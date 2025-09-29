Литва не зможе захистити на всі 100% свій повітряний простір від дронів, - командувач армії Литви Вайкшнорас

Попри те, що Литва посилює свою протиповітряну оборону, повітряний простір не буде на 100% захищений від дронів.

про це заявив командувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас.

"Як і весь НАТО, як і всі інші країни, ми не зможемо гарантувати 100% на сьогодні. З цим потрібно змиритися, тому що це будуть зовсім інші кошти. Йшлося б про 10 відсотків на оборону або про інші відсотки, якщо такі очікування. Я хотів би трохи пом'якшити ці очікування, управління очікуваннями дуже важливе", – сказав литовський генерал.

За його словами, говорити про можливість контролювати все небо над країною було б "занадто сміливо". Для цього знадобилися б "мільярди та десятки мільярдів". Наразі йдеться лише про найнебезпечніші напрямки.

Для їхнього захисту могли б використовувати мобільні системи, здатні переміщатися між локаціями, розпізнавати об’єкти, що летять низько, та нейтралізувати їх.

"Це стосується лише певних напрямків, але давайте не будемо забувати, що в нас усе ще є стратегічні об'єкти, тому велика увага приділятиметься захисту важливих стратегічних об'єктів, а не тільки кордону", – заявив Вайкшнорас.

За його словами, ні в Литви, ні в інших країн немає єдиного і чіткого рішення, як захистити свій повітряний простір. Як короткочасну ініціативу було запущено операцію НАТО "Східний вартовий" – доки країни не придбають достатню кількість засобів для протидії БпЛА.

"Проводиться багато експериментів. Командування з трансформації представило кілька проєктів, таких як "Оперативна група X" та інші. Ми сподіваємося, що Литва також прибуде з певними прототипами і зможе вибрати найкращі продукти шляхом практики, інновацій, випробувань", – сказав командувач литовської армії.

Гібридна війна РФ

У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.

Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.

10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.

Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.

Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.

Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.

Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.

Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.

Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.

У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.

26 вересня повітряний простір аеропорту Вільнюса двічі тимчасово закривали через можливі БпЛА.

Вдень суботи, 27 вересня, на летовищі "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.