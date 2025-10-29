Цель Зеленского - нейтрализовать НАБУ и САП, или ликвидировать дела в отношении своего окружения, - Шабунин
Атакой на антикоррупционные органы власть пытается нейтрализовать их влияние.
Об этом во время пресс-конференции заявил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Главная цель Зеленского - в двух плоскостях. Максимальная цель - нейтрализовать НАБУ и САП, чтобы от них не было скандалов коррупционных, что мешает победить.
Приемлемая цель - ликвидировать дела, которые уже расследуются", - сказал он.
О каких делах идет речь?
Шабунин предполагает, что речь идет о делах Миндича, Чернышова и еще нескольких.
"Чтобы реализовать эту цель, достаточно придумать какое угодно подозрение Клименко (главе САП. - Ред.), чтобы не посадить. Мера пресечения, Печера (Печерский райсуд. - Ред.), отстранение, и.о. Синюк (заместитель руководителя САП. - Ред.), который за три недели покажет все, что есть в САП на нужных Зеленскому людей и это ликвидируют", - подчеркнул глава ЦПК.
По словам Шабунина, сейчас работа СБУ выглядит так же как действовала ранняя ФСБ.
Что предшествовало?
СМИ сообщали, что в НАБУ готовят подозрение совладельцу "Студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Соответствующую информацию журналистам озвучил "влиятельный собеседник" в антикоррупционных органах.
Впоследствии СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.
16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.
15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.
