с Украиной.

Польша (8663) Фиала Петр (89) Шахед (1446)
Топ комментарии
+6
@ (у перекладі):
"Довідник НАТО щодо реакції на дії росії:
- 1 дрон - це точно не атака, нічого не робимо;
- 15 дронів - не атака, говоримо про провокацію, нічого не робимо;
- 50 дронів - ймовірно, не атака, говоримо про безпрецедентну провокацію, поки нічого не робимо;
- 100 дронів + 10 ракет - негайно висловлюємо глибоке занепокоєння;
- 500 дронів + 100 ракет + наземне вторгнення - негайно висловлюємо рішучий протест;
- захоплення Польщі та країн Балтії - негайно закликаємо до деескалації та переговорів."
10.09.2025 13:22 Ответить
+4
Випробування ви цілком провалили ще тоді, коли не збили вертоліт бульборейху над своєю територією.
10.09.2025 13:21 Ответить
+4
10.09.2025 13:21 Ответить
"Хороший" хлопець передає привіт Трампу
10.09.2025 13:23 Ответить
10.09.2025 13:24 Ответить
і як вам? могьом? тільки піною сходити чи ще й поперджувати?
10.09.2025 13:26 Ответить
Безхребетне НАТО! Так само вони б реагували, якщо б Україна була членом Альянсу, ні про яке застування 5 статті про відпрвідь на агрессію і не йшлося б! Польща не США, Великобританія, Німеччина чи Франція, інші країни не в приоритеті, така моя особиста думка! 🤬
показать весь комментарий
10.09.2025 13:28 Ответить
нєнє!
спочатку 4 стаття!
10.09.2025 14:01 Ответить
ФЙОЛА *** НА....ЦЕ Є АКТ РАШИСТСЬКОЇ АНРЕСІЇ. ЩО ТИ ПЛЯТЬ "ІКАЄШ" ОСЕЛ?
10.09.2025 13:38 Ответить
Радше - випробування оборононездатности.
10.09.2025 13:42 Ответить
Бу-бу-бу. Абабагаламага. Бу-бу-бу
10.09.2025 13:47 Ответить
всьо!
ната недієздатна!
сша, вже достатньо грейт? чи вже ще, егєгєй.....

до речі, турція член нато.
дуже хочу подивитися, як підарські дрони залетять на 300 км у глибину!!!!!
10.09.2025 13:54 Ответить
«Готуємо Рекордну Стурбованість».
НАТО звинуватило Польщу в тому, що вона знаходиться поруч з Україною!!!
10.09.2025 14:06 Ответить
Ну хоч хтось додумався назвати речі своїми іменами...
10.09.2025 14:11 Ответить
Та невже, серйозно?
10.09.2025 14:22 Ответить
 
 