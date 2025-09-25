По делу Рюмшина не допросили ни одного из военных, которые ушли в СЗЧ, - адвокат Йосипов

В материалах производства в отношении экс-командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина, которого подозревают в массовых СВЧ бойцов бригады и замалчивании таких случаев, не был допрошен ни один военный, который ушел в СВЧ.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил его адвокат Андрей Иосипов.

"Я не видел в материалах уголовного производства ни одного допроса таких лиц. Но я убежден - никто из них не допрошен. Хотя это должно было быть сделано. Мы обязательно будем поднимать этот вопрос на этапе судебного производства. Мы хотим спросить каждого из них: "Дорогой друг, а что тебя побудило пойти в СЗЧ? Потому что нам инкриминируют, что, мол, причиной твоего самовольного оставления части является то, что якобы в ГБР не было сообщено о твоем друге, который так ушел. И вот именно это стало для тебя мотивом. Или, может, все же обеспечение, боевые действия, личные страхи или то, что ты в спортивном костюме из Франции поехал сразу в Покровск?" - пояснил защитник.

По словам Иосипова, по старому подозрению Рюмшину инкриминировали еще то, что он якобы не проводил разъяснительную работу по уголовной ответственности за СЗЧ и дезертирство.

"И из-за этого люди якобы шли в СВЧ. Мол, они не знали, что есть статьи 407 и 408, потому что им Рюмшин не рассказал. И вот именно это, по логике обвинения, стало причиной СЗЧ. Такая вот была сложная конструкция. Но сейчас ее уже убрали. Она просто уже не ложится в логику. Следствие также говорило о прямой причинно-следственной связи между тем, что военный ушел в СВЧ и тем, что ушел в СВЧ по причинам, вроде бы, неразъяснения ему Рюмшиным ответственности за самовольное оставление части. Других обстоятельств, которые могут побудить военного покинуть воинскую часть или место несения службы, следствие как не рассматривало, так и не рассматривает", - пояснил он.

Именно это обстоятельство, которое ранее инкриминировали Рюмшину, а впоследствии от которого отказались, де-юре было основанием и для применения такой меры пресечения, как содержание под стражей.

Защитник добавил, что о дальнейшей судьбе 56 военных, которые ушли в СЗЧ во время учений во Франции, пока неизвестно.

"Но я уверен, что их судьбу мы узнаем в будущем. Я буду ходатайствовать в суде и просить, чтобы их допросили. Мне сторона обвинения говорит, что опять же, из-за того, что мы не реагировали на отдельные случаи СЗЧ, они так поступили. Мол, отсутствие реакции. Так я хочу их спросить, что же побудило?" - подытожил адвокат.

Полный текст интервью с экс-командиром 155-й бригады Дмитрием Рюмшиным и его адвокатом Андреем Иосиповым читайте по ссылке.

Ситуация в 155 бригаде и дело против ее командира полковника Рюмшина

Напомним, 1 января 2025 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Київська", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.

По его словам, 155-я бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно оставили 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.

Бутусов провел длительное расследование для того, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СЗЧ.

В октябре 155-я бригада выехала на учения во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года - у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.

Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры. Кроме того, все 120 мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.

2 января 2025 года стало известно, что ГБР начало расследование относительно массового СЗЧ в 155-й бригаде "Анна Київська" после появления соответствующих публикаций в СМИ. В свою очередь, в Министерстве обороны Франции не комментировали информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада "Анна Київська" стала объектом расследования в Украине.

Также в начале января стало известно о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего относительно 155-й ОМБр "Анна Київська".

5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал нарастить способности 155-й бригады и признал, что есть проблемы, требующие решения.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что формирование новых бригад без их обеспечения является грубой ошибкой, которая дорого стоит для страны.

20 января 2025 года экс-командира 155 бригады Рюмшина задержала СБУ. А 22 января, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога на сумму 90 миллионов гривен.

6 февраля Киевский Апелляционный суд оставил Рюмшина под стражей. Суд отказался отпускать его на поруки, зато уменьшили с 90 до 50 миллионов гривен.

11 июня суд оставил Рюмшина под стражей до 20 июля и залог уменьшил до 27 млн грн.

4 сентября Печерский райсуд Киева уменьшил размер залога для экс-командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина с 22,7 до 14,9 млн грн.

11 сентября суд уменьшил залог до 10 млн грн, оставив Рюмшина под стражей.

