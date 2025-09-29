Литва не сможет защитить на все 100% свое воздушное пространство от дронов, - командующий армией Литвы Вайкшнорас

Несмотря на то, что Литва усиливает свою противовоздушную оборону, воздушное пространство не будет на 100% защищено от дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом заявил командующий Вооруженных сил Литвы Раймундас Вайкшнорас.

"Как и весь НАТО, как и все другие страны, мы не сможем гарантировать 100% на сегодня. С этим нужно смириться, потому что это будут совсем другие средства. Речь шла бы о 10 процентах на оборону или о других процентах, если таковы ожидания. Я хотел бы немного смягчить эти ожидания, управление ожиданиями очень важно", - сказал литовский генерал.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

По его словам, говорить о возможности контролировать все небо над страной было бы "слишком смело". Для этого понадобились бы "миллиарды и десятки миллиардов". Сейчас речь идет только о самых опасных направлениях.

Для их защиты могли бы использовать мобильные системы, способные перемещаться между локациями, распознавать низко летящие объекты и нейтрализовать их.

"Это касается только определенных направлений, но давайте не будем забывать, что у нас все еще есть стратегические объекты, поэтому большое внимание будет уделяться защите важных стратегических объектов, а не только границы", - заявил Вайкшнорас.

По его словам, ни у Литвы, ни у других стран нет единого и четкого решения, как защитить свое воздушное пространство. В качестве кратковременной инициативы была запущена операция НАТО "Восточный страж" - пока страны не приобретут достаточное количество средств для противодействия БПЛА.

"Проводится много экспериментов. Командование по трансформации представило несколько проектов, таких как "Оперативная группа X" и другие. Мы надеемся, что Литва также прибудет с определенными прототипами и сможет выбрать лучшие продукты путем практики, инноваций, испытаний", - сказал командующий литовской армии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швеция готова сбивать самолеты, нарушающие воздушное пространство НАТО,- главнокомандующий ВВС Клаессон

Гибридная война РФ

В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.

Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.

10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.

Российский дрон проник на 10 км в воздушное пространство Румынии, находясь там около 50 минут. Инцидент произошел 13 сентября.

Ночью 17 сентября польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.

Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.

Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения больших дронов поблизости. Аэропорт также используется, как авиабаза военно-воздушных сил Дании.

Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.

Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.

В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.

26 сентября воздушное пространство аэропорта Вильнюса дважды временно закрывали из-за возможных БПЛА.

Днем субботы, 27 сентября, в аэропорту "Схипхол" - главном аэропорту Нидерландов закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.