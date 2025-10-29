Ціль Зеленського - нейтралізувати НАБУ та САП, або ліквідувати справи щодо свого оточення, - Шабунін
Атакою на антикорупційні органи влада намагається нейтралізувати їхній вплив.
Про це під час пресконференції заявив голова правління ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
"Головна ціль Зеленського - у двох площинах. Максимальна ціль - нейтралізувати НАБУ та САП, щоб від них не було скандалів корупційних, що заважає перемогти.
Прийнятна ціль - ліквідувати справи, які вже розслідуються", - сказав він.
Про які справи йдеться?
Шабунін припускає, що йдеться про справи Міндіча, Чернишова та ще кількох.
"Щоб реалізувати цю ціль, достатньо вигадати яку завгодно підозру Клименку (голові САП. - Ред.), щоб не посадити. Запобіжка, Печера (Печерський райсуд. - Ред.), відсторонення, в.о. Синюк (заступник керівника САП. - Ред.), який за три тижні покаже все, що є у САП на потрібних Зеленському людей і це ліквідують", - наголосив голова ЦПК.
За словами Шабуніна, зараз робота СБУ виглядає так само як діяла рання ФСБ.
Що передувало?
ЗМІ повідомляли, що в НАБУ готують підозру співвласнику "Студії "Квартал 95" Тімуру Міндичу. Відповідну інформацію журналістам озвучив "впливовий співрозмовник" в антикорупційних органах.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.
23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.
15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.
