Ціль Зеленського - нейтралізувати НАБУ та САП, або ліквідувати справи щодо свого оточення, - Шабунін

Шабунін назвав головну ціль атаки на НАБУ та САП

Атакою на антикорупційні органи влада намагається нейтралізувати їхній вплив.

Про це під час пресконференції заявив голова правління ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Головна ціль Зеленського - у двох площинах. Максимальна ціль - нейтралізувати НАБУ та САП, щоб від них не було скандалів корупційних, що заважає перемогти. 

Прийнятна ціль - ліквідувати справи, які вже розслідуються", - сказав він.

Про які справи йдеться?

Шабунін припускає, що йдеться про справи Міндіча, Чернишова та ще кількох.

"Щоб реалізувати цю ціль, достатньо вигадати яку завгодно підозру Клименку (голові САП. - Ред.), щоб не посадити. Запобіжка, Печера (Печерський райсуд. - Ред.), відсторонення, в.о. Синюк (заступник керівника САП. - Ред.), який за три тижні покаже все, що є у САП на потрібних Зеленському людей і це ліквідують", - наголосив голова ЦПК.

За словами Шабуніна, зараз робота СБУ виглядає так само як діяла рання ФСБ.

Що передувало?

ЗМІ повідомляли, що в НАБУ готують підозру співвласнику "Студії "Квартал 95" Тімуру Міндичу. Відповідну інформацію журналістам озвучив "впливовий співрозмовник" в антикорупційних органах.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.

15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.

Автор: 

показати весь коментар
29.10.2025 12:22 Відповісти
Cry baby, cry! Але як не дивно - підтримка у Зе висока. Звідки беруться ці ідіоти?
показати весь коментар
29.10.2025 12:50 Відповісти
Є підозра, що на війні гине більше порохоботів, ніж зебобів. Цей процес компенсує прозріння деякої частки зебобів через холодильник.
показати весь коментар
29.10.2025 13:11 Відповісти
Ідіот - цілі цієї мразі більш глибші ніж твої оті набу, сапи - це разом з х...лом знищення українців - https://www.youtube.com/watch?v=4Zg6NIUKiNU
показати весь коментар
29.10.2025 14:07 Відповісти
 
 