У справі Рюмшина не допитали жодного з військових, які пішли у СЗЧ, - адвокат Йосипов

У матеріалах провадження щодо екскомандира 155-ї бригади Дмитра Рюмшина, якого підозрюють у масових СЗЧ бійців бригади та замовчуванні таких випадків, не було допитано жодного військового, який пішов у СЗЧ.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив його адвокат Андрій Йосипов.

"Я не бачив у матеріалах кримінального провадження жодного допиту таких осіб. Але я переконаний - ніхто з них не допитаний. Хоча це мало бути зроблено. Ми обов’язково порушуватимемо це питання на етапі судового провадження. Ми хочемо запитати кожного з них: "Любий друже, а що тебе спонукало піти в СЗЧ? Бо нам інкримінують, що, мовляв, причиною твого самовільного залишення частини є те, що нібито до ДБР не було повідомлено про твого друга, який так пішов. І от саме це стало для тебе мотивом. Чи, може, все ж забезпечення, бойові дії, особисті страхи чи те, що ти в спортивному костюмі із Франції поїхав одразу до Покровська?" - пояснив захисник.

Також читайте: ЄСПЛ почав розгляд скарги екскомандира 155-ї ОМБр Рюмшина

За словами Йосипова, за старою підозрою Рюмшину інкримінували ще те, що він нібито не проводив роз’яснювальну роботу щодо кримінальної відповідальності за СЗЧ і дезертирство.

"І через це люди нібито йшли в СЗЧ. Мовляв, вони не знали, що є статті 407 і 408, тому що їм Рюмшин не розповів. І от саме це, за логікою обвинувачення, стало причиною СЗЧ. Така от була складна конструкція. Але зараз її вже прибрали. Вона просто вже не лягає в логіку. Слідство також говорило про прямий причинно-наслідковий зв'язок між тим, що військовий пішов у СЗЧ і тим, що пішов у СЗЧ з причин, начебто, нероз’яснення йому Рюмшиним відповідальності за самовільне залишення частини. Інших обставин, які можуть спонукати військового залишити військову частину чи місце несення служби, слідство як не розглядало, так і не розглядає", - пояснив він.

Саме ця обставина, яку раніше інкримінували Рюмшину, а згодом від якої відмовилися, де-юре була підставою і для застосування такого запобіжного заходу, як тримання під вартою.

Читайте також: На закритому засіданні Комітет ВР з нацбезпеки обговорив норму щодо розширення "бойового імунітету", - Фріз

Захисник додав, що про подальшу долю 56 військових, які пішли у СЗЧ під час навчань у Франції, наразі невідомо.

"Але я впевнений, що їхню долю ми дізнаємося в майбутньому. Я клопотатиму в суді і проситиму, щоб їх допитали. Мені сторона обвинувачення говорить, що знову ж таки, через те, що ми не реагували на непоодинокі випадки СЗЧ, вони так вчинили. Мовляв, відсутність реакції. Так я хочу їх запитати, що ж спонукало?" - підсумував адвокат.

Повний текст інтерв'ю із екскомандиром 155-ї бригади Дмитром Рюмшиним та його адвокатом Андрієм Йосиповим читайте за посиланням.

Читайте: Жоден військовий, який був затверджений мною на навчання, не втік за кордоном, - Рюмшин

Ситуація у 155 бригаді та справа проти її командира полковника Рюмшина

Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери. Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

2 січня 2025 рокустало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада "Анна Київська" стала об’єктом розслідування в Україні.

Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".

5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.

20 січня 2025 року екскомандира 155 бригади Рюмшина затримала СБУ. А 22 січня, Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді застави на суму 90 мільйонів гривень.

6 лютого Київський Апеляційний суд залишив Рюмшина під вартою. Суд відмовився відпускати його на поруки, натомість зменшили із 90 до 50 мільйонів гривень.

11 червня суд залишив Рюмшина під вартою до 20 липня та заставу зменшив до 27 млн грн.

4 вересня Печерський райсуд Києва зменшив розмір застави для екскомандира 155-ї бригади Дмитра Рюмшина з 22,7 до 14,9 млн грн.

11 вересня суд зменшив заставу до 10 млн грн, залишивши Рюмшина під вартою.

Також читайте: Обвинувачення так і не надало переліку військових, яких Рюмшин нібито умисно включив до списків на навчання у Франції, - адвокат. ФОТОрепортаж